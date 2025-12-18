magazin
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
18.12.2025 | 19:30
Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια, πέντε οίκοι ανοχής
Σημαντική είδηση:
18.12.2025 | 21:31
Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 20:36
Συνελήφθησαν δύο τράπερ ως μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Eνέσιμα, ρυτίδες, η εξουσία γυμνή: Γιατί τα σοκαριστικά πορτρέτα του επιτελείου Τραμπ στo Vanity Fair έφεραν σεισμό – «Όχι άλλες μάσκες»
Art 18 Δεκεμβρίου 2025 | 21:30

Eνέσιμα, ρυτίδες, η εξουσία γυμνή: Γιατί τα σοκαριστικά πορτρέτα του επιτελείου Τραμπ στo Vanity Fair έφεραν σεισμό – «Όχι άλλες μάσκες»

Ο φωτορεπόρτερ Κρίστοφερ Άντερσον κατάφερε το αδιανόητο. Να απαθανατίσει στο Vanity Fair την εξουσία χωρίς ρετούς σε πρώτο, ακραίο, πλάνο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Spotlight

«Δεν έβαλα εγώ τα σημάδια στα χείλη της» λέει ο Κρίστοφερ Άντερσον, ο φωτογράφος στον οποίο το Vanity Fair ανέθεσε να απαθανατίσει το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ίσως να γνωρίζει το σοκ που θα προέκυπτε από τα σκληρά, απογυμνωμένα από φίλτρα, ακραία κοντινά πορτρέτα των ανθρώπων σε θέσεις εξουσίας του Λευκού Οίκου.

Σε μια εποχή όπου η πολιτική εικόνα φιλτράρεται σχολαστικά από στρατιές συμβούλων επικοινωνίας, ο φωτορεπόρτερ Κρίστοφερ Άντερσον κατάφερε το αδιανόητο: να παρουσιάσει τους ισχυρότερους ανθρώπους της Αμερικής χωρίς το προστατευτικό πέπλο του ρετούς.

«Αν ρετούσαρα τις ατέλειες, θα έλεγα ψέματα» είπε ο Άντερσον για την μαεστρική αποδόμηση του θεάτρου της εξουσίας. Τα πρόσφατα πορτρέτα του για το Vanity Fair, που αποτυπώνουν με αμείλικτη λεπτομέρεια κάθε ατέλεια του στενού κύκλου του Ντόναλντ Τραμπ, έγιναν αμέσως αντικείμενο παγκόσμιας συζήτησης, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύγκρουση ανάμεσα στην κατασκευασμένη πολιτική πρόσοψη και την ανθρώπινη πραγματικότητα.

Οι φωτογραφίες σχολιάστηκαν ίσως περισσότερο ακόμη και από τις αποκαλύψεις της Σούζι Γουάιλς για τους πρωταγωνιστές στην όπερα της εξουσίας των ΗΠΑ.

Φέρνοντας το επιτελείο του Τραμπ σε γκρο πλάνο —ανάμεσά τους η Κάρολαϊν Λίβιτ, η Σούζι Γουάιλς, ο Τζέι Ντι Βανς και ο Μάρκο Ρούμπιο— τα πορτρέτα προκάλεσαν ψηφιακό σεισμό μόλις κυκλοφόρησαν.

Βλέμματα που κοιτούν επίμονα τον φακό, δέρμα με κηλίδες, βαρύ μακιγιάζ που μοιάζει με σκόνη, σημάδια από ενέσεις. Τα πορτρέτα του Άντερσον έγραψαν ιστορία

Ο Κρίστοφερ Άντερσον, πρώην μέλος του φημισμένου πρακτορείου Magnum και ένας επαγγελματίας με ακραία καίριο βλέμμα που ξεκίνησε από τις εμπόλεμες ζώνες για να επιστρέψει στη χώρα του μετά τη γέννηση του γιού του, χρησιμοποίησε τον φακό του για να διαπεράσει το «θέατρο της πολιτικής», προσφέροντας στο κοινό μια σπάνια, αφιλτράριστη ματιά σε πρόσωπα που συνήθως εμφανίζονται μόνο υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

Για τον Άντερσον, αυτά τα πορτρέτα δεν είναι απλώς εικόνες, αλλά «ακτινογραφίες» που αποκαλύπτουν τι κρύβεται κάτω από την επιφάνεια της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Η προσέγγιση του Άντερσον δεν είναι τυχαία. Επίσης δεν είναι φορτισμένη με κάποια πολιτική ατζέντα.  Ξεκινώντας την καριέρα του ως φωτορεπόρτερ εκεί που η είδηση είναι ο θάνατος, ο Άντερσον έμαθε να αναζητά την αλήθεια στις πιο σκληρές συνθήκες.

Εδώ και δύο δεκαετίες, εφαρμόζει την ίδια «κλειστοφοβική» αισθητική σε πολιτικούς όλων των αποχρώσεων, από τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Τζο Μπάιντεν μέχρι τον Μιτ Ρόμνεϊ.

Στο λεύκωμα του του Stump, το 2014, ο Άντερσον παρουσίασε μια σειρά από παρόμοια αρετουσάριστα πορτρέτα, αποδεικνύοντας ότι ο στόχος του δεν είναι να κολακεύσει ή να προσβάλει, αλλά να καταγράψει.

«Η δουλειά μου είναι να αποκαλύπτω, όχι να κρύβω», είπε ο Άντερσον τονίζοντας ότι η άρνησή του να χρησιμοποιήσει Photoshop για να σβήσει τις ατέλειες είναι μια πράξη δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

«Η δουλειά μου είναι να αποκαλύπτω, όχι να κρύβω»

Η φωτογραφία που προκάλεσε τις πιο έντονες αντιδράσεις ήταν εκείνη της εκπροσώπου Τύπου, Κάρολαϊν Λίβιτ, όπου η λεπτομέρεια του φακού έφερε στο φως σημάδια που πολλοί εξέλαβαν ως ίχνη από αισθητικές επεμβάσεις στα χείλη.

Ο Άντερσον απάντησε αφοπλιστικά στις επικρίσεις. «Δεν έβαλα εγώ τα σημάδια των ενέσεων πάνω της. Με εκπλήσσει που κάποιοι περιμένουν από μένα να ρετουσάρω την αλήθεια».

Οι MAGA φυλή και οι υποστηρικτές της κυβέρνησης έκαναν λόγο για «διαβολική» (diabolical) προσπάθεια υποτίμησης της εικόνας τους, ο φωτογράφος επιμένει ότι η χρήση σκληρού φλας και η κοντινή απόσταση είναι τα εργαλεία του για να διαπεράσει το προσεκτικά χτισμένο επικοινωνιακό οχυρό των πολιτικών γραφείων.

Η φωτογράφιση συνόδευε ένα εκρηκτικό άρθρο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Κρις Γουίπλ, βασισμένο σε πολύμηνες συνεντεύξεις με τη Σούζι Γουάιλς, την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Οι αποκαλύψεις στο άρθρο του VF είναι εξίσου «γυμνές» με τα πορτρέτα του Άντερσον.

«Η εξουσία θέλει να κρύβεται πίσω από μάσκες, ο φακός μου τις αφαιρεί»

Η Γουάιλς περιέγραψε την προσωπικότητα του προέδρου ως «αυτή ενός αλκοολικού» και αποκάλυψε παρασκηνιακές πιέσεις για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα.

Αυτή η ασυνήθιστη πρόσβαση σε μια κυβέρνηση που παραδοσιακά προτιμά τα φιλικά προσκείμενα μέσα ενημέρωσης, δημιούργησε ένα εκρηκτικό μείγμα.

Η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν άμεση, με τον Μάρκο Ρούμπιο να κάνει λόγο για «εσκεμμένη χειραγώγηση» των εικόνων, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Τζέι Ντι Βανς αστειευόταν κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης για το αν τα πορτρέτα θα έδειχνε το επιτελείο «εχθρικό».

