Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 14:08
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Trail running: Η δυσκολία είναι που το κάνει ξεχωριστό
Vita 11 Ιανουαρίου 2026 | 08:20

Trail running: Η δυσκολία είναι που το κάνει ξεχωριστό

Trail running - όταν το τρέξιμο μετατρέπεται σε άσκηση, εμπειρία και ενσυνειδητότητα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Vegan Vs Κρεατοφάγων: Ποιοι θα φτάσουν τα 100…;

Vegan Vs Κρεατοφάγων: Ποιοι θα φτάσουν τα 100…;

Spotlight

«Μη διαλέξεις έναν δρόμο χωρίς εμπόδια», λένε, «γιατί πιθανότατα δεν οδηγεί πουθενά». Η φράση αυτή, πέρα από φιλοσοφική παρατήρηση ζωής, βρίσκει απόλυτη εφαρμογή και στον τρόπο που κινούμαστε, γυμναζόμαστε και φροντίζουμε την ψυχική και σωματική μας υγεία. Στον κόσμο του τρεξίματος, η απουσία εμποδίων συχνά σημαίνει επανάληψη, μηχανικότητα και στασιμότητα. Αντίθετα, το trail running –το τρέξιμο σε φυσικό, ανώμαλο περιβάλλον– εισάγει τη μεταβλητότητα, την πρόκληση και την ουσιαστική επαφή με το σώμα και το περιβάλλον.

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συνηθίσει να τρέχουμε σε διαδρόμους γυμναστηρίου, σε στάδια, σε επίπεδους πεζόδρομους ή στους ασφαλτοστρωμένους δρόμους της γειτονιάς. Πρόκειται για ασφαλείς, προβλέψιμες επιλογές, που διευκολύνουν τον έλεγχο του ρυθμού και της απόδοσης. Ωστόσο, οι διαδρομές που πραγματικά «δουλεύουν» σε βάθος, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, βρίσκονται συχνά αλλού: σε δάση, λόφους, μονοπάτια, ανηφόρες και κατηφόρες, σε χωμάτινο ή πετρώδες έδαφος, μακριά από τον αστικό θόρυβο και τη μονοτονία.

Το trail running δεν είναι απλώς ένας διαφορετικός τύπος προπόνησης. Είναι μια εμπειρία κίνησης που συνδυάζει φυσική άσκηση, νοητική εγρήγορση και ψυχολογική αποφόρτιση. Σημαίνει να αφήνεις, έστω και για 30 λεπτά, το άγχος της καθημερινότητας και να βυθίζεσαι σε ένα φυσικό τοπίο που σε καλεί να είσαι παρών.

Το μονοπάτι δεν επιτρέπει αφηρημένο τρέξιμο. Οι εναλλαγές του εδάφους, οι ρίζες των δέντρων, οι πέτρες, οι απότομες κλίσεις και οι στενές στροφές απαιτούν πλήρη συγκέντρωση. Η προσοχή στρέφεται αναπόφευκτα στο σώμα, στην αναπνοή, στο πάτημα. Αυτή η συνεχής επαναφορά στο «εδώ και τώρα» είναι ο πυρήνας της ενσυνειδητότητας (mindfulness), μιας κατάστασης που έχει συνδεθεί επιστημονικά με μείωση του στρες, καλύτερη ρύθμιση των συναισθημάτων και βελτίωση της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Σταδιακά, μέσα από τον ρυθμό της κίνησης, η ένταση υποχωρεί. Η αναπνοή γίνεται πιο σταθερή, η καρδιά βρίσκει τον βηματισμό της και ο νους «αδειάζει» από περιττές σκέψεις. Το σώμα και το νευρικό σύστημα περνούν σε μια κατάσταση λειτουργικής ισορροπίας, όπου η κόπωση συνυπάρχει με την αίσθηση ευεξίας.

Κάθε διαδρομή και κάθε προπόνηση είναι διαφορετική

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του trail running είναι η ποικιλία. Δεν υπάρχουν δύο ίδιες διαδρομές, ακόμη και αν ακολουθήσετε το ίδιο μονοπάτι. Οι καιρικές συνθήκες, το φως, το έδαφος και η φυσική σας κατάσταση αλλάζουν συνεχώς, δημιουργώντας μια εμπειρία που δεν γίνεται ποτέ μηχανική.

Αυτή η ποικιλία έχει και σημαντικά φυσιολογικά οφέλη. Ο ανθρώπινος μεταβολισμός προσαρμόζεται στις επαναλαμβανόμενες απαιτήσεις. Όταν τρέχουμε πάντα στην ίδια διαδρομή, με τον ίδιο ρυθμό και στην ίδια επιφάνεια, το σώμα μαθαίνει να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για το ίδιο έργο. Η εναλλαγή ερεθισμάτων, όπως συμβαίνει στο ανώμαλο έδαφος, διατηρεί τον μεταβολισμό σε εγρήγορση και καθιστά την προπόνηση πιο αποτελεσματική.

Σε αντίθεση με το τσιμέντο ή την άσφαλτο, το χωμάτινο έδαφος απορροφά καλύτερα τους κραδασμούς, μειώνοντας τη μηχανική καταπόνηση των αρθρώσεων. Επιπλέον, επειδή κάθε πάτημα είναι διαφορετικό, ενεργοποιούνται περισσότεροι σταθεροποιητικοί μύες, βελτιώνοντας την ιδιοδεκτικότητα και τον νευρομυϊκό έλεγχο.

Οι ανηφόρες και οι κατηφόρες εισάγουν πρόσθετες προπονητικές παραμέτρους: αυξάνουν τη μυϊκή ισχύ, βελτιώνουν την αναερόβια ικανότητα και ενισχύουν το λεγόμενο buffering capacity, την ικανότητα των μυών να εξουδετερώνουν την οξέωση που προκαλείται σε υψηλές εντάσεις, καθυστερώντας την κόπωση. Η ανάβαση, ειδικά, έχει συσχετιστεί με βελτίωση της VO₂ max, της μέγιστης δηλαδή ικανότητας του οργανισμού να προσλαμβάνει και να αξιοποιεί οξυγόνο, βασικό δείκτη καρδιοαναπνευστικής αντοχής.

Η ομορφιά της φύσης έχει ευγεργετικές ιδιότητες

Ερευνητικά δεδομένα από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ έχουν δείξει ότι η επαφή με τη φυσική ομορφιά –όπως η θέα μιας κορυφής, ενός ηλιοβασιλέματος ή ενός ανοιχτού τοπίου– ενισχύει το αίσθημα αναζωογόνησης και συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα υποκειμενικής ευτυχίας. Δεν είναι τυχαίο ότι στο τέλος ενός μονοπατιού, η θέα συχνά λειτουργεί ως ψυχολογική ανταμοιβή: μια αίσθηση επίτευξης, πληρότητας και σύνδεσης με κάτι μεγαλύτερο από εμάς.

Ακόμη και οι ήχοι της φύσης παίζουν ρόλο. Σύμφωνα με ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Environmental Sciences», φυσικοί ήχοι όπως το θρόισμα των φύλλων, το κελάηδισμα των πουλιών ή το τρεχούμενο νερό συνδέονται με βελτίωση της διάθεσης και αύξηση του αισθήματος ικανοποίησης. Για αυτό δεν χρειάζεστε ακουστικά.

Προετοιμασία και ασφάλεια, τα βασικά στοιχεία για μια επιτυχημένη περιπέτεια

Όπως κάθε μορφή άσκησης, το trail running απαιτεί προσαρμογή και προετοιμασία:

Σχεδιάστε τη διαδρομή σας

Ο αυθορμητισμός έχει τη γοητεία του, αλλά ο βασικός προγραμματισμός μειώνει το άγχος και αυξάνει την ασφάλεια, ειδικά σε άγνωστα μονοπάτια.

