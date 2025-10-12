Ο Ζιντάν επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα για τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας»
Στην Εθνική Γαλλίας σκέφτονται ήδη την επόμενη ημέρα, μιας και η αποχώρηση του Ντιντιέ Ντεσάν από τον πάγκο των «τρικολορ» μετά το Μουντιάλ 2026 είναι δεδομένη. Στο προσκήνιο ο Ζινεντίν Ζιντάν
Το ρεπορτάζ της μεγάλης γαλλικής εφημερίδας Equipe που έλεγε ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι υποψήφιος για τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας, επιβεβαιώνει ο ίδιος ο «Ζιζού».
Ο Ντιντιέ Ντεσάν αναμένεται να αποχωρήσει από τον πάγκο των «πετεινών» μετά το Μουντιάλ του 2026, με τους ιθύνοντες την γαλλική Ομοσπονδία να σκέφτονται ήδη την επόμενη ημέρα η οποία εκτός απροόπτου θα είναι με τον Ζιντάν στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.
«Σίγουρα θα επιστρέψω στην προπονητική, αυτό είναι το σχέδιό μου. Η επιθυμία μου είναι να γίνω προπονητής της Εθνικής Γαλλίας μια μέρα. Για να δούμε», ήταν τα λόγια του γεννημένου στη Μασσαλία «Ζιζού» ο οποίος βρίσκεται μακριά από τους πάγκους από το 2021, όταν και αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία οδήγησε σε τρία Champions League.
Από την πλευρά του ο Ντεσάν ο οποίος εκτός απροόπτου θα αποτελέσει παρελθόν το επόμενο καλοκαίρι από τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας, όταν δηλαδή θα έχει συμπληρώσει 14 χρόνια, έχοντας κορυφαία επιτυχία βεβαίως την κατάκτηση του Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018.
