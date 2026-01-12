newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Κίνα εκτινάσσει την παραγωγή αερίου – Η «καραμπόλα» με το LNG
Διεθνής Οικονομία 12 Ιανουαρίου 2026 | 00:45

Η Κίνα εκτινάσσει την παραγωγή αερίου – Η «καραμπόλα» με το LNG

Oι εισαγωγές LNG στην Κίνα πέρυσι έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών, μετά από 12 συνεχόμενους μήνες μείωσης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Spotlight

Η Κίνα αυξάνει την εγχώρια παραγωγή της σε φυσικό αέριο και το κάνει με γρήγορους ρυθμούς. Ως σημαντικός καταναλωτής και εισαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), η χώρα έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις προβλέψεις για τη ζήτηση LNG. Τώρα, αυτές οι προβλέψεις θα πρέπει να αναθεωρηθούν, οπως εκτιμά το oilprice.com.

Το συνολικό ποσό για την Κίνα το 2025 θα φτάσει τα 263 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, το οποίο θα αυξηθεί  στα 278,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φέτος

Πριν από λιγότερο από δέκα χρόνια, η Κίνα αγωνιζόταν να ξεκινήσει την εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου, ειδικά σε σχηματισμούς σχιστόλιθου. Η γεωλογία του σχιστολιθικού σχηματισμού της Κίνας διαφέρει από αυτή των λεκανών των ΗΠΑ και οι εταιρείες ενέργειας δυσκολεύονταν να ξεκινήσουν την εμπορική παραγωγή. Τώρα, οι μεγάλες κρατικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κίνας αντλούν περισσότερο αέριο από ποτέ και ανακοινώνουν νέες ανακαλύψεις στον σχιστολιθικό σχηματισμό.

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, η Κίνα παρήγαγε 22,1 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση 7,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία παραγωγής που δημοσίευσε η Kpler αυτό το μήνα.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην «ταχύτερη από το αναμενόμενο αύξηση της παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου στη λεκάνη του Σιτσουάν». Με βάση αυτά τα στοιχεία, η εταιρεία ανάλυσης ενέργειας αναμένει ότι το συνολικό ποσό για την Κίνα το 2025 θα φτάσει τα 263 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, το οποίο θα αυξηθεί  στα 278,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φέτος, και πάλι χάρη στην αυξανόμενη παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις λεκάνες του Σιτσουάν και του Σανξί.

Η εικόνα με το LNG στην Κίνα

Όπως και με το πετρέλαιο, η αύξηση της εγχώριας παραγωγής θα επηρεάσει αναπόφευκτα τις εισαγωγές, ακόμη και αν η Κίνα βασίζεται περισσότερο στο φυσικό αέριο για λόγους μείωσης των εκπομπών. Πέρυσι, για παράδειγμα, η Κίνα κατέγραψε υψηλότερη εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου και σημαντική μείωση στις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Στην πραγματικότητα, οι εισαγωγές LNG πέρυσι έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών, μετά από 12 συνεχόμενους μήνες μείωσης. Οι εισαγωγές ανέκαμψαν μόνο στο τέλος του έτους, αλλά όχι αρκετά ώστε να αντιστραφεί η πτώση. Η Kpler έχει προβλέψει ότι η κινεζική ζήτηση για LNG θα μειωθεί και φέτος, με την παραγωγή σχιστολιθικού αερίου να αφαιρεί περίπου 600.000 τόνους από τη ζήτηση υγροποιημένου φυσικού αερίου, μειώνοντας το σύνολο σε 73,9 εκατομμύρια τόνους.

Τώρα, 600.000 τόνοι δεν είναι και τόσο πολλοί σε μια αγορά όπου μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξήγαγαν πάνω από 100 εκατομμύρια τόνους πέρυσι. Ωστόσο, αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της τάσης της Κίνας να μειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές ενέργειας, κάτι που έχει επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές ενεργειακών εμπορευμάτων, οι οποίες έχουν συνηθίσει να βασίζονται στην Κίνα ως τον τελικό μοχλό της ζήτησης.

Yπερπροσφορά στην αγορά LNG μέχρι το 2030

Η προβλεπόμενη μείωση της ζήτησης της Κίνας για φυσικό αέριο —και κατ’ επέκταση για LNG— ενδέχεται να επηρεάσει τα σχέδια για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας LNG και τις τιμές, μειώνοντας τα κέρδη των παραγωγών.

