Επίσημο: Τέλος από τον πάγκο της Γιουβέντους ο Τούντορ (pic)

Η Γιουβέντους αποφάσισε να διακόψει την συνεργασία της με τον Ίγκορ Τούντορ, ύστερα από το νέο απογοητευτικό αποτέλεσμα απέναντι στη Λάτσιο με 1-0.

Η ήττα στη Ρώμη αποτέλεσε το πέμπτο διαδοχικό ματς χωρίς νίκη για τη Γιουβάντους στη Serie A, γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια της διοίκησης, η οποία το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10) ανακοίνωσε επίσημα το τέλος του Ίγκορ Τούντορ από τον πάγκο της ομάδας

Η ανακοίνωση της Γιουβέντους

View this post on Instagram A post shared by Juventus (@juventus)

O Μάσιμο Μπραμπίγια, τεχνικός της δεύτερης ομάδας της Γιουβέντους, θα αναλάβει προσωρινά τα ηνία μέχρι να βρεθεί ο διάδοχος του Τούντορ.

Η Γιουβέντους βρίσκεται στην 8η θέση της Serie A με 12 βαθμούς, στο -6 από την κορυφή, ενώ στο Champions League είναι 25η με μόλις δύο πόντους μετά από τρεις αγωνιστικές της League Phase.