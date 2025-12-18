newspaper
Ρωσία: Πώς μεταφέρει LNG στην Κίνα παρά τις κυρώσεις – «Δεν κρύβονται πια»
Κόσμος 18 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία: Πώς μεταφέρει LNG στην Κίνα παρά τις κυρώσεις – «Δεν κρύβονται πια»

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την εμβάθυνση των ενεργειακών δεσμών ανάμεσα σε Ρωσία και Κίνα, όπως τονίζει το France 24

Σύνταξη
Για τις μεταφορές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Ρωσία στην Κίνα παρά τις κυρώσεις της Δύσης γράφει το France 24.

Το πλοίο Valera βρισκόταν υπό εντατική παρακολούθηση από αναλυτές του κλάδου μέχρι που έφτασε στη νοτιοανατολική Κίνα

Ένα φορτίο LNG από το εργοστάσιο Πορτοβάγια της Ρωσίας παραδόθηκε στον τερματικό σταθμό Μπεϊχάι στην Κίνα στις 8 Δεκεμβρίου.

Αυτή είναι η πρώτη παράδοση από τότε που η εγκατάσταση τέθηκε υπό αμερικανικές κυρώσεις τον Ιανουάριο του 2025.

Όπως σχολιάζει το France 24, η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την εμβάθυνση των ενεργειακών δεσμών μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, καθώς η Μόσχα επιδιώκει να αυξήσει τις εξαγωγές LNG και να εξασφαλίσει έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου της στην Ουκρανία.

Το πλοίο Valera βρισκόταν υπό εντατική παρακολούθηση από αναλυτές του κλάδου μέχρι που έφτασε στη νοτιοανατολική Κίνα.

Η άφιξη του επιβεβαιώθηκε από τον παγκόσμιο πάροχο δεδομένων και αναλύσεων σε πραγματικό χρόνο Kpler, όπως μπορείτε να δείτε εδώ.

Το πλοίο φαίνεται και σε δορυφορική εικόνα που έδωσε στη δημοσιότητα η Planet Labs PBC, η οποία τραβήχτηκε περίπου μία ώρα πριν από την άφιξή του στο λιμάνι.

Στη συνέχεια, φαίνεται να κατευθύνεται προς τον τερματικό σταθμό, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων.

Πηγή φωτογραφίας: Planet Labs PBC

Το πλοίο, όπως προαναφέρθηκε, μετέφερε LNG από το εργοστάσιο Πορτοβάγια που βρίσκεται στη Βαλτική Θάλασσα, για τη λειτουργία του οποίου υπεύθυνος είναι ο ρωσικός ενεργειακός γίγαντας Gazprom.

Το Valera – το οποίο έχει υποστεί κυρώσεις τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση – εκφόρτωσε σχεδόν 160.000 τόνους LNG, σύμφωνα με την υπηρεσία Kpler.

Το LNG, φυσικό αέριο που ψύχεται στους -160° για να γίνει υγρό και να μεταφερθεί ευκολότερα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της Ρωσίας για τις εξαγωγές φυσικού αερίου.

Η χώρα, η οποία παρήγαγε το 8% του παγκόσμιου LNG το 2022, σχεδιάζει να τριπλασιάσει την παραγωγή της έως το 2030.

Ωστόσο, επειδή τα έσοδα από την πώλησή του – όπως και αυτά από το πετρέλαιο και το αέριο που μεταφέρεται μέσω αγωγών – συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία, οι δυτικές δυνάμεις έχουν επιβάλει κυρώσεις σε αρκετές από τις εγκαταστάσεις παραγωγής του αερίου και στα πλοία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά του.

Εξαγωγή LNG όπως πετρελαίου από τη Ρωσία

Αντιμέτωπη με τις κυρώσεις, η Ρωσία προσπάθησε το 2024 να αναπτύξει έναν «σκιώδη στόλο» για την εξαγωγή LNG, ακολουθώντας την ίδια τακτική που εφαρμόζει για το πετρέλαιο.

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση του gCaptain, ενώ το 2024 φορτώθηκαν αρκετά δεξαμενόπλοια, κανένα από αυτά δεν μπόρεσε να πουλήσει το LNG που μετέφερε εκείνη την περίοδο.

Τα φορτία παρέμειναν σε πλωτές μονάδες αποθήκευσης ή σε δεξαμενόπλοια LNG ακινητοποιημένα στη θάλασσα.

Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με το France 24.

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκαν στην Αλάσκα για την Ουκρανία, αρκετά από αυτά τα δεξαμενόπλοια LNG, σύμφωνα με αναλυτές δεδομένων, εντοπίστηκαν να σηκώνουν άγκυρα ή να αλλάζουν πορεία.

Δεκατρείς ημέρες αργότερα, ένα από αυτά ξεφόρτωσε το φορτίο του στον τερματικό σταθμό Μπεϊχάι της Κίνας.

Συνολικά, τουλάχιστον 18 φορτία από τον Arctic LNG 2 παραδόθηκαν στον τερματικό σταθμό σε διάστημα λίγο περισσότερο από τρεις μήνες, μεταξύ 28 Αυγούστου και 9 Δεκεμβρίου.

Εννέα δεξαμενόπλοια LNG, τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις των ΗΠΑ ή της ΕΕ, χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά.

Έτσι πάνω από ένα εκατομμύριο τόνοι LNG έφτασαν στην Κίνα, σύμφωνα με την υπηρεσία Kpler.

Όχι μόνο πραγματοποιούνται αυτές οι παραδόσεις από τον Arctic LNG 2, αλλά γίνονται και σε κοινή θέα, όπως σημειώνει το France 24.