Αυτά τα σχέδια για μια νέα κύμα προσφοράς LNG, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος της δεκαετίας, κυρίως από τους κορυφαίους εξαγωγείς, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ, έχουν οδηγήσει πολλούς αναλυτές να προβλέπουν μια υπερπροσφορά στην αγορά LNG μέχρι το 2030, η οποία θα επηρεάσει τις τιμές.

Στη συνέχεια, υπάρχει ο ανταγωνισμός στην ίδια την αγορά LNG. Η Κίνα δεν εισάγει πλέον υγροποιημένο αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω της διαμάχης για τους δασμούς μεταξύ των δύο χωρών, την οποία ξεκίνησε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μετά την ορκωμοσία του.

Ωστόσο, η Ρωσία εξάγει όγκους ρεκόρ προς τη γειτονική της χώρα. Προς το παρόν, αυτοί οι όγκοι δεν είναι ακριβώς τεράστιοι. Ωστόσο, προέρχονται από δύο εγκαταστάσεις LNG που έχουν υποστεί κυρώσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι το φυσικό αέριο βρίσκει πάντα έναν τρόπο, αρκεί η τιμή να είναι σωστή.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού LNG – Η Ρωσία εξάγει φυσικό αέριο μέσω αγωγών στην Κίνα

Η αύξηση των ρωσικών εξαγωγών LNG προς την Κίνα θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει παράγοντα στις προβλέψεις για την αγορά LNG, ειδικά όταν τεθεί σε ισχύ το επόμενο έτος η πλήρης απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, δηλαδή φυσικού αερίου. Επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού LNG. Όταν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση, αυτές οι ροές θα ανακατευθυνθούν και οι πιο πιθανοί νέοι προορισμοί θα είναι η Κίνα και η Ινδία.

Εν τω μεταξύ, οι ροές φυσικού αερίου μέσω αγωγών προς την Κίνα αναμένεται επίσης να αυξηθούν φέτος, μειώνοντας περαιτέρω τη ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο. Σύμφωνα με την Kpler, οι εισαγωγές μέσω του αγωγού Power of Siberia από τη Ρωσία και μόνο θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα σε σχέση με το 2025, οδηγώντας σε συνολική αύξηση 8% των εισαγωγών μέσω αγωγών, που θα φτάσουν συνολικά τα 80,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών από τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, εν τω μεταξύ, αναμένεται να μειωθούν κατά 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2026, λόγω της ισχυρότερης εγχώριας ζήτησης που θα αναγκάσει τις χώρες αυτές να διατηρήσουν μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου στο εσωτερικό τους.

Η Κίνα θα συνεχίσει να αυξάνει την εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου. Η μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας αποτελεί προτεραιότητα για το Πεκίνο. Ωστόσο, η μείωση των εισαγωγών θα είναι σταδιακή και αργά ή γρήγορα θα φτάσει στα όριά της. Μέχρι τότε, η τιμή θα καθορίζει τις αποφάσεις για τις εισαγωγές και τον αντίκτυπο που αυτές οι αποφάσεις θα μπορούσαν να έχουν στην παγκόσμια αγορά LNG.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Δυναμική εκκίνηση το 2026, φόβοι λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Wall Street: Δυναμική εκκίνηση το 2026, φόβοι λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Πετρέλαιο
Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Stream newspaper
Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης
Outsourcing 12.01.26

Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης

Η μετακίνηση των θέσεων εργασίας στο εξωτερικό εξοικονομεί χρήματα, αλλά σημαίνει επίσης την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων στην εγχώρια αγορά της ΕΕ. Ποιες χώρες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανισορροπία;

Σύνταξη
Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι
«Θλιβερό θέαμα» 11.01.26

Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι

Με ένα αιχμηρό δημοσίευμα ο Economist στρέφεται εναντίον όλων των Γάλλων ανεξαιρέτως για την πολιτική και οικονομική περιδίνηση που έχει εισέλθει η Γαλλία μετά το 2023.

