Ίντερ – Νάπολι 2-2: Χορταστική ισοπαλία στο Τζουζέπε Μεάτσα (vid)
Ίντερ και Νάπολι έμειναν στο 2-2, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό και να κρατούν έντονο το ενδιαφέρον για την κορυφή της Serie A.
Χωρίς νικήτρια ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα σε Ίντερ και Νάπολι στο «Τζουζέπε Μεάτσα», με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες 2-2 στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Serie A. Έτσι παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον για την κορυφή, αφού οι «νερατζούρι» έχουν 43 πόντους, η Μίλαν 40, και οι «παρτενοπέι» με τη Ρόμα από 39 βαθμούς.
Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα χορταστική αφού σημειώθηκαν τέσσερα γκολ -δύο σε κάθε ημίχρονο-, με τους γηπεδούχους να είναι λίγο πιο επικίνδυνοι, απειλώντας μάλιστα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, χωρίς όμως να πάρουν κάτι περισσότερο.
Ο αγώνας άρχισε καλά, με την Ίντερ να είναι εκείνη που ευτύχισε να προηγηθεί χάρη στο τέρμα του Φεντερίκο Ντιμάρκο στο 9′, όμως η απάντηση της Νάπολι ήρθε λίγο αργότερα, και συγκεκριμένα στο 26′, όταν ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ ισοφάρισε σε 1-1, αποτέλεσμα με το οποίο οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.
Στο δεύτερο μέρος, οι «νερατζούρι» κέρδισαν πέναλτι μετά από υπόδειξη του VAR. Ο Χακάν Τσαλχάνογλου δεν λάθεψε από την άσπρη βούλα στο 73ο λεπτό, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Οι «παρτενοπέι» όμως δεν πτοήθηκαν και με τον ΜακΤόμινεϊ να σκοράρει ξανά στο 81′ διαμορφώθηκε το τελικό 2-2.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής
Κόμο – Μπολόνια 1-1
Ουντινέζε – Πίζα 2-2
Ρόμα – Σασουόλο 2-0
Αταλάντα – Τορίνο 2-0
Λέτσε – Πάρμα 1-2
Φιορεντίνα – Μίλαν 1-1
Βερόνα – Λάτσιο 0-1
Ίντερ – Νάπολι 2-2
12/1 19:30 Τζένοα – Κάλιαρι
12/1 21:45 Γιουβέντους – Κρεμονέζε
Η βαθμολογία:
- Ίντερ – Νάπολι 2-2: Χορταστική ισοπαλία στο Τζουζέπε Μεάτσα (vid)
- Ελλάδα – Γεωργία 20-6: Επιβλητικοί οι Άνδρες στην πρεμιέρα τους στο Ευρωπαϊκό (vid)
- Άρης: «Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»
- Πήρε το Super Cup η Μπάρτσα, 3-2 τη Ρεάλ με υπογραφή Ραφίνια
- Super League: Όλα τα γκολ της 16ης αγωνιστικής (vids)
- Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ»
- Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 3-0: Νίκησαν αλλά δεν ικανοποίησαν οι «πράσινοι» (vid)
- Χιμένεθ: «Το γκολ του Ντουντού έπρεπε να μετρήσει!»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις