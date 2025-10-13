sports betsson
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Ο Ζιντάν για το μέλλον του και τα εγκώμια για Λίπι, Αντσελότι
Ποδόσφαιρο 13 Οκτωβρίου 2025 | 19:21

Ο Ζιντάν για το μέλλον του και τα εγκώμια για Λίπι, Αντσελότι

Ο Ζινεντίν Ζιντάν άνοιξε τα χαρτιά του για το μέλλον του και τόνισε ότι «σίγουρα θα επιστρέψει στην προπονητική», ενώ αναφέρθηκε και στους «σημαντικούς» Λίπι και Αντσελότι

Βάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Spotlight

Για προσωπικά θέματα, για τα σχέδια για το μέλλον του αλλά και για τους προπονητές που έπαιξαν ρόλο στην καριέρα του μίλησε ο Ζινεντίν Ζιντάν, στο Festival dello Sport στο Τρέντο της Ιταλίας. Ο Γάλλος έδειξε ότι έχει επιλέξει το επόμενο βήμα του στο ποδόσφαιρο που δεν είναι άλλο από την επιστροφή του στην προπονητή του και άγνωστος παραμένει μόνο ο προορισμός του. Αν και το… σήμα που έστειλε είναι ότι καλοβλέπει τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας.

Ο Ζιντάν δεν είπε πολλά λόγια όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να επιστρέψει στην προπονητική. Ο Γάλλος, μεγάλη δόξα του ποδοσφαίρου και πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, αρκέστηκε σε τρεις λέξεις: «Σίγουρα θα επιστρέψω». Σα να το έχει πάρει απόφαση.

Ο Ζιντάν είχε παραιτηθεί το 2021, στη δεύτερη θητεία του στον σύλλογο της Ισπανίας, από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης και εξήγησε τον λόγο: «Ενιωθα ότι ο σύλλογος δεν είχε εμπιστοσύνη σε μένα και στις δυνατότητές μου».

Από κει και πέρα ο Ζιντάν δεν θέλησε να πει περισσότερα για τον μέλλον του, ίσως και ο ίδιος να μην γνωρίζει όσα τού επιφυλάσσει. «Ναι μεν αλλά» ήταν η απάντησή του όταν ρωτήθηκε αν θέλει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους: «Δεν ξέρω, δεν έχει συμβεί στο παρελθόν, έκανα άλλες επιλογές. Η Γιουβέντους είναι πάντα κοντά στην καρδιά μου, μου έδωσαν τόσα πολλά όταν πρωτοήρθα εκεί. Όσον αφορά το μέλλον, δεν ξέρω. Η αίσθησή μου είναι ότι θέλω να μπορέσω να προπονήσω την εθνική ομάδα στο μέλλον, αν και δεν εννοώ τώρα. Θα ήθελα μια μέρα, αλλά θα δούμε».

Σε ερώτηση γιατί έγινε προπονητής απάντησε:  «Όταν σταμάτησα να παίζω, η ζωή μου άλλαξε. Μετά από τρία χρόνια, δεν ήξερα τι να κάνω. Δοκίμασα τόσα πολλά πράγματα μέχρι που γράφτηκα στο προπονητικό σεμινάριο και αποφάσισα να γίνω προπονητής».

Σε άλλη ερώτηση για τον ποιόν προπονητή θεωρεί πιο επιδραστικό στην καριέρα του είπε: «Από όλους τους προπονητές που είχα, αυτός από τον οποίο έμαθα τα περισσότερα ήταν ο Μαρσέλο Λίπι.. Ήταν πολύ σημαντικός, γιατί όταν έφτασα στην Ιταλία, ήταν δύσκολο για μένα στην αρχή, αλλά πάντα πίστευε σε μένα».

Ακόμη, ο Ζιντάν έσταζε μέλι και για τον Αντσελότι: «Πρώτα είχα τον Αντσελότι ως προπονητή μου, μετά έγινα βοηθός του. Είναι φίλος. Ήταν σημαντικός για την καριέρα μου. Ήταν καλός προπονητής επειδή άκουγε εμάς τους παίκτες».

Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισλανδία – Γαλλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία

LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ο Πογέτ φωνάζει για τη διαιτησία στη Νότια Κορέα
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Ο Πογέτ φωνάζει για τη διαιτησία στη Νότια Κορέα

Ο Γκουστάβο Πογέτ και ο γιός του είναι ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όμως αντιμετωπίζουν πειθαρχική δίωξη επειδή διαμαρτυρήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
Οι βασικές (μας) οι αρχές…
On Field 13.10.25

Οι βασικές (μας) οι αρχές…

Η αποτυχία της Εθνικής στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026 έχει εξήγηση και θα πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Super League: Μάθημα για την ψυχική προετοιμασία στο σεμινάριο των διαιτητών – Ολο το πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Super League: Μάθημα για την ψυχική προετοιμασία στο σεμινάριο των διαιτητών – Ολο το πρόγραμμα

Το σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League θα γίνει στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 15-17 Οκτωβρίου. Εκτός από τα μαθήματα περιλαμβάνει και ατομικές συναντήσεις

Βάιος Μπαλάφας
