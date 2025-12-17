Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
17.12.2025
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
Κι αν είσαι κομμάτια; Πως να συνδυάσουμε το τρέξιμο και την κούραση
Προπόνηση 17 Δεκεμβρίου 2025

Κι αν είσαι κομμάτια; Πως να συνδυάσουμε το τρέξιμο και την κούραση

Οι περισσότεροι αποφεύγουμε το τρέξιμο όταν νιώθουμε κούραση. Ωστόσο, πολλές φορές αυτός ο συνδυασμός μπορεί να μας βοηθήσει.

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Οι περισσότεροι δρομείς έχουν ακούσει ότι το τρέξιμο με κουρασμένα πόδια θα τους επιβαρύνει, οδηγώντας σε κακή φόρμα, τραυματισμούς, ακόμα και χρόνια κόπωση. Κι ενώ πρέπει πάντα να προσέχουμε, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι τόσο κακό. Αν έχετε αποκλείσει προειδοποιητικά σημάδια όπως ακραία κόπωση, κακό ύπνο, υψηλό καρδιακό ρυθμό σε κατάσταση ηρεμίας ή επίμονο πόνο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το να συνεχίσετε μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να βελτιωθείτε. Μερικοί από τους λόγους που  το τρέξιμο με κουρασμένα πόδια μπορεί να είναι ένα χρήσιμο και ακόμα και απαραίτητο μέρος της προπόνησης περιλαμβάνουν:

1. Καλύτερη αντοχή στο τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων

Αν προπονείστε για μαραθώνιο ή οποιονδήποτε αγώνα μεγάλων αποστάσεων, θα υπάρξουν στιγμές που θα πρέπει να τρέξετε με βαριά πόδια. Ο αγώνας απαιτεί να συνεχίσετε όταν εμφανιστεί η κόπωση, οπότε είναι σημαντικό να εξασκηθείτε. Το σώμα πρέπει να προσαρμοστεί στο τρέξιμο πέρα από τη ζώνη άνεσής σας, και αυτή η προσαρμογή συμβαίνει μόνο όταν επεκτείνετε σταδιακά τα όριά σας. Αυξήστε τις μεγάλες διαδρομές σας σταδιακά, όχι περισσότερο από 1-2 μίλια κάθε εβδομάδα, ώστε το σώμα σας να μάθει να χειρίζεται την επιπλέον απόσταση χωρίς τον κίνδυνο τραυματισμών.

2. Αύξηση των εβδομαδιαίων χιλιομέτρων

Οταν επικεντρώνεστε τόσο σε μεγαλύτερες διαδρομές όσο και σε περισσότερα συνολικά εβδομαδιαία χιλιόμετρα στα τρεξίματά σας, η κούραση στα πόδια είναι αναπόφευκτη. Ακόμα και αν ακολουθείτε τον κανόνα έως 10% (αύξηση όχι μεγαλύτερη από το 10%), το επιπλέον στρες μπορεί να σας επιβαρύνει. Τα δομημένα προγράμματα προπόνησης ακολουθούν συχνά έναν κύκλο τριών εβδομάδων: μία μέτρια εβδομάδα, μία πιο δύσκολη εβδομάδα και μετά μία πιο εύκολη εβδομάδα ανάρρωσης. Αν καταφέρετε να τρέξετε με κουρασμένα πόδια μέχρι να φτάσει η πιο ελαφριά εβδομάδα, χωρίς να αγνοήσετε τα προειδοποιητικά σημάδια, η αντοχή σας θα αυξηθεί. Θυμηθείτε όμως: Αν ο πόνος επιδεινωθεί ή οι μικροί πόνοι γίνουν επίμονοι, η ξεκούραση είναι η πιο έξυπνη επιλογή.

