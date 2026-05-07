Αταμάν μέσω γραπτής δήλωσης: «Πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά με τη Βαλένθια στο γήπεδό μας»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν ενόψει του Game 4 με τη Βαλένθια τοποθετήθηκε μέσω γραπτής δήλωσης, χωρίς να μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου.
Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του την ήττα από τη Βαλένθια στο Game 3 με 91-87 και στρέφει την προσοχή του στο επόμενο παιχνίδι το οποίο είναι και πάλι στο ΟΑΚΑ, με τον Εργκίν Αταμάν να εμφανίζεται πεπεισμένος πως οι πράσινοι θα τελειώσουν τη σειρά στην έδρα τους.
Ο Τούρκος τεχνικός παρά το γεγονός πως δεν μίλησε στις κάμερες, έδωσε γραπτές τις δηλώσεις του στα μέσα, τονίζοντας πως η ομάδα του ανέλυσε τα λάθη του τρίτου παιχνιδιού.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν
«Αναλύσαμε τα λάθη που κάναμε στο Game 3 στην έδρα μας ώστε να μην τα επαναλάβουμε. Αύριο θα πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στο κομμάτι της άμυνάς μας στο ανοικτό γήπεδο και στον αιφνιδιασμό.
Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας».
