Ο Ζιντάν για το μέλλον του και τα εγκώμια για Λίπι, Αντσελότι

Για προσωπικά θέματα, για τα σχέδια για το μέλλον του αλλά και για τους προπονητές που έπαιξαν ρόλο στην καριέρα του μίλησε ο Ζινεντίν Ζιντάν, στο Festival dello Sport στο Τρέντο της Ιταλίας. Ο Γάλλος έδειξε ότι έχει επιλέξει το επόμενο βήμα του στο ποδόσφαιρο που δεν είναι άλλο από την επιστροφή του στην προπονητή του και άγνωστος παραμένει μόνο ο προορισμός του. Αν και το… σήμα που έστειλε είναι ότι καλοβλέπει τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας.

Ο Ζιντάν δεν είπε πολλά λόγια όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να επιστρέψει στην προπονητική. Ο Γάλλος, μεγάλη δόξα του ποδοσφαίρου και πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, αρκέστηκε σε τρεις λέξεις: «Σίγουρα θα επιστρέψω». Σα να το έχει πάρει απόφαση.

Ο Ζιντάν είχε παραιτηθεί το 2021, στη δεύτερη θητεία του στον σύλλογο της Ισπανίας, από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης και εξήγησε τον λόγο: «Ενιωθα ότι ο σύλλογος δεν είχε εμπιστοσύνη σε μένα και στις δυνατότητές μου».

Από κει και πέρα ο Ζιντάν δεν θέλησε να πει περισσότερα για τον μέλλον του, ίσως και ο ίδιος να μην γνωρίζει όσα τού επιφυλάσσει. «Ναι μεν αλλά» ήταν η απάντησή του όταν ρωτήθηκε αν θέλει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους: «Δεν ξέρω, δεν έχει συμβεί στο παρελθόν, έκανα άλλες επιλογές. Η Γιουβέντους είναι πάντα κοντά στην καρδιά μου, μου έδωσαν τόσα πολλά όταν πρωτοήρθα εκεί. Όσον αφορά το μέλλον, δεν ξέρω. Η αίσθησή μου είναι ότι θέλω να μπορέσω να προπονήσω την εθνική ομάδα στο μέλλον, αν και δεν εννοώ τώρα. Θα ήθελα μια μέρα, αλλά θα δούμε».

Σε ερώτηση γιατί έγινε προπονητής απάντησε: «Όταν σταμάτησα να παίζω, η ζωή μου άλλαξε. Μετά από τρία χρόνια, δεν ήξερα τι να κάνω. Δοκίμασα τόσα πολλά πράγματα μέχρι που γράφτηκα στο προπονητικό σεμινάριο και αποφάσισα να γίνω προπονητής».

Σε άλλη ερώτηση για τον ποιόν προπονητή θεωρεί πιο επιδραστικό στην καριέρα του είπε: «Από όλους τους προπονητές που είχα, αυτός από τον οποίο έμαθα τα περισσότερα ήταν ο Μαρσέλο Λίπι.. Ήταν πολύ σημαντικός, γιατί όταν έφτασα στην Ιