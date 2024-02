Ζιντάν: «Θα ήθελα να επιστρέψω στους πάγκους»

Ο Ζινεντίν Ζιντάν παραμένει μακριά από τους πάγκους, εδώ και περίπου τρία χρόνια, όταν και αποχώρησε από την Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2021, με τον ίδιο όμως να επιθυμεί την επιστροφή του στην προπονητική.

Το τελευταίο διάστημα το όνομα του 51χρονου προπονητή «παίζει» για αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η Μπάγερν, η Γιουβέντους και η Τσέλσι, οι οποίες ψάχνουν μια αλλαγή στην τεχνική τους ηγεσία.

Ο Γάλλος τεχνικός βρέθηκε πρόσφατα σε event για το ντοκιμαντέρ του Μαρσέλο Λίπι, όπου τον πλησίασε το Sky Sport Italia και τον ρώτησε σχετικά με το μέλλον του. Εκεί ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να κάτσει σύντομα σε πάγκο ιταλικής ομάδας, με τον ίδιο να μην αποκλείει τίποτα.

«Ο Μαρσέλο Λίπι με έκανε να έρθω στην Γιουβέντους, είναι ο πρώτος που με πίστεψε και με έκανε να παίξω. Αυτός είναι ο λόγος που έγινα ότι είμαι», ανέφερε αρχικά ο Ζιζού, ενώ για το μέλλον του τόνισε:

«Να επιστρέψω στην Ιταλία σαν προπονητής; Γιατί όχι; τα πάντα μπορούν να συμβούν. Τώρα κάνω άλλα πράγματα, αλλά θα δούμε. Πάντως, σίγουρα θα ήθελα να επιστρέψω στους πάγκους».

Zizou #Zidane: “Marcello #Lippi mi ha fatto venire alla #Juventus. È stato il primo che ha creduto in me e che mi ha fatto giocare: è quello che mi ha fatto diventare chi sono. Tornare in Italia da allenatore? Perché no, nel calcio può succedere di tutto. Adesso sto facendo altre…

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 26, 2024