Με το περιοδικό TIME τα έβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε τους υπεύθυνους του περιοδικοί επειδή «εξαφάνισε» τα μαλλιά του σε μια «πολύ κακή φωτογραφία» για ένα πρωτοσέλιδο άρθρο σχετικά με τη συμφωνία ειρήνευσης που έχει συνάψει με την κυβέρνηση στη Μέση Ανατολή.

«Η φωτογραφία μπορεί να είναι η χειρότερη όλων των εποχών» είπε ο Τραμπ

«Το περιοδικό Time έγραψε μια σχετικά καλή ιστορία για μένα, αλλά η φωτογραφία μπορεί να είναι η χειρότερη όλων των εποχών.

Δείτε το πρωτοσέλιδο του TIME:

«Εξαφάνισαν» τα μαλλιά μου και μετά είχαν κάτι να αιωρείται στην κορυφή του κεφαλιού μου που έμοιαζε με αιωρούμενο στέμμα, αλλά εξαιρετικά μικρό», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

«Πραγματικά περίεργο! Ποτέ δεν μου άρεσε να βγάζω φωτογραφίες από κάτω, αλλά αυτή είναι μια πολύ κακή φωτογραφία και αξίζει να την αναφέρουμε. Τι κάνουν και γιατί», πρόσθεσε.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump’s peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump’s second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

«Οι ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνταν στη Γάζα απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, παράλληλα με την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων. Η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό επίτευγμα της δεύτερης θητείας του Τραμπ και θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια στρατηγική καμπή για τη Μέση Ανατολή« γράφει το ΤΙΜΕ σε ανάρτησή του στο X στην οποία επισυνάπτει και το πρωτοσέλιδό του.