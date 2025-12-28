Κρεμονέζε – Νάπολι 0-2: Σπουδαίο διπλό με «ντοπιέτα» του Χόιλουντ
Με τον Ράσμους Χόιλουντ να σκοράρει δύο φορές, η Νάπολι πέρασε από την έδρα της Κρεμονέζε με 2-0 και παραμένει ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου.
Επιστροφή στις νίκες για τη Νάπολι, η οποία κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Κρεμονέζε εκτός έδρας, επικρατώντας με 2-0, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Serie A. Έτσι οι «παρτενοπέι» πλησίασαν τη Μίλαν στην κορυφή με έναν πόντο διαφορά, ενώ θα περιμένουν το βράδυ για το τι θα κάνει η Ίντερ απέναντι στην Αταλάντα.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Αντόνιο Κόντε ήταν δίχως αμφιβολία ο Ράσμους Χόιλουντ που σημείωσε και τα δύο γκολ της αναμέτρησης. Αρχικά, ο Δανός επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό της συνάντησης, ενώ στο 45΄ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.
ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ: Οντέρο, Μπαρμπιέρι (60’ Μουμπανιά), Μπιανκέτι (82’ Φλιοριάνι), Πετσέλα, Μπασκιρότο, Τεράτσιανο, Γράσι (77’ Μπόντο), Παγιέρο, Τζέρμπιν (77’ Μπονατσόλι), Σανάμπρια (60’ Γιόνσεν), Βάρντι
ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ντι Λορέντζο, Ραχμάνι, Ζεσούς, Σπινατσόλα (46’ Γκουτιέρεθ), Λομπότκα, Πολιτάνο (88’ Λούκα), ΜακΤόμινεϊ, Νέρες (73’ Μπουντζόρνο), Χόιλουντ (88’ Ματσόκι), Ελμάς(51’ Λανχ).
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:
Σάββατο 27/12
Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0
Λέτσε-Κόμο 0-3
Τορίνο-Κάλιαρι 1-2
Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1
Πίζα-Γιουβέντους 0-2
Κυριακή 28/12
Μίλαν-Βερόνα 3-0
Κρεμονέζε-Νάπολι 0-2
Μπολόνια-Σασουόλο 19:00
Αταλάντα-Ίντερ 21:45
Ρόμα-Τζένοα 21:45
Η βαθμολογία μετά το Κρεμονέζε – Νάπολι:
Η επόμενη (18η) αγωνιστική:
Παρασκευή 2/01
Κάλιαρι-Μίλαν 21:45
Σάββατο 3/01
Κόμο-Ουντινέζε 13:30
Σασουόλο-Πάρμα 16:00
Τζένοα-Πίζα 16:00
Γιουβέντους-Λέτσε 19:00
Αταλάντα-Ρόμα 21:45
Κυριακή 4/12
Λάτσιο-Νάπολι 13:30
Φιορεντίνα-Κρεμονέζε 16:00
Βερόνα-Τορίνο 19:00
Ίντερ-Μπολόνια 21:45