3. Βελτίωση της φυσικής κατάστασης

 Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης δεν αφορά μόνο την απόσταση, αλλά και τον ρυθμό και την προσπάθεια. Οι συνεχόμενες σκληρές προπονήσεις είναι συνηθισμένες σε ορισμένες μεθόδους προπόνησης, ειδικά για έμπειρους δρομείς. Αυτή η σκόπιμη κόπωση μαθαίνει στο σώμα σας να αποδίδει υπό πίεση, ενισχύοντας περαιτέρω την αντοχή του. Ωστόσο, οι αρχάριοι είναι σημαντικό να προσεγγίζουν αυτό το θέμα με προσοχή. Στην αρχή της πορείας σας, οι μύες, οι τένοντες και οι αρθρώσεις σας βρίσκονται ακόμη σε φάση προσαρμογής. Η υπερβολική ένταση σε πρώιμο στάδιο είναι μία από τις κύριες αιτίες τραυματισμών στους νέους δρομείς. Αν μόλις ξεκινάτε, περιορίστε τις σκληρές προπονήσεις, φροντίστε να αναρρώνετε πλήρως μεταξύ των προπονήσεων και δώστε στο σώμα σας χρόνο να δυναμώσει.

4. Προσοχή στα DOMS

Αν έχετε δυσκολευτεί ποτέ να κατεβείτε τις σκάλες το πρωί ύστερα από ένα δύσκολο τρέξιμο, τότε έχετε αντιμετωπίσει το DOMS, δηλαδή τον καθυστερημένο μυϊκό πόνο. Προκαλείται από μικροσκοπικές βλάβες στις μυϊκές ίνες και μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Τα καλά νέα είναι ότι είναι προσωρινό και αποτελεί μέρος της διαδικασίας προσαρμογής. Ενώ η ξεκούραση και η ανάρρωση βοηθούν, η ήπιας έντασης δραστηριότητα μπορεί να επιταχύνει την ανακούφιση. Ενα χαλαρό τρέξιμο, περπάτημα ή μια συνεδρία κινητικότητας μπορούν να ανακουφίσουν την ακαμψία και να βελτιώσουν την κυκλοφορία του αίματος.

5. Η σωστή ισορροπία στο τρέξιμο

Το κλειδί είναι να γνωρίζετε τη διαφορά ανάμεσα στη παραγωγική κόπωση και την υπερβολική προπόνηση. Οι νέοι δρομείς καλό είναι να εστιάσετε στη σταδιακή πρόοδο, αποφεύγοντας τις πολύ συχνές προπονήσεις υψηλής έντασης μέχρι να χτίσετε μια ισχυρή βάση. Οι πιο έμπειροι δρομείς μπορούν να συμπεριλάβουν στρατηγικά τρεξίματα με κουρασμένα πόδια για να μιμηθούν τις συνθήκες του αγώνα. Εάν δεν είστε σίγουροι, ένας προπονητής μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τη λεπτή γραμμή, ώστε να διευρύνετε τα όριά σας χωρίς να διακινδυνέψετε. Ακούστε πάντα το σώμα σας. Εάν η ανάρρωση δεν έρχεται ακόμη και ύστερα από ημέρες ξεκούρασης, είναι ώρα να επανεκτιμήσετε το πρόγραμμά σας.

* Πηγή: Vita

Business
Τυχερά παιχνίδια: Στις 11.000 οι παράνομες ιστοσελίδες – Νομοσχέδιο για τζόγο και καζίνο

Τυχερά παιχνίδια: Στις 11.000 οι παράνομες ιστοσελίδες – Νομοσχέδιο για τζόγο και καζίνο

Vita.gr
Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Business
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια

Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια

inWellness
inTown
Fit & Run
EU Digital Tax Prompts US Retaliation
English edition 17.12.25

EU Digital Tax Prompts US Retaliation

In its statement, the USTR named European companies such as Accenture, Siemens, Spotify, DHL Group, SAP, Amadeus IT Group, Capgemini, Publicis Groupe and Mistral AI as potential targets for new tariffs or restrictions.

Σύνταξη
Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι
Αυστραλία 17.12.25

Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι

Η φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ διεπράχθη από πατέρα και γιο, με τον πατέρα να σκοτώνεται σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία και τον γιο να επιβιώνει τραυματισμένος.