Η δημόσια συζήτηση γύρω από τις φωτογραφίες του Άντερσον αναδεικνύει το μόνιμο άγχος και την ανησυχία για τον έλεγχο της πληροφορίας από τις δομές της εξουσίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ιστορικό επικρίσεων προς καλλιτέχνες και περιοδικά που δεν αποδίδουν την εικόνα του όπως ο ίδιος επιθυμεί, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την επίθεση του στο περιοδικό Time για το εξώφυλλο του.

Ωστόσο, η περίπτωση του Vanity Fair θυμίζει ότι ο ρόλος του φωτορεπορτάζ δεν είναι να υπηρετεί την αυταπάτη της τελειότητας ενώ υπενθυμίζει το σπάνιο ήθος ενός επαγγελματία της εικόνας που σε καιρούς πλασματικής απολυταρχίας υπερασπίζεται την τέχνη στο βλέμμα του. Γιατί για τον Άντερσον οι φωτορεπόρτερ, ως πυλώνας της Τέταρτης Εξουσίας, οφείλουν αν φέρνουν στο κοινό την αλήθεια πίσω από τη μάσκα -έστω περιστασιακά.

«Δεν ρετουσάρω την αλήθεια· αν το έκανα, θα έλεγα ψέματα στον θεατή» λέει ο Άντερσον.  «Τα πορτρέτα μου είναι ακτινογραφίες που διαπερνούν το θέατρο της πολιτικής»

Απαντώντας στις κατηγορίες για πολιτική εμπάθεια ο Άντερσον υπερασπίστηκε τη θέση και το έργο του μιλώντας στον Independent και την Washington Post.

«Δεν ρετουσάρω την αλήθεια· αν το έκανα, θα έλεγα ψέματα στον θεατή» είπε.  «Τα πορτρέτα μου είναι ακτινογραφίες που διαπερνούν το θέατρο της πολιτικής».

«Στην εποχή των φίλτρων, η πραγματικότητα μοιάζει με τρόμο» πρόσθεσε ο Αμερικανός φωτογράφος που γνωρίζει τη διαφορά ανάμεσα στο είναι και το φαίνεσθαι.

«Η εξουσία θέλει να κρύβεται πίσω από μάσκες, ο φακός μου τις αφαιρεί» υπερασπίζεται ο Άντερσον βάζοντας φρένο σε κάθε καταγγελία προς το πρόσωπο του.

«Δεν είναι η φωτογραφία σκληρή, είναι η αλήθεια της ανθρώπινης φύσης» είπε απαντώντας στις μαζικές κατηγορίες για «πολιτική εμπάθεια».

Το Vanity Fair δημοσίευσε τις φωτογραφίες του στενού κύκλου του Τραμπ γνωρίζοντας πως θα πυροδοτήσει θύελλα αντιδράσεων που ξεπέρασε τα όρια της αισθητικής, μετατρέποντας μια φωτογράφιση σε μείζον πολιτικό ζήτημα.

Ο Κρίστοφερ Άντερσον, ο άνθρωπος πίσω από τον φακό, ξεκαθάρισε με αφοπλιστική ειλικρίνεια την απουσία κάθε σκοπιμότητας, υπεραμύνθηκε τη δημοσιογραφική ηθική και αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη για την αποτύπωση της αλήθειας, όσο hardcore κι αν θεωρείται από τους πρωταγωνιστές της.

Χωρίς διάθεση μεταμελείας για το πολυσυζητημένο κοντινό πλάνο της εκπροσώπου Τύπου, Κάρολαϊν Λίβιτ ο βραβευμένος φωτογράφος ξεκαθάρισε πως η λεπτομέρεια που σόκαρε το διαδίκτυο —τα ορατά σημάδια από ενέσεις fillers στα χείλη— δεν ήταν αποτέλεσμα επεξεργασίας, αλλά της ίδιας της πραγματικότητας.

«Δεν είναι η φωτογραφία σκληρή, είναι η αλήθεια της ανθρώπινης φύσης»

«Δεν έβαλα εγώ τα σημάδια των ενέσεων πάνω της», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως τον εκπλήσσει το γεγονός ότι κάποιος θα περίμενε από έναν φωτορεπόρτερ να χρησιμοποιήσει Photoshop για να κρύψει ατέλειες.

Παρά τις αντιδράσεις από τον Λευκό Οίκο, που έκανε λόγο για «παράξενη και σκόπιμη προσπάθεια εξευτελισμού», ο Άντερσον επιμένει πως η αποστολή του ήταν να λειτουργήσει ως δημοσιογράφος και όχι ως φωτογράφος διασημοτήτων που ωραιοποιεί τα υποκείμενά του.

Μια ιδιαίτερη στιγμή της φωτογράφισης που ήρθε στο φως αφορούσε τον Στίβεν Μίλερ, τον σύμβουλο εσωτερικής ασφάλειας, ο οποίος φάνηκε να ανησυχεί για την εικόνα του.

Σύμφωνα με τον Άντερσον, μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Μίλερ τον πλησίασε και του είπε: «Ξέρετε, έχετε μεγάλη δύναμη στη διακριτική ευχέρεια που χρησιμοποιείτε για να είστε ευγενικός με τους ανθρώπους».

Η απάντηση του φωτογράφου ήταν εξίσου αιχμηρή: «Ξέρετε, το ίδιο ισχύει και για εσάς».

Ο διάλογος αποτυπώνει την ένταση που επικρατούσε στο παρασκήνιο, σε μια κυβέρνηση που, ενώ επιδιώκει τη νομιμοποίηση που προσφέρουν τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, δυσκολεύεται να αποδεχτεί τον έλεγχο που αυτά οφείλουν να ασκούν.

«Το κοινό δεν πρέπει να βλέπει μόνο τη μάσκα»

Η διαμάχη γύρω από τα σκληρά πορτρέτα του Vanity Fair αναδεικνύει ένα μεγαλύτερο ζήτημα. Υπενθυμίζει την αποστροφή προς την αφιλτράριστη πραγματικότητα σε μια εποχή κυριαρχίας των φίλτρων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Άντερσον τόνισε πως το γεγονός ότι το διαδίκτυο «παραληρεί» βλέποντας αληθινές φωτογραφίες λέει πολλά για τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα.

«Το κοινό δεν πρέπει να βλέπει μόνο τη μάσκα», κατέληξε, υποστηρίζοντας πως η καταγραφή των ρυτίδων, του μακιγιάζ και των σημαδιών από αισθητικές επεμβάσεις είναι μέρος της ειλικρινούς αποτύπωσης της εξουσίας.

Σε έναν Λευκό Οίκο που συχνά λειτουργεί ως «μηχανή διαστρέβλωσης της πραγματικότητας», οι φακοί του Άντερσον προσέφεραν μια σπάνια στιγμή οπτικής αλήθειας.

Στη μάχη μεταξύ δημόσιων σχέσεων και φωτορεπορτάζ, η αλήθεια κρύβεται στις λεπτομέρειες και άλλωστε η ευγένεια στην τέχνη του φωτορεπορτάζ δεν είναι υποχρέωση. Η αλήθεια όμως είναι καθώς σε έναν κόσμο γεμάτο προπετάσματα και επικοινωνιολόγους, γεμάτο κουρτίνες και σκιές, η εξουσία πρέπει να είναι γυμνή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: «Βλέπει» τα 5.000 δολάρια το 2026

Χρυσός: «Βλέπει» τα 5.000 δολάρια το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Business
Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream magazin
Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου
Γκρι χρώμα 18.12.25

Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου

Το πορτρέτο του Πικάσο θα διατεθεί σε λοταρία για λογαριασμό του Alzheimer’s Research Foundation, ενός γαλλικού φιλανθρωπικού ιδρύματος που χρηματοδοτεί έρευνες για την νόσο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης
Συνέντευξη 17.12.25

Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης

H εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Depression Era: Ένας συλλογικός φακός στην εποχή της κρίσης» διοργανώνεται από το MedPhoto Festival και την KOLEKTIV8, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Ρομάντζο. «Η συλλογικότητα παίζει ρόλο» λέει Παύλος Φυσάκης, φωτογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Medphoto Festival μιλώντας για την Ελλάδα της περιόδου 2011–2019.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καλά Χριστούγεννα στις κυρίες, τους κυρίους και τους Αγιοβασίληδες του μόχθου
Αίνιγμα 11.12.25

Καλά Χριστούγεννα στις κυρίες, τους κυρίους και τους Αγιοβασίληδες του μόχθου

Ο Αμερικανός φωτογράφος Λι Φρίντλαντερ κατάφερε να απαθανατίσει τα Χριστούγεννα με ρεαλισμό και καλλιτεχνική αταξία, οπότε μην περιμένετε λήψεις τύπου «αυτό θα άρεσε στον κόσμο του Instagram».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;
Art 11.12.25

Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;

Η Ουκρανία επαναδιεκδικεί τον Καζιμίρ Μαλέβιτς ως μέρος της ταυτότητάς της, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προβάλλει τον δημιουργό του «Μαύρου Τετραγώνου», ως σύμβολο πολιτιστικής αντίστασης και ιστορικής αποκατάστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης
Η δύναμη της τέχνης 10.12.25

Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης

Η έκθεση-ορόσημο της σύγχρονης παλαιστινιακής τέχνης, All Eyes on Palestine ανοίγει τις πόρτες της την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας (Καρόρη 15 & Βορέου 4).

Σύνταξη
Ο άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη
Δύσκολη μάχη 09.12.25

Άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη

Το Κίεβο επέλεξε να δώσει την πιο δύσκολη μάχη στο πολιτισμικό «θέατρο επιχειρήσεων»: Να κερδίσει την «πατρότητα» ενός από τους πιο γνωστούς Ρώσους καλλιτέχνες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το 1924 ο Ιάκωβος Συρίγος ίδρυσε το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων
Ιστορία του deco 07.12.25

Το 1924 ο Ιάκωβος Συρίγος ίδρυσε το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων

Με αφορμή τα 101 χρόνια λειτουργίας της, η SIRIGOS παρουσιάζει την επετειακή έκθεση A Century and a Year. Ένας φόρος τιμής στην ιστορία των Επιπλώσεων Συρίγος, η έκθεση που θα ανοίξει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στον χώρο ΑΜΑΛΙΑΣ 36, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύνταξη
Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια
Μύθος 07.12.25

Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια

Σκωπτικός, αστείος, εραστής του χρώματος και του ανελέητου καλοκαιριού, ο θρυλικός Βρετανός ντοκιμαντερίστας φωτογράφος Μάρτιν Παρ απαθανάτισε τη Βρετανία με χιούμορ που δαγκώνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα
Art 05.12.25

Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα

Η εικαστικός Λυδία Δαμπασίνα παρουσιάζει τη νέα της έκθεση με τίτλο Red Line, Κόκκινη γραμμή, Ligne rouge. Από τις 13 Δεκεμβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Σύνταξη
Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας – «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»
Εγκατάλειψη 04.12.25

Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας - «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»

Στα πορτρέτα της από ένα υπερπλήρες κέντρο κράτησης στη Βενεζουέλα, η Ana María Arévalo Gosen αποτυπώνει την απογοήτευση των γυναικών που περιμένουν απεγνωσμένα νέα από τους δικηγόρους και τις οικογένειές τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης
Νίκες 03.12.25

Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης

Ο διάσημος φωτογράφος πορτρέτων Ματία Ζοπελάρο αφηγείται στον The Guardian την ιστορία πίσω από την καλύτερη λήψη του, μέρος μιας ανθολογίας με πορτρέτα ΑμεΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»
Σκηνοθετημένα καπρίτσια 03.12.25

«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»

Το Belladonna Project είναι μια σειρά φωτογραφιών που απεικονίζει γυναίκες χορεύτριες, πυγμάχους, γιατρίνες και καλλιτέχνιδες που εργάζονται επίσης στον τομέα του σεξ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η «πληγή» που ζωγράφισε η Φρίντα Κάλο – Πώς ένας χαμένος έρωτας γέννησε το πιο ακριβό έργο της
The Dream 03.12.25

Η «πληγή» που ζωγράφισε η Φρίντα Κάλο – Πώς ένας χαμένος έρωτας γέννησε το πιο ακριβό έργο της

Το The Dream (The Bed) της Φρίντα Κάλο έγινε το ακριβότερο έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας, πουλώντας για 54,66 εκατ. δολάρια — όμως πίσω από το ρεκόρ κρύβεται ένας έρωτας που κατέρρευσε και ένας πίνακας που φυγαδεύτηκε σαν μυστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιθυμία, βία και η σκιά ενός αινιγματικού δεσμού: Ποιος ήταν ο θεός του έρωτα με τα μαύρα φτερά στο πίνακα του Καραβάτζιο;
Cecco del Caravaggio 29.11.25

Επιθυμία, βία και η σκιά ενός αινιγματικού δεσμού: Ποιος ήταν ο θεός του έρωτα με τα μαύρα φτερά στο πίνακα του Καραβάτζιο;

Ένα πρόσωπο που επανέρχεται από πίνακα σε πίνακα, ένας δεσμός που προκαλεί αιώνες μετά, κι ένας ζωγράφος που άντλησε από την «αμαρτία» της Ρώμης το πιο ανθρώπινο σκοτάδι της τέχνης του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»
«Ο τρόμος του πολέμου» 28.11.25

Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»

Ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix ακολουθεί μια έρευνα για την αλήθεια πίσω από μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ σε καιρό πολέμου, την ανατριχιαστική εικόνα του «κοριτσιού της Ναπάλμ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μυστικός Ρενουάρ: Άγνωστος πίνακας πουλήθηκε για 1,8 εκατ. – Ο γιος του, το Όσκαρ και ο κομμουνισμός 
Οικογενειακή υπόθεση 26.11.25

Μυστικός Ρενουάρ: Άγνωστος πίνακας πουλήθηκε για 1,8 εκατ. – Ο γιος του, το Όσκαρ και ο κομμουνισμός 

Ένα έργο του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ που παρέμενε εντελώς άγνωστο στο ευρύ κοινό και δεν είχε εκτεθεί ποτέ, βγήκε στο «σφυρί» στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπορική δύναμη των Γάλλων Ιμπρεσιονιστών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γερμανία: Επιστρέφει δυναμικά στη διεθνή σκηνή
Οι αξιώσεις Μερτς 19.12.25

Επιστρέφει δυναμικά στη διεθνή σκηνή η Γερμανία

Με αφορμή το ουκρανικό και τις εμπορικές σχέσεις ο καγκελάριος Μερτς διεκδικεί την πολιτική ηγεμονία στην ΕΕ – Η Γερμανία δηλώνει και πάλι δυναμικό «παρών»

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)

Το Στρασβούργο νίκησε με 3-1 την Μπρέινταμπλικ και πέρασε απευθείας στους «16» του Conference League ως πρώτο στην βαθμολογία - Τρίποντο για την ΑΕΚ Λάρνακας κόντρα στην Σκεντίγια με 1-0 και 8άδα για τους Κύπριους.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Ανατροπή, 3η θέση και απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference!
Ποδόσφαιρο 19.12.25

ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Ανατροπή, 3η θέση και απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference!

Η ΑΕΚ έχανε με 0-2 ως το 64' από την Κραϊόβα, ωστόσο με μια «τρελή» ανατροπή, επικράτησε με 3-2 και κατέλαβε την 3η θέση στη League Phase του Conference League, εξασφαλίζοντας έτσι απευθείας πρόκριση στους «16»!

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι ο φερόμενος αρχηγός και ο λογιστής για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις
Κρήτη 18.12.25

Στη φυλακή Χιλετζάκης και Λαμπράκης για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή μετά τη μαραθώνια διαδικασία των απολογιών τους - Ελεύθεροι με όρους έχουν αφεθεί οι υπόλοιποι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση

Σύνταξη
Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI
Η απάντηση του Πεκίνου 18.12.25

Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI

Πρώην μηχανικοί της ASML, μυστικές ομάδες στην πόλη Σενζέν και ένα γιγαντιαίο πρωτότυπο μηχάνημα συνθέτουν την κινεζική απάντηση στο δυτικό εμπάργκο, ένα κινεζικό «σχέδιο Μανχάταν»

Γιώργος Πολύζος
«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων
«Κατηγορώ» 18.12.25

«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων

To σύνδρομο Καρντάσιαν και το ψυχολογικό και οικονομικό κόστος στις γυναίκες έχει προβληματίσει εδώ και καιρό την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Σήμερα ένας θρύλος των Μπόστον Σέλτικς υπενθυμίζει την αμφιλεγόμενη κληρονομικά των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΗΑΕ: Ισχυρές καταιγίδες απειλούν το Ντουμπάι – H αστυνομία καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις
Δείτε βίντεο 18.12.25

Ισχυρές καταιγίδες απειλούν το Ντουμπάι - H αστυνομία καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις

Ανησυχούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά από αυτά που συνέβησαν τον Απρίλιο του 2024 - Από τη βροχή που έπεσε στο Ντουμπάι προκλήθηκαν πλημμύρες σε δρόμους της πόλης

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή – Θα γίνουμε καλύτεροι»
Μπάσκετ 18.12.25

Φουρνιέ: «Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή – Θα γίνουμε καλύτεροι»

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και δήλωσε πεπεισμένος πως οι ερυθρόλευκοι θα ξεπεράσουν γρήγορα την κακή αγωνιστική περίοδο που διανύουν.

Σύνταξη
Αγρότες: Βήμα – βήμα οι επόμενες κινήσεις – «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα
Συνεχίζουν και τις γιορτές 18.12.25

Βήμα - βήμα οι επόμενες κινήσεις των αγροτών - «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα

Μήνυμα για συνέχιση των κινητοποιήσεων από τις Σέρρες έστειλαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Στον «πάγο» στην παρούσα φάση ο διάλογος με την κυβέρνηση. Τετραήμερο πανελλαδικό σχέδιο δράσεων με αποκλεισμό δρόμων, άνοιγμα διοδίων αλλά και διευκόλυνση των μετακινήσεων ενόψει εορτών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Αντετοκούνμπο για τον λόγο που οι φαν των Μπακς είχαν εξοργιστεί μαζί του: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»
Μπάσκετ 18.12.25

Όταν οι οπαδοί των Μπακς είχαν πει για τον Γιάννη: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στον λόγο που είχε κάνει έξαλλους τους φαν των Μπακς εναντίον του, όταν το μακρινό 2013 τον είχανε επιλέξει στο ντραφτ του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία
Διπλωματία 18.12.25

Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία

Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι η ιστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Δαμασκό, η πρώτη από το 1945, «έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης για την επανένταξη της Συρίας στη διεθνή κοινότητα»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator
Υποκλοπές 18.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator

«Δημοσιογράφοι που ερεύνησαν την υπόθεση, κάνουν λόγο για κοινό κέντρο ΕΥΠ και Predator», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και τονίζει πως καταρρίπτεται το κυβερνητικό επιχείρημα του «ανίδεου πρωθυπουργού»

Σύνταξη
Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου
Πολιτική 18.12.25

Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου

Ανάγκη οι όποιες αμυντικές συμφωνίες συνάπτονται με τρίτες χώρες θα πρέπει να διαλαμβάνουν την αυτονόητη υποχρέωση, οι εξοπλισμοί να μην χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων χωρών, τόνισε ο Γεραπετρίτης

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά όρισε οκτώ διαιτητές από δυο φορές επειδή δεν έχει λύσεις, ενώ ο Βαλέρι δεν μπορεί να ενισχύσει το VAR

Βάιος Μπαλάφας
Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου
Γκρι χρώμα 18.12.25

Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου

Το πορτρέτο του Πικάσο θα διατεθεί σε λοταρία για λογαριασμό του Alzheimer’s Research Foundation, ενός γαλλικού φιλανθρωπικού ιδρύματος που χρηματοδοτεί έρευνες για την νόσο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο