Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου

O Tête de femme, ένας μελαγχολικός πίνακας του Πάμπλο Πικάσο αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, μπορεί να γίνει δικός σας για περίπου 100 ευρώ – καθώς τόσο στοιχίζει το λαχείο το οποίο θα σας συμπεριλάβει στην κλήρωση.

Το πορτρέτο θα διατεθεί σε λοταρία για λογαριασμό του Alzheimer’s Research Foundation (Ίδρυμα Έρευνας για το Αλτσχάιμερ), ενός γαλλικού φιλανθρωπικού ιδρύματος που χρηματοδοτεί έρευνες για την νόσο με στόχο την εξάλειψη και την υποστήριξη των ασθενών.

Γκρι χρώμα

Το Tête de femme, ένα γυναικείο πορτρέτο του 1941, φιλοτεχνήθηκε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που ήταν «εξαιρετικά περίπλοκη» για τον Ισπανό καλλιτέχνη, όπως λέει ο εγγονός του, Ολιβιέ Πικάσο, στην δημοσιογράφο Τζένι Γκρος των New York Times.

Ο Πικάσο πιθανότατα το ζωγράφισε στο ίδιο στούντιο στο Παρίσι όπου δημιούργησε την αντιπολεμική εικαστική τραγωδία, Γκερνίκα.

Στο πορτρέτο, τα μαύρα και γκρι χρώματα του πίνακα αντικατοπτρίζουν τη δυστυχία του Πικάσο, όπως είπε ο εγγονός του στους Times. Εκείνη την εποχή, ο καλλιτέχνης αποχαιρετούσε την πρώτη του σύζυγο, την Ρωσίδα μπαλαρίνα Όλγα Χοχλόβα.

Το ίδρυμα ελπίζει ότι ο πίνακας θα μπορούσε να οδηγήσει στην πώληση τουλάχιστον 120.000 λαχνών. Με τιμή 100 ευρώ ο καθένας, η κλήρωση ενδέχεται να αποφέρει σχεδόν 12 εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα για το Αλτσχάιμερ. Όπως αναφέρει το Smithsonian Magazine, η Opera Gallery, που είναι ιδιοκτήτρια του πίνακα, θα λάβει λίγο λιγότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ για τον πίνακα μετά την κλήρωση, σύμφωνα με τους Times.

Ο Ολιβιέ Πικάσο δήλωσε επίσης ότι η λοταρία είναι ένας σημαντικός τρόπος για να τιμήσει τον παππού του. «Η σύνδεση του ονόματος του Πάμπλο Πικάσο με τη φιλανθρωπία, με έναν φιλανθρωπικό σκοπό, είναι πολύ σημαντική, επειδή ο παππούς μου ήταν πολύ γενναιόδωρος με τους ανθρώπους γύρω του», είπε, μιλώντας στους Times.

Τα εισιτήρια πωλούνται αποκλειστικά στον ιστότοπο του ιδρύματος. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από τον οίκο Christie’s στο Παρίσι στις 14 Απριλίου 2026.

Η πρωτοβουλία

Πίσω από την πρωτοβουλία, βρίσκεται η γαλλίδα δημοσιογράφος Πέρι Κοσέν, η οποία συνεχίζει τις εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων της μητέρας της, με την πλήρη υποστήριξη του ιδρύματος της οικογένειας Πικάσο, όπως αναφέρει το Artnet.

Η πρώτη κλήρωση πραγματοποιήθηκε το 2013. Το έργο του Πικάσο L’Homme au Gibus συγκέντρωσε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία της Τύρου στον Λίβανο. Νικητής ήταν ο Τζέφρι Γκονάνο, ένας 25χρονος από την Πενσυλβάνια.

«Είμαι ακόμα σε σοκ. Είναι ακόμα πολύ παράξενο», δήλωσε ο Γκονάνο σε συνέντευξή του στην Tribune-Review το 2013. «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα κερδίσω. Απλά είδα ένα άρθρο στο Yahoo και αγόρασα ένα λαχείο. Δεν ξέρω καν γιατί».

*Με πληροφορίες από: Smithsonian Magazine | New York Times