Το όνομα του Ζινεντίν Ζιντάν παραμένει στο επίκεντρο, σε ότι αφορά τα «σενάρια» πρόσληψης νέου προπονητή στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά, που ο Γάλλος εμφανίζεται ως πρώτος στόχος της διοίκησης του αγγλικού συλλόγου.

Βέβαια, ο Ρούμπεν Αμορίμ δεν έχει απολυθεί από την αγγλική ομάδα, αλλά οι πληροφορίες θέλουν την διοίκηση της Γιουνάιτεντ να εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο και ο Ζιντάν προβάλει ως η ιδανική λύση για τον πάγκο του συλλόγου.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί πως ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές στην ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, ο Αρίγκο Σάκι, θέλει να δει τον Ζιντάν στον πάγκο της Γιουβέντους, καθώς θεωρεί πως ο Γάλλος είναι σε θέση ν’ αναγεννήσει την «βέκια σινιόρα».

Ήταν χαρακτηριστική μάλιστα η τοποθέτηση του πρώην τεχνικού της Μίλαν, ο οποίος εκθείασε τις προπονητικές ικανότητες του Ζιντάν.

«Θα ήθελα να δω τον Ζιντάν στον πάγκο της Γιουβέντους γιατί είναι ο προπονητής που μπορεί να οδηγήσει ξανά την ομάδα στις επιτυχίες.

Ήταν ο ηγέτης της Γιούβε τα πέντε χρόνια που έπαιξε στην ομάδα και νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει πολλά και σαν προπονητής», ήταν τα πρώτα λόγια του Σάκι και συνέχισε λέγοντας.

Ο Ζιντάν είναι προπονητής που παίζει επιθετικά και μου άρεσε να βλέπω την Ρεάλ Μαδρίτης όταν ήταν στον πάγκο της βασίλισσας.

Μου αρέσει η φιλοσοφία του και θεωρώ πως είναι ο ιδανικός προπονητής για να καθίσει στον πάγκο της Γιουβέντους. Ο Ζιντάν πρέπει να επιστρέψει στην Γιούβε».

Ο ίδιος ο Γάλλος από την πλευρά του τόνισε πως σκέφτεται την επιστροφή του στους πάγκους, αλλά δεν θέλησε να γίνει πιο συγκεκριμένος. Αρκέστηκε μόνο να δηλώσει πως θέλει κάποια στιγμή ν’ αναλάβει την εθνική ομάδα της Γαλλίας, αλλά αυτό δεν αφορά το άμεσο μέλλον.

Προς το παρόν τα «σενάρια» δίνουν και παίρνουν και ένα είναι σίγουρο. Αν η Γιουνάιτεντ αποφασίσει την απομάκρυνση του Αμορίμ από την τεχνική της ηγεσία, θα προσπαθήσει να πείσει τον Ζιντάν να αναλάβει τον πάγκο της ομάδας.

Βεβαίως κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου το είχαν επιχειρήσει και στο παρελθόν, χωρίς όμως επιτυχία.