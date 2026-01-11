Ίντερ – Νάπολι 2-2: Χορταστική ισοπαλία στο Τζουζέπε Μεάτσα (vid)

Χωρίς νικήτρια ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα σε Ίντερ και Νάπολι στο «Τζουζέπε Μεάτσα», με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες 2-2 στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Serie A. Έτσι παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον για την κορυφή, αφού οι «νερατζούρι» έχουν 43 πόντους, η Μίλαν 40, και οι «παρτενοπέι» με τη Ρόμα από 39 βαθμούς.

Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα χορταστική αφού σημειώθηκαν τέσσερα γκολ -δύο σε κάθε ημίχρονο-, με τους γηπεδούχους να είναι λίγο πιο επικίνδυνοι, απειλώντας μάλιστα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, χωρίς όμως να πάρουν κάτι περισσότερο.

Ο αγώνας άρχισε καλά, με την Ίντερ να είναι εκείνη που ευτύχισε να προηγηθεί χάρη στο τέρμα του Φεντερίκο Ντιμάρκο στο 9′, όμως η απάντηση της Νάπολι ήρθε λίγο αργότερα, και συγκεκριμένα στο 26′, όταν ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ ισοφάρισε σε 1-1, αποτέλεσμα με το οποίο οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο μέρος, οι «νερατζούρι» κέρδισαν πέναλτι μετά από υπόδειξη του VAR. Ο Χακάν Τσαλχάνογλου δεν λάθεψε από την άσπρη βούλα στο 73ο λεπτό, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Οι «παρτενοπέι» όμως δεν πτοήθηκαν και με τον ΜακΤόμινεϊ να σκοράρει ξανά στο 81′ διαμορφώθηκε το τελικό 2-2.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής

Κόμο – Μπολόνια 1-1

Ουντινέζε – Πίζα 2-2

Ρόμα – Σασουόλο 2-0

Αταλάντα – Τορίνο 2-0

Λέτσε – Πάρμα 1-2

Φιορεντίνα – Μίλαν 1-1

Βερόνα – Λάτσιο 0-1

Ίντερ – Νάπολι 2-2

12/1 19:30 Τζένοα – Κάλιαρι

12/1 21:45 Γιουβέντους – Κρεμονέζε

Η βαθμολογία: