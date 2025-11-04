sports betsson
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Για πρώτη φορά η Νάπολι εγκαινιάζει πρόγραμμα μελών
Ποδόσφαιρο 04 Νοεμβρίου 2025 | 08:14

Για πρώτη φορά η Νάπολι εγκαινιάζει πρόγραμμα μελών

Η Νάπολι, που άργησε να μπει στον χορό της εμπλοκής των οπαδών, ξεκίνησε το πρώτο της πρόγραμμα Επίσημης Συνδρομής

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
«Sono Napoletano», που σε μετάφραση σημαίνει «είμαι Ναπολιτάνος». Ετσι ονομάζεται το πρώτο πρόγραμμα μελών της Νάπολι.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Η ομάδα της SERIE A μπαίνει καθυστερημένα στον χορό της …εμπλοκής με τους οπαδούς της καθώς το «είμαι Ναπολιτάνος» είναι το πρώτο πρόγραμμα επίσημης συνδρομής.

Η Νάπολι δεν άντεξε στον πειρασμό και κάνει βήματα, που έχουν ξεκινήσει κι άλλοι σύλλογοι και μάλιστα πριν από χρόνια, σε σχέση με τους οπαδούς. Η συγκεκριμένη προσπάθεια δεν έχει μόνο εμπορικούς στόχους αλλά σκοπεύει και στην ενίσχυση της αφοσίωσης, να έρχονται οι οπαδοί πιο κοντά στον σύλλογο πιο συχνά. Να νιώθουν ένα δέσιμο ως μέλη μιας μεγάλης κοινότητας.

Για το σκοπό αυτό η Νάπολι ξεκίνησε συνεργασία με την εταιρεία αθλητικής τεχνολογίας KDA3, με σκοπό την δημιουργία ψηφιακής κοινότητας οπαδών. Οι δρόμοι θα είναι δυο, δωρεάν και με συνδρομή.

Η δωρεάν επιλογή είναι ανοιχτή σε όλους, ενώ το πρόγραμμα με συνδρομή κοστίζει 75 ευρώ ετησίως. Και οι δύο πλατφόρμες παρέχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο σχετικά με την ομάδα της Νάπολι, ενώ θα γίνονται και κληρώσεις για δώρα.

Τα premium μέλη, δηλαδή αυτά με συνδρομή, θα έχουν το δέλεαρ της έγκαιρης πρόσβασης σε εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες της Νάπολι. Επίσης, θα παίρνουν δώρο ένα κουπόνι 25 ευρώ για ψώνια από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα και θα συμμετέχουν σε αποκλειστικούς διαγωνισμούς με μοναδικές εμπειρίες. Οι φίλαθλοι θα μπορούν να βλέπουν προπονήσεις της αγαπημένης τους ομάδας και να έρχονται πιο κοντά στα ινδάλματά τους.

«Η συνδρομή δημιουργήθηκε για να διατηρήσει και να ενισχύσει τον δεσμό με την ομάδα», τονίζει η διοίκηση της Νάπολι και περιγράφει το «Sono Napoletano» ως κάτι περισσότερο από σλόγκαν ενός προγράμματος, το χαρακτηρίζει ως την καρδιά του έργου. «Είναι ένα άμεσο νήμα μεταξύ του Συλλόγου και των οπαδών του, μετατρέποντάς τον σε μια πραγματική κοινότητα», αναφέρει η Νάπολι.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Νάπολι είναι η ομάδα με πολύ πιστούς οπαδούς. Ολη η πόλη ζει και αναπνέει με τον σύλλογο και πολλοί θεωρούν δεδομένη την επιτυχία του προγράμματος «Sono Napoletano».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα σενάρια για την πορεία του Γενικού Δείκτη – Οι κινήσεις των ξένων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα σενάρια για την πορεία του Γενικού Δείκτη – Οι κινήσεις των ξένων

Τράπεζες
Eurobank: Επιχειρεί διεθνή ανάπτυξη μέσω Κύπρου

Eurobank: Επιχειρεί διεθνή ανάπτυξη μέσω Κύπρου

Youth League 04.11.25

Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League

Ο Ολυμπιακός Κ19 αντιμετωπίζει την αντίστοιχη ομάδα της Αϊντχόφεν (17:00, Cosmote Sport 2) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League και θέλει να κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Ποδόσφαιρο 03.11.25

Νταϊάν Λαντ: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική ηθοποιός και μητέρα της Λόρα Ντερν
Θλίψη 04.11.25

Νταϊάν Λαντ: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική ηθοποιός και μητέρα της Λόρα Ντερν

Η Νταϊάν Λαντ, τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ και μητέρα της Λόρα Ντερν, πέθανε στα 89 της χρόνια στο σπίτι της στην Καλιφόρνια, αφήνοντας πίσω μια καριέρα έξι δεκαετιών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Α’)
Language 04.11.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Α’)

Ο κόσμος της θρησκείας των αρχαίων Ελλήνων παρουσιάζει μεγάλες διαφορές από τον αντίστοιχο κόσμο της χριστιανικής Ευρώπης, γεγονός που αποτυπώνεται ασφαλώς και στο θρησκευτικό λεξιλόγιο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ανισότητα: Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Πώς απειλεί την δημοκρατία
Διεθνής Οικονομία 04.11.25

Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών - Πώς η ανισότητα απειλεί την δημοκρατία

Περισσότερα από 70 τρισεκατομμύρια δολάρια κληρονομημένου πλούτου την επόμενη δεκαετία θα διευρύνουν την ανισότητα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League
Youth League 04.11.25

Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League

Ο Ολυμπιακός Κ19 αντιμετωπίζει την αντίστοιχη ομάδα της Αϊντχόφεν (17:00, Cosmote Sport 2) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League και θέλει να κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Σύνταξη
«Ξέρω ποιοι είναι» έλεγε ο Παζολίνι λίγο πριν την άγρια δολοφονία του μιλώντας για τα «υπεράνω υποψίας» πρόσωπα του φασισμού
«Μολυβένια χρόνια» 04.11.25

«Ξέρω ποιοι είναι» έλεγε ο Παζολίνι λίγο πριν την άγρια δολοφονία του μιλώντας για τα «υπεράνω υποψίας» πρόσωπα του φασισμού

Με το μυστήριο που εξακολουθεί να περιβάλλει τον θάνατο του Πιερ Πάολο Παζολίνι, οι προειδοποιήσεις του ποιητή και σκηνοθέτη για τη διαφθορά και τον αυξανόμενο ολοκληρωτισμό προσφέρουν ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για την εποχή μας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο Άντριου–Έπσταϊν: Ο Ντόναλντ Τραμπ «νιώθει πολύ άσχημα» για τη βασιλική οικογένεια
«Λυπάμαι για όλους» 04.11.25

Σκάνδαλο Άντριου–Έπσταϊν: Ο Ντόναλντ Τραμπ «νιώθει πολύ άσχημα» για τη βασιλική οικογένεια

Συμπόνια εκφράζει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Παλάτι, καθώς ο Άντριου χάνει όλους τους τίτλους του εν μέσω νέας πίεσης για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν

Σύνταξη
Σαρώνει ο τυφώνας Καλμάγκι τις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον δύο νεκροί
Κόσμος 04.11.25

Σαρώνει ο τυφώνας Καλμάγκι τις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον δύο νεκροί

 «Άνθρωποι αποκλεισμένοι σε οροφές ζήτησαν να διασωθούν», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρον Ράμος, εκπρόσωπος των αρχών στην Τσεμπού στις Φιλιππίνες προσθέτοντας πως πλημμύρισαν ακόμη και κάποια κέντρα των υπηρεσιών διάσωσης

Σύνταξη
RAFARM:  Διεθνείς συνεργασίες και επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ενισχύουν τις εξαγωγές
Ενίσχυση έρευνας 04.11.25

RAFARM:  Διεθνείς συνεργασίες και επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ενισχύουν τις εξαγωγές

Η νέα στρατηγική της αμιγώς ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας RAFARM στοχεύει σε νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας για κάλυψη ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά το μακελειό – Ανθρωποκυνηγητό για τους τρεις που καταζητούνται
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά το μακελειό – Ανθρωποκυνηγητό για τους τρεις που καταζητούνται

Στις φυλακές Αλικαρνασσού κρατείται ο αδελφός και άλλοι συγγενείς του 39χρονου που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»
Κόσμος 04.11.25

Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»

Ο Τραμπ παρουσίασε σε μέλη του Σ.Α του ΟΗΕ, το σχέδιό του για τη δημιουργία δύναμης ασφαλείας στη Γάζα με ευρεία διετή εντολή - Προβλέπει αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία – Διπλασίασε τα ποσοστά του σε δέκα μήνες
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία - Διπλασίασε τα ποσοστά του σε δέκα μήνες

Σε απόσταση αναπνοής το «κόμμα των αναποφάσιστων» από τη Νέα Δημοκρατία, σε νέα δημοσκόπηση. Η τεράστια «δεξαμενή» ψηφοφόρων δείχνει πως βρισκόμαστε σε μια φάση πολιτικής αναμονής. Σημαντική δυσπιστία προς τους θεσμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο