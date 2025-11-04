Για πρώτη φορά η Νάπολι εγκαινιάζει πρόγραμμα μελών

«Sono Napoletano», που σε μετάφραση σημαίνει «είμαι Ναπολιτάνος». Ετσι ονομάζεται το πρώτο πρόγραμμα μελών της Νάπολι.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Η ομάδα της SERIE A μπαίνει καθυστερημένα στον χορό της …εμπλοκής με τους οπαδούς της καθώς το «είμαι Ναπολιτάνος» είναι το πρώτο πρόγραμμα επίσημης συνδρομής.

Η Νάπολι δεν άντεξε στον πειρασμό και κάνει βήματα, που έχουν ξεκινήσει κι άλλοι σύλλογοι και μάλιστα πριν από χρόνια, σε σχέση με τους οπαδούς. Η συγκεκριμένη προσπάθεια δεν έχει μόνο εμπορικούς στόχους αλλά σκοπεύει και στην ενίσχυση της αφοσίωσης, να έρχονται οι οπαδοί πιο κοντά στον σύλλογο πιο συχνά. Να νιώθουν ένα δέσιμο ως μέλη μιας μεγάλης κοινότητας.

Για το σκοπό αυτό η Νάπολι ξεκίνησε συνεργασία με την εταιρεία αθλητικής τεχνολογίας KDA3, με σκοπό την δημιουργία ψηφιακής κοινότητας οπαδών. Οι δρόμοι θα είναι δυο, δωρεάν και με συνδρομή.

Η δωρεάν επιλογή είναι ανοιχτή σε όλους, ενώ το πρόγραμμα με συνδρομή κοστίζει 75 ευρώ ετησίως. Και οι δύο πλατφόρμες παρέχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο σχετικά με την ομάδα της Νάπολι, ενώ θα γίνονται και κληρώσεις για δώρα.

Τα premium μέλη, δηλαδή αυτά με συνδρομή, θα έχουν το δέλεαρ της έγκαιρης πρόσβασης σε εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες της Νάπολι. Επίσης, θα παίρνουν δώρο ένα κουπόνι 25 ευρώ για ψώνια από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα και θα συμμετέχουν σε αποκλειστικούς διαγωνισμούς με μοναδικές εμπειρίες. Οι φίλαθλοι θα μπορούν να βλέπουν προπονήσεις της αγαπημένης τους ομάδας και να έρχονται πιο κοντά στα ινδάλματά τους.

«Η συνδρομή δημιουργήθηκε για να διατηρήσει και να ενισχύσει τον δεσμό με την ομάδα», τονίζει η διοίκηση της Νάπολι και περιγράφει το «Sono Napoletano» ως κάτι περισσότερο από σλόγκαν ενός προγράμματος, το χαρακτηρίζει ως την καρδιά του έργου. «Είναι ένα άμεσο νήμα μεταξύ του Συλλόγου και των οπαδών του, μετατρέποντάς τον σε μια πραγματική κοινότητα», αναφέρει η Νάπολι.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Νάπολι είναι η ομάδα με πολύ πιστούς οπαδούς. Ολη η πόλη ζει και αναπνέει με τον σύλλογο και πολλοί θεωρούν δεδομένη την επιτυχία του προγράμματος «Sono Napoletano».