Ο Ζιντάν παραμένει, στα 51 του χρόνια, το 10άρι των ονείρων (vids)

Ο Μισέλ Πλατινί υπήρξε την δεκαετία του 80 ένας μύθος για το γαλλικό ποδόσφαιρο και η φιγούρα του άσου της Σεντ Ετιέν και της Γιουβέντους, με το 10 στην πλάτη, δημιούργησε μια εικόνα που δεν ξεθωριάζει στο διάβα των χρόνων.

Η Γαλλία όμως ευτύχησε να «βγάλει» ένα ακόμα μεγάλο 10άρι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, προσφέροντας με τον Ζινεντίν Ζιντάν στιγμές μυσταγωγίας σε όλα τα γήπεδα του κόσμου.

Ο παλαίμαχος άσος της Μπορντό, της Γιουβέντους και της Ρεάλ Μαδρίτης υπήρξε ένας απολαυστικός μύθος και η ευφυία που χαρακτήριζε το παιχνίδι του, ήταν μοναδική.

Ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονταν στον αγωνιστικό χώρο ο Ζιντάν ήταν κάτι παραπάνω από… σύνθετος καθώς το μυαλό του Γάλλου ήταν πάντα μια φάση μπροστά από τους υπόλοιπους.

Κι όσο για την τεχνική του; Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να περιγράψει κάποιος τι μπορούσε να κάνει με την μπάλα στα πόδια ο Ζιζού.

Έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε πως ξεσήκωσε τον κόσμο ο παλαίμαχος σούπερ σταρ, σε παιχνίδι φιλανθρωπικού χαρακτήρα, αγωνιζόμενος με την φανέλα της Μπορντό.

Τυχεροί όσοι παρακολούθησαν τον Ζιντάν να διασχίζει με κολπάκια το μισό γήπεδο, χωρίς η μπάλα ν’ αγγίζει το χορτάρι, δείγμα και αυτός της ικανότητας του Ζιντάν στα 51 του χρόνια.

Ο κόσμος απόλαυσε τις στιγμές που απλόχερα χάρισε ο πρώην Γιρονδίνος και οι ιαχές των φιλάθλων είναι ενδεικτικές της ικανοποίησης του κόσμου.

Μια «στροφή» στο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα 22 χρόνια πίσω, το βράδυ της 15ης Μαΐου 2002, είναι αρκετή για να θυμίσει αυτά που μπορούσε να κάνει στο γήπεδο ο Ζιντάν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε την Μπάγερ Λεβερκούζεν στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ στο Χάμπντεν Παρκ της Γλασκώβης, με την «βασίλισσα» να κατακτά το τρόπαιο, επικρατώντας με 2-1.

Ο Γάλλος είχε πετύχει ένα γκολ – αριστούργημα, το οποίο θα μπορούσε εύκολα να βρει θέση σε περίοπτο τοίχο του Λούβρου ή άλλου μουσείου. Ήταν το δεύτερο γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό και 22 χρόνια μετά μπορεί κάποιος να πει με σιγουριά ότι ήταν ένα απ’ τα πιο ωραία γκολ σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η μπάλα κατέβηκε από τον… ουρανό μετά την σέντρα του Ρομπέρτο Κάρλος από αριστέρα και πριν σκάσει στο έδαφος, ο Ζιντάν με υπέροχο σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Μπουτ.

Η μαγεία του Ζινεντίν Ζιντάν σε όλο της το μεγαλείο:

Zidane really did this to win the Champions League final 22 years ago 🤩

(via @ChampionsLeague)pic.twitter.com/fuoAejTGsY

— B/R Football (@brfootball) May 15, 2024