Υποψήφιος για τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν

Ο Ζινεντίν Ζιντάν ετοιμάζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γαλλίας, όταν ολοκληρωθεί η συνεργασία της με τον Ντιντιέ Ντεσάμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Equipe».

Η πληροφορία έρχεται λίγο μετά τα τουρκικά ρεπορτάζ που συνέδεσαν τον «Ζιζού» με τη Φενέρμπαχτσε, ως πιθανό αντικαταστάτη του Ζοζέ Μουρίνιο στο «τιμόνι» της τούρκικης ομάδας. Ωστόσο, η γαλλική εφημερίδα τονίζει πως ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης έχει στραμμένο το βλέμμα του στην Εθνική.

Νέα εποχή μετά το 2026

Το συμβόλαιο του Ντεσάμπ λήγει τον Ιούλιο του 2026, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Όπως σημειώνεται, ο Ζιντάν εργάζεται «αθόρυβα» όλο αυτό το διάστημα, ώστε να είναι σε πλήρη ετοιμότητα όταν προκύψει η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Μετά από μια δεκαετία και πλέον επιτυχιών υπό τον Ντεσάμπ, η Γαλλία αναμένεται να περάσει σε μια νέα εποχή, με τον Ζιντάν να προβάλλει ως το πρώτο φαβορί για να αναλάβει τα ηνία.