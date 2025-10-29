«Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους»

Η Γιουβέντους βρήκε τον νέο της προπονητή, ο Λουτσιάνο Σπαλέτι αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα από την ιταλική ομάδα, μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ, ο οποίος πλήρωσε ένα αρνητικό σερί οκτώ αγώνων χωρίς νίκη.

Ο 66χρονος θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2026 με δυνατότητα επέκτασης, ανάλογα με την πορεία της Γιουβέντους αυτή την σεζόν στο Champions League.

Η ανάρτηση του Ρομάνο για τον Σπαλέτι

🚨🤍🖤 Luciano Spalletti has agreed to become new Juventus manager, deal in place. Verbal agreement until June 2026 plus option to extend based on Champions League spot to reach this season. Formal steps/contracts being checked by lawyers before signing all documents. ✍🏼 pic.twitter.com/qfQ4txlVxz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2025

Ο Σπαλέτι έχει σημαντική εμπειρία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, έχοντας οδηγήσει τη Νάπολι στην κατάκτηση του Scudetto μετά από πάνω από τρεις δεκαετίες και προηγουμένως έχει δουλέψει σε ομάδες όπως η Ρόμα και η Ίντερ. Η έλευση του στην Γιουβέντους σηματοδοτεί μια νέα προσπάθεια σταθεροποίησης και επαναφοράς της ομάδας στην κορυφή της Serie A.

Η ομάδα του Τορίνο βρίσκεται στην 8η θέση της Serie A και στο -6 από την κορυφή, ενώ στο Champions League έχει μόλις δύο βαθμούς έπειτα από τρεις αγωνιστικές και βρίσκεται στην 25η θέση της βαθμολογίας.