Ο Σπαλέτι και το τατουάζ για τη Νάπολι πυροδοτεί αντιδράσεις στη Γιουβέντους (pic)
Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι έτοιμος να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, όμως το τατουάζ της Νάπολι στο μπράτσο του προκαλεί ήδη αντιδράσεις στους οπαδούς της ομάδας.
Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι ετοιμάζεται να καθίσει στον πάγκο της Γιουβέντους, με την επίσημη ανακοίνωση να θεωρείται θέμα χρόνου.
Οι «μπιανκονέρι» αποφάσισαν να χωρίσουν δρόμους με τον προπονητή Ίγκορ Τούντορ μετά τα 8 συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα και στράφηκαν σε έναν από τους πιο έμπειρους προπονητές της Ιταλίας.
Ο 66χρονος τεχνικός, που το 2023 οδήγησε τη Νάπολι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, φέρεται να έχει συμφωνήσει για πολυετές συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
Πριν όμως καν φορέσει τη φόρμα της Γιουβέντους, ο Σπαλέτι βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της κουβέντας για έναν ασυνήθιστο λόγο, το τατουάζ της Νάπολι στο αριστερό του μπράτσο.
Το τατουάζ του Σπαλέτι για το πρωτάθλημα με την Νάπολι
View this post on Instagram
Μετά την κατάκτηση του ιστορικού Scudetto, ο Ιταλός τεχνικός είχε χαράξει στο δέρμα του το σήμα της Νάπολι και τον αριθμό «3», όσα και τα πρωταθλήματα της ιστορίας του συλλόγου. Για εκείνον ήταν μια κίνηση αγάπης και ευγνωμοσύνης προς την ομάδα και τους φιλάθλους της, όμως αυτό φυσικά δεν αρέσει καθόλου στους φίλους της Γιουβέντους.
Στα social media έχουν ήδη αρχίσει τα σχόλια και οι αντιδράσεις, με αρκετούς να δυσκολεύονται να δεχτούν ότι ο άνθρωπος που «έγραψε» τη Νάπολι στο σώμα του θα αναλάβει τώρα τη μεγάλη της αντίπαλο.
Παρά τα παράπονα, η διοίκηση της Γιουβέντους δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει κανονικά στην πρόσληψη του Σπαλέτι, πιστεύοντας ότι είναι ο κατάλληλος για να επαναφέρει την ομάδα στις επιτυχίες και να τη βάλει ξανά στον δρόμο των τίτλων.