Σύνταξη
Γρίπη: 70.000 ευπαθείς πολίτες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο – Υπολείπονται 600.000 εμβολιασμοί για τον ετήσιο μέσο όρο
Χαμηλά επίπεδα εμβολιασμού 17.12.25

Γρίπη: 70.000 ευπαθείς πολίτες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο – Υπολείπονται 600.000 εμβολιασμοί για τον ετήσιο μέσο όρο

Η ανησυχία για το υποστέλεχος Κ του ιού Α και οι 2.400.000 εμβολιασμοί μέχρι στιγμής – Μιλούν στο in γιατροί, πρόεδροι φαρμακευτικών συλλόγων και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Επικίνδυνη κλιμάκωση, μετά τον πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών που διέταξε ο Τραμπ
Με πρόσχημα την τρομοκρατία 17.12.25

Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Επικίνδυνη κλιμάκωση, μετά τον πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών που διέταξε ο Τραμπ

Αποκλεισμός πετρελαιοφόρων, στρατιωτική περικύκλωση και νέες απειλές: Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα - «Παράλογη και γκροτέσκα απειλή» απαντά το Καράκας

Σύνταξη
Η Ελλαδα μια από τις ασφαλέστερες χώρες της ΕΕ στις τραπεζικές συναλλαγές
Απάτες 17.12.25

Η Ελλαδα μια από τις ασφαλέστερες χώρες της ΕΕ στις τραπεζικές συναλλαγές

Η Ελλάδα ξεχώρισε το 2024 στον ευρωπαϊκό χάρτη πληρωμών, καταγράφοντας χαμηλότερα ποσοστά απάτης από τον μέσο όρο της ΕΕ σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες συναλλαγών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ

Σύνταξη
Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος: Σύλληψη 49χρονου για εξύμνηση κακοποίησης γυναικών και προτροπή σε αυτοκτονία στο διαδίκτυο
Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος 17.12.25

Σύλληψη 49χρονου για εξύμνηση κακοποίησης γυναικών και προτροπή σε αυτοκτονία στο διαδίκτυο

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκαν δυο δικογραφίες για απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων μέσω διαδικτύου

Σύνταξη
Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος
Ρυθμοί αραμπά 17.12.25

Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος

Από την έκρηξη του ChatGPT, πριν από τρία χρόνια, οι επιχειρήσεις έσπευσαν να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, οι επενδύσεις τους ακόμη δεν έχουν αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς
Οικονομία 17.12.25

Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς

Πώς αλλάζει το τοπίο από τις ετήσιες αναπροσαρμογές, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις παρεμβάσεις στις φορολογικές κλίμακες και τις ασφαλιστικές εισφορές

Ηλίας Γεωργάκης
Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους

Με την απειλή της διαγραφής «γαλάζιων» βουλευτών επιχειρεί το Μαξίμου να ξορκίσει τους φόβους του για εκπλήξεις στην ψηφοφορία για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Στους πολιτικούς του αντιπάλους βάζει πλέον ευθέως Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο, προδίδοντας ταραχή για την κινητικότητά τους.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά
Οικονομία 17.12.25

Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τι ισχύει στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος έχει παιδιά - Τι αλλάζει για συζύγους, σύμφωνα συμβίωσης και διαζευγμένους, με 5 παραδείγματα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»
Χωρίς ενδοιασμούς 17.12.25

Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους - Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»

Στο θέμα των ημερών, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να παραμένουν στα μπλόκα για τρίτη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε ξεκάθαρη θέση στο πλευρό του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ
Πόνος και δάκρυα 17.12.25

Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ

Από τον Κέβιν Μπέικον έως την Ντέμι Μουρ, μερικοί από τους πρωταγωνιστές του υποψήφιου για τέσσερα Όσκαρ A Few Good Men αποχαιρέτησαν τον επιτυχημένο δημιουργό Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι
Έρευνα ΕΥ 17.12.25

Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι

«Tα κεφάλια μέσα» είναι το σύνθημα του 2026 για τους Έλληνες καταναλωτές, που μεταφέρουν εντός σπιτιού τη διασκέδαση. Περικόπτουν τις λιγότερο αναγκαίες δαπάνες οι έξι στους δέκα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
Οικονομία 17.12.25

Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας

Ο όμιλος EFA GROUP ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ο ιδρυτής του, Κρίστιαν Χατζημηνάς ανέφερε ότι επιδίωξη είναι η μετάβαση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