Ξεκινήστε σταδιακά

Προτιμήστε εύκολες, στρωτές διαδρομές πριν περάσετε σε πιο τεχνικά εδάφη. Η τεχνική στην ανηφόρα και την κατηφόρα διαφέρει από την ευθεία: στην ανάβαση, ο κορμός παραμένει όρθιος και ο διασκελισμός μικραίνει. Στην κατάβαση, αυξάνεται ο ρυθμός των βημάτων και μειώνεται το μήκος τους, για καλύτερο έλεγχο.

Κρατήστε το βλέμμα μπροστά

Η οπτική «σάρωση» 3–6 μέτρα μπροστά (και πιο μακριά σε υψηλότερες ταχύτητες) μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων και επιτρέπει καλύτερη προσαρμογή στο έδαφος.

Σεβαστείτε τον ρυθμό του σώματός σας

Το trail running είναι πιο απαιτητικό και συχνά πιο αργό από το τρέξιμο δρόμου. Δώστε χρόνο στο σώμα να προσαρμοστεί. Για διαδρομές άνω της μίας ώρας, το νερό και ένα ελαφρύ σνακ είναι απαραίτητα.

Εξοπλιστείτε σωστά

Μην πάτε ξυπόλυτοι στα αγκάθια… Τα ειδικά παπούτσια trail προσφέρουν πρόσφυση και σταθερότητα. Τα άνετα ρούχα και, για πιο απαιτητικές διαδρομές, τα μπατόν μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Μην τρέχετε μόνοι, ειδικά στην αρχή

Η παρέα αυξάνει την ασφάλεια, τη συνέπεια και –ίσως το σημαντικότερο– την απόλαυση.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Ψηφιακοί φόροι: Ποιος θα πληρώσει τελικά τον λογαριασμό

Ψηφιακοί φόροι: Ποιος θα πληρώσει τελικά τον λογαριασμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Vegan Vs Κρεατοφάγων: Ποιοι θα φτάσουν τα 100…;

Vegan Vs Κρεατοφάγων: Ποιοι θα φτάσουν τα 100…;

World
Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Fit & Run
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή – Πού θα χιονίσει
Καιρός 11.01.26

Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή - Πού θα χιονίσει

Τη Δευτέρα και την Τρίτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και τις πρωινές ώρες αναμένεται παγετός (κάτω των 0 °C) - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Πανεπιστήμιο που λογοκρίνει τον Πλάτωνα απομακρύνεται από την αλήθεια: Σε κρίση η ακαδημαϊκή ελευθερία στο Texas A&M
DEI 11.01.26

Πανεπιστήμιο που λογοκρίνει τον Πλάτωνα απομακρύνεται από την αλήθεια: Σε κρίση η ακαδημαϊκή ελευθερία στο Texas A&M

Λίγο πριν αρχίσει το εαρινό εξάμηνο, το Texas A&M αλλάζει μαθήματα και ακυρώνει ενότητες υπό νέους περιορισμούς για φύλο και φυλή, με καθηγητές να μιλούν για απειλή στην ακαδημαϊκή ελευθερία και για λογοκρισία ακόμη και του Πλάτωνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης
Περιβάλλον 11.01.26

Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης

Η απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος, η αποδάσωση, το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων και η κλιματική αλλαγή οδηγούν αυτά τα εξαιρετικά είδη προς την εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις – Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026
Απογοήτευση 11.01.26

Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις - Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026

Η προσωπική διαφορά μειώνει ή «παγώνει» τις αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, που ήδη υπέστησαν μεγάλες περικοπές - Τα επίσημα στοιχεία για τις συντάξεις που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο

Ηλίας Γεωργάκης
Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα
Παγίδες θανάτου 11.01.26

Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα

Παγίδες θανάτου οι «κλεισμένες» έξοδοι κινδύνου όπως αυτές στο μπαρ του Κραν Μοντανά - Επικίνδυνοι ένας στους τρεις χώρους διασκέδασης - Ανησυχία από τους προβληματικούς ελέγχους και την ατιμωρησία

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»
«Άλλαξε ο Μανωλιός;» 11.01.26

Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»

Η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα υποδηλώνει ότι ο επεκτατισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται απλά για την τυπική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ χωρίς υποκρισία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα 4 σενάρια για να αυξηθούν οι αποταμιεύσεις
Τα μοντέλα 11.01.26

Τα 4 σενάρια για αύξηση αποταμιεύσεων

Τα μοντέλα που εξετάζονται για αποταμιεύσεις αντλούν έμπνευση από αντίστοιχες πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Κάλπη: Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης
Κάλπη 11.01.26

Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης

Γιατί ψηφοφόροι που δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση μπορεί να την επιλέξουν στη β΄ κάλπη

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει η Τεχεράνη
Κόσμος 11.01.26

Εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει η Τεχεράνη

Ο εκπρόσωπος του Συνταγματικού Συμβουλίου του Ιράν, Χάντι Ταχάν Ναζίφ, κατηγόρησε εξωγενείς παράγοντες που μετέτρεψαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες σε εξέγερση

Σύνταξη
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα
Deutsche Welle 11.01.26

Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα

Ο εθνολαϊκιστής πρωθυπουργός Μπάμπις όχι μόνο απορρίπτει το ευρώ, αλλά δηλώνει ότι το εθνικό νόμισμα θα πρέπει να κατοχυρωθεί για πάντα και συνταγματικά, μαζί με το δικαίωμα στα μετρητά.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα
Κόσμος 11.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα

Ανακοίνωση με «άρωμα» δεύτερης επίθεσης στη Βενεζουέλα εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητώντας από τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα και όσοι βρίσκονται εκεί να αποχωρήσουν άμεσα.

Σύνταξη
Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ
Με το ίδιο νόμισμα 11.01.26

Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αντιλήφθηκε την προσπάθεια εξαπάτησης, καθώς είχε πέσει ξανά θύμα εξαπάτησης, όπου προσποιήθηκε τον πιστεύει τον απατεώνα αλλά στην πραγματικότητα είχε ειδοποιήσει την αστυνομία

Σύνταξη
Μυστήριο με πτήση του «αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από το Λος Άντζελες – Τα σενάρια & οι θεωρίες
Κόσμος 11.01.26

Μυστήριο με πτήση του «αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από το Λος Άντζελες – Τα σενάρια & οι θεωρίες

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι ένα πλήρες κέντρο διοίκησης σχεδιασμένο να προστατεύει τον Αμερικανό πρόεδρο και τις ΗΠΑ από μία καταστροφική επίθεση.

Σύνταξη
Διαδηλωτής εισέβαλε στην πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο και αντικατέστησε την σημαία με αυτή προ του 1979
Κόσμος 11.01.26

Διαδηλωτής εισέβαλε στην πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο και αντικατέστησε την σημαία με αυτή προ του 1979

Διαδηλωτής σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι της πρεσβείας του Ιράν στο Λονδίνο και κατέβασε την σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας αντικαθιστώντας την με αυτήν του καθεστώτος του σάχη Παχλαβί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: Ο Μάριο Ντράγκι θα ήταν κατάλληλος, ως ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Ουκρανία
Κόσμος 10.01.26

Ιταλία: Ο Μάριο Ντράγκι θα ήταν κατάλληλος, ως ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Ουκρανία

Ο υφυπουργός παρά την προεδρία της κυβέρνησης, Τζοβαμπατίστα Φατσολάρι, δήλωσε πως, σε ό,τι αφορά την Ιταλία, «ο Μάριο Ντράγκι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για τη θέση

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο