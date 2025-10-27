Επίσημο: Τέλος από τον πάγκο της Γιουβέντους ο Τούντορ (pic)
Η ήττα από τη Λάτσιο έφερε εξελίξεις, με τον Ιγκόρ Τούντορ να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Γιουβέντους.
Η Γιουβέντους αποφάσισε να διακόψει την συνεργασία της με τον Ίγκορ Τούντορ, ύστερα από το νέο απογοητευτικό αποτέλεσμα απέναντι στη Λάτσιο με 1-0.
Η ήττα στη Ρώμη αποτέλεσε το πέμπτο διαδοχικό ματς χωρίς νίκη για τη Γιουβάντους στη Serie A, γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια της διοίκησης, η οποία το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10) ανακοίνωσε επίσημα το τέλος του Ίγκορ Τούντορ από τον πάγκο της ομάδας
Η ανακοίνωση της Γιουβέντους
O Μάσιμο Μπραμπίγια, τεχνικός της δεύτερης ομάδας της Γιουβέντους, θα αναλάβει προσωρινά τα ηνία μέχρι να βρεθεί ο διάδοχος του Τούντορ.
Η Γιουβέντους βρίσκεται στην 8η θέση της Serie A με 12 βαθμούς, στο -6 από την κορυφή, ενώ στο Champions League είναι 25η με μόλις δύο πόντους μετά από τρεις αγωνιστικές της League Phase.
