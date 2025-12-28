Κρεμονέζε – Νάπολι 0-2: Σπουδαίο διπλό με «ντοπιέτα» του Χόιλουντ

Επιστροφή στις νίκες για τη Νάπολι, η οποία κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Κρεμονέζε εκτός έδρας, επικρατώντας με 2-0, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Serie A. Έτσι οι «παρτενοπέι» πλησίασαν τη Μίλαν στην κορυφή με έναν πόντο διαφορά, ενώ θα περιμένουν το βράδυ για το τι θα κάνει η Ίντερ απέναντι στην Αταλάντα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Αντόνιο Κόντε ήταν δίχως αμφιβολία ο Ράσμους Χόιλουντ που σημείωσε και τα δύο γκολ της αναμέτρησης. Αρχικά, ο Δανός επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό της συνάντησης, ενώ στο 45΄ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ: Οντέρο, Μπαρμπιέρι (60’ Μουμπανιά), Μπιανκέτι (82’ Φλιοριάνι), Πετσέλα, Μπασκιρότο, Τεράτσιανο, Γράσι (77’ Μπόντο), Παγιέρο, Τζέρμπιν (77’ Μπονατσόλι), Σανάμπρια (60’ Γιόνσεν), Βάρντι

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ντι Λορέντζο, Ραχμάνι, Ζεσούς, Σπινατσόλα (46’ Γκουτιέρεθ), Λομπότκα, Πολιτάνο (88’ Λούκα), ΜακΤόμινεϊ, Νέρες (73’ Μπουντζόρνο), Χόιλουντ (88’ Ματσόκι), Ελμάς(51’ Λανχ).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:

Σάββατο 27/12

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

Λέτσε-Κόμο 0-3

Τορίνο-Κάλιαρι 1-2

Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1

Πίζα-Γιουβέντους 0-2

Κυριακή 28/12

Μίλαν-Βερόνα 3-0

Κρεμονέζε-Νάπολι 0-2

Μπολόνια-Σασουόλο 19:00

Αταλάντα-Ίντερ 21:45

Ρόμα-Τζένοα 21:45

Η βαθμολογία μετά το Κρεμονέζε – Νάπολι:

Η επόμενη (18η) αγωνιστική:

Παρασκευή 2/01

Κάλιαρι-Μίλαν 21:45

Σάββατο 3/01

Κόμο-Ουντινέζε 13:30

Σασουόλο-Πάρμα 16:00

Τζένοα-Πίζα 16:00

Γιουβέντους-Λέτσε 19:00

Αταλάντα-Ρόμα 21:45

Κυριακή 4/12

Λάτσιο-Νάπολι 13:30

Φιορεντίνα-Κρεμονέζε 16:00

Βερόνα-Τορίνο 19:00

Ίντερ-Μπολόνια 21:45