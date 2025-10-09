Ο Ζιντάν εμφανίζεται στο ποδόσφαιρο μετά από 4 χρόνια

Η Μασσαλία είχε πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Ζινεντίν Ζιντάν. Μπορεί να μην έπαιξε στη Μαρσέιγ, καθώς ο ποδοσφαιρικός του δρόμος τον οδήγησε στην Μπορντό και μετά σε Γιουβέντους και Ρεάλ Μαδρίτης, όμως η πόλη και η ομάδα της, η Ολιμπίκ Μαρσέιγ είχαν ξεχωριστή θέση στην καρδιά του και δεν δίσταζε να το παραδεχθεί δημόσια.

Μια φορά είχε δηλώσει στο Canal+ Afrique: «Από την ηλικία των 11 έως 14, πήγαινα στο Βελοντρόμ με τους φίλους μου, στην βόρεια κερκίδα κάτω από τον πίνακα αποτελεσμάτων. Παρακολουθούσα τους ήρωές μου, όπως ο Ένζο Φραντσέσκολι και ο Καρλ-Χάιντς Φόρστερ. Ήμουν οπαδός της Μασσαλίας, και ακόμη είμαι».

Ο Ζιντάν επέλεξε τη Μασσαλία για να εμφανιστεί μετά από τέσσερα χρόνια στο ποδόσφαιρο, αλλά όχι ως προπονητής ή για τη διαχείριση της Ρεάλ Μαδρίτης ξανά. Αυτή τη φορά ο θρύλος της Γαλλίας επιστρέφει στο σπίτι του, στη Μασσαλία και εξηγήσαμε τους λόγους που τη θεωρεί σπίτι του.

Ο Ζιντάν επιβεβαίωσε ότι θα επιστρέψει στο ποδόσφαιρο για αυτό που περιγράφει ως ένα «ιδιαίτερο οικογενειακό πρότζεκτ» στην πατρίδα του, τη Μασσαλία. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 53χρονος θρύλος του Γαλλικού ποδοσφαίρου συνεργάζεται με την Universe Football για μια μεγάλη εκδήλωση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Βελοντρόμ, στην έδρα της Ολιμπίκ Μαρσέιγ. Οι λεπτομέρειες παραμένουν μυστικές. Το μόνο που έχει διαρρεύσει είναι ότι θα πρόκειται για έναν αγώνα ποδοσφαιρικών θρύλων που θα συγκεντρώσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ποδοσφαίρου και διασημότητες και ότι ο Ζιντάν θα θυμίσει και τις ικανότητές του στο τόπι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται ο Ζιντάν με την Universe Football. Προηγήθηκαν φιλανθρωπικές εκδηλώσεις με μεγάλες δόξες όπως οι Φρανκ Ριμπερί, Σαμίρ Νασρί, μαζί με τους ίδιους τους γιους του Ζιντάν, Τεό, Ελιάζ και Λούκα.

Για τον Ζιντάν η επιστροφή στην Μασσαλία έχει βαθιά συναισθηματική σημασία. Παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν έπαιξε επαγγελματικά για τη Μασσαλία, η πόλη και η Ολιμπίκ Μαρσέιγ είχαν πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Ο Ζιντάν μεγάλωσε παρακολουθώντας την άνοδο της Ολυμπίκ Μαρσέιγ και τη θρυλική νίκη τους στο Champions League του 1993, που τον ενέπνευσε να ακολουθήσει το ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής, που διαχειρίστηκε τελευταία φορά τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2021, έχει αρνηθεί αρκετές μεγάλες οικονομικές προτάσεις στη συνέχεια, συμπεριλαμβανομένης της ευκαιρίας να αναλάβει την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, προτιμώντας να περιμένει κάτι που έχει πραγματική σημασία για εκείνον. Δεν πρόκειται για επιστροφή ως προπονητής, αλλά για μια γιορτή του ποδοσφαίρου, της οικογένειας και της πατρίδας.