Σύνταξη
Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά 10.01.26

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η «επανάσταση» της Κοινοτικής οδηγίας είναι ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις μισθολογικές διεκδικήσεις, στην ποιότητα της εργασίας, επικεντρώνοντας τις παρεμβάσεις της στα εργασιακά δικαιώματα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Outsourcing: Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ – Κερδισμένοι και χαμένοι
Στοιχεία Eurostat 10.01.26

Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ λόγω του outsourcing - Κερδισμένοι και χαμένοι

H εξωτερική ανάθεση (outsourcing) προκαλεί σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου μεγάλες ανισότητες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ - Πώς βγήκαν μπροστά Ιρλανδία, Τσεχία και Ισπανία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;
Διεθνής Οικονομία 10.01.26

Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;

Μια πρόσφατη μελέτη διαπιστώνει ότι η υποστήριξη για το ευρώ παραμένει υψηλή σε ολόκληρη την ΕΕ, με τους ερευνητές να υποστηρίζουν ότι το νόμισμα έχει διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα

Σύνταξη
Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»
Αλλαγή ρότας 10.01.26

Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτής της κινηματογραφικής σειράς καταδιώξεων ήταν η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Olina, του πέμπτου πλοίου που κατέσχεσαν οι αμερικανικές δυνάμεις μέσα σε τρεις εβδομάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης
Outsourcing 12.01.26

Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης

Η μετακίνηση των θέσεων εργασίας στο εξωτερικό εξοικονομεί χρήματα, αλλά σημαίνει επίσης την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων στην εγχώρια αγορά της ΕΕ. Ποιες χώρες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανισορροπία;

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ
Media 12.01.26

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ

Καταθέτες – Τι να προσέχετε • Με εργαλείο την κλωνοποίηση της φωνής ενός συγγενικού προσώπου οι επιτήδειοι μπορούν να ζητήσουν χρήματα ή κωδικούς για να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Σύνταξη
Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες
«Ρεκόρ εξαγωγών» 12.01.26

Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες

Συνολικά η συμφωνία ανάμεσα στη Γερμανία και το Ισραήλ, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Τελ Αβίβ. Υπογράφησαν ξεχωριστά συμφωνίες για κυβερνοασφάλεια και αντιτρομοκρατία.

Σύνταξη
Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ
Kill Switch 11.01.26 Upd: 01:47

Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ

Το Ιράν κατάφερε να ρίξει για πρώτη φορά το Starlink του Έλον Μασκ για να διαταράξει τις οργανωτικές δυνατότητες των διαδηλωτών και κυρίως αυτών που θεωρεί υποστηριζόμενους από Ισραήλ και ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καιρός: Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα – Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες
Live χάρτης 11.01.26

Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα - Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες

Ο καιρός δείχνει τα δόντια του με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, αισθητή στο σύνολο της χώρας. Αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες μέρες. Ενδεικτικοί χάρτες χιονόστρωσης. Συστάσεις από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Άρης: «Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης: «Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»

Ανακοίνωση κατά του αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ (1-1), στον οποίο οι Θεσσαλονικείς είχαν πολλά παράπονα για τη διαιτησία.

Σύνταξη
Χάος και ραγδαία αύξηση των νεκρών στο Ιράν – Ο ΟΗΕ καλεί το καθεστώς να επιδείξει τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»
Άγρια καταστολή 11.01.26

Χάος και ραγδαία αύξηση των νεκρών στο Ιράν – Ο ΟΗΕ καλεί το καθεστώς να επιδείξει τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Την ώρα που οι πολίτες στο Ιράν βιώνουν μια άνευ προηγουμένου βία, το καθεστώς προαναγγέλλει κλιμάκωση της έντασης, ενώ ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 538 και των συλληφθέντων τους 10.600.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ»

Η τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη διαιτησία μετά τα όσα συνέβησαν σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και ΟΑΚΑ – «Αν δεν έχουν την ικανότητα να βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα μέχρι να βρουν».

Σύνταξη
O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»
«Μια ιδέα» 11.01.26

O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»

Κατά την απονομή του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού στον Νόα Γουάιλ στα AARP Movies for Grownups Awards, ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα αστείο που αναφερόταν στον τίτλο «Ο πιο σέξι άντρας» του περιοδικού People.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 3-0: Νίκησαν αλλά δεν ικανοποίησαν οι «πράσινοι» (vid)
Super League 11.01.26

Νίκησε αλλά δεν ικανοποίησε ο Παναθηναϊκός (3-0)

Χωρίς να ικανοποιήσει, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Πανσερραϊκού στο παγωμένο ΟΑΚΑ με σκόρερ τους Τζούρισιτς, Ζαρουρί και Γεντβάι. Αποβλήθηκε ο Ντε Μάρκο, ντεμπούτο για Τεττέη.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Επιχείρηση «Σούρουπο»: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας
Αμυντική συμφωνία 11.01.26

Επιχείρηση «Σούρουπο»: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας

Οι πύραυλοι για την Ουκρανία θα μπορούν να μεταφέρουν κεφαλή 200 κιλών σε βεληνεκές άνω των 500 χιλιομέτρων και θα μπορούν να εκτοξεύονται με γρήγορη διαδοχή, ώστε να αποτρέπουν τον αντίπαλο από το να απαντήσει.

Σύνταξη
Ιταλία: Φύλακας στο εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πέθανε από το κρύο
Κόσμος 11.01.26

Ιταλία: Φύλακας στο εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πέθανε από το κρύο

Ένας τραγικός θάνατος εργαζομένου στην Ιταλία σκιάζει την πορεία προετοιμασίας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνου–Κορτίνα, προκαλώντας ερωτήματα για τις συνθήκες στα εργοτάξια της διοργάνωσης

Σύνταξη
Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι
«Θλιβερό θέαμα» 11.01.26

Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι

Με ένα αιχμηρό δημοσίευμα ο Economist στρέφεται εναντίον όλων των Γάλλων ανεξαιρέτως για την πολιτική και οικονομική περιδίνηση που έχει εισέλθει η Γαλλία μετά το 2023.

Σύνταξη
Αγρότες: Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων – Διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά
Κινητικότητα 11.01.26

Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων - Διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να καταθέσουν δύο λίστες συμμετεχόντων, έως 20 άτομα η καθεμία, για τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό. Προετοιμασίες από τους αγρότες.

Σύνταξη
Η διαιτησία του Σάγκι επιβεβαίωσε ότι ο Λανουά πρέπει να φύγει – Oι ξένοι ρέφερι αλλοιώνουν τη βαθμολογία
On Field 11.01.26

Η διαιτησία του Σάγκι επιβεβαίωσε ότι ο Λανουά πρέπει να φύγει – Oι ξένοι ρέφερι αλλοιώνουν τη βαθμολογία

Ο ακατάλληλος Λανουά δεν μπορεί να σταματήσει τον κατήφορο και χρειάζονται αποφάσεις άμεσα. Στόχος πολύ γρήγορα οι ΕΠΣ να γίνουν πάνω από 35. Κατάντια οι ξένοι να ευνοούν συγκεκριμένες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» – Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995
«Μπαμπά!» 11.01.26

«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» - Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995

Στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» προβλήθηκε ένα βίντεο από το μακρινό 1995, όπου είχαν βρεθεί στο Ενώπιος Ενωπίω η Ειρήνη Παπά και ο Φρέντυ Γερμανός, συζητώντας χωρίς να συνενοηθούν ιδιαίτερα ωστόσο - Η Ναταλία Γερμανού πήρε θέση.

Σύνταξη
Σύνταξη: Το ουτοπικό σενάριο του μέλλοντος – Από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην αφθονία
Ο Έλον Μασκ ξέρει… 11.01.26

Το ουτοπικό σενάριο για τους συνταξιούχους του μέλλοντος - Από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην αφθονία

Η αποταμίευση για τη σύνταξη είναι ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους για εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον πλανήτη. Η ανάγκη για ρεαλιστικό σχέδιο είναι μεγαλύτερη από ποτέ καθώς η κρατική σύνταξη τείνει να καλύπτει πλέον μόνο τις βασικές ανάγκες αλλά, ο Έλον Μασκ έχει άλλη… άποψη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εκατοντάδες αστυνομικούς στέλνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στη Μινεσότα μετά τη δολοφονία της Γκουντ
ΗΠΑ 11.01.26

Εκατοντάδες αστυνομικούς στέλνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στη Μινεσότα μετά τη δολοφονία της Γκουντ

Η Μινεσότα βρέθηκε στο επίκεντρο του πολιτικού κόσμου των ΗΠΑ, συγκλονισμένη από τις εντάσεις που προκάλεσε η ο θανατηφόρος πυροβολισμός μιας γυναίκας από αξιωματικό της ICE

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο