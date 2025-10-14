«Θα του πω να καλέσει»: Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ρώτησε τον Τραμπ αν μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αν θα μπορούσε να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ, που είναι αντιπρόεδρος της Trump Organization, σε μια συνομιλία που καταγράφηκε από ανοιχτό μικρόφωνο μετά τη λήξη της συνόδου για τη Γάζα.

Ο Τραμπ και ο Πραμπόβο, οι οποίοι φαίνεται ότι δεν συνειδητοποιούσαν ότι η συνομιλία τους ηχογραφούνταν ζωντανά, σύμφωνα με το Reuters, μιλούσαν στο Σαρμ ελ-Σέιχ αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε απευθύνει λόγο σε μια ομάδα ηγετών που συγκεντρώθηκαν στη σύνοδο κορυφής για την Ειρήνη στη Γάζα.

Δείτε βίντεο:

Corruption in plain sight! In Egypt, Trump, talking to Indonesian President Prabowo Subianto is heard likely discussing business. Subianto asks to speak to Eric saying “The region, is not safe, secure…We’ll look for better place.»pic.twitter.com/V1LpnxJYyo — Ed Krassenstein (@EdKrassen) October 13, 2025

«Θα τον βάλω να σε καλέσει»

Δεν ήταν σαφές από το ηχητικό αν οι δύο άνδρες αναφέρονταν στο Trump Organization ή σε κάποια επιχειρηματική συμφωνία που εμπλέκει τον πρόεδρο ή την οικογένειά του.

Καθώς μιλούσαν, ο Πραμπόβο αναφέρθηκε σε μια περιοχή που «δεν είναι ασφαλής», και μετά ρώτησε τον Τραμπ αν «μπορώ να συναντήσω τον Έρικ;»

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε πως «θα τον βάλω να σε καλέσει. Να το κάνω αυτό; Είναι τόσο καλό παιδί. Θα τον βάλω να σε καλέσει»

Ο Πραμπόβο στη συνέχεια αναφέρει το όνομα «Χάρι» και λέει «θα ψάξουμε για ένα καλύτερο μέρος».

Ο Έρικ Τραμπ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είναι αντιπρόεδροι της Trump Organization, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς των ακινήτων, της φιλοξενίας και των τεχνολογιών blockchain.

Η εταιρεία διαθέτει γήπεδο γκολφ κοντά στην Τζακάρτα, ενώ στην ιστοσελίδα της αναφέρεται πως ετοιμάζεται και δεύτερη επένδυση σε θέρετρο στο Μπαλί.

Ο Λευκός Οίκος και η πρεσβεία της Ινδονησίας στην Ουάσιγκτον δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Reuters για σχόλιο σχετικά με τη συνομιλία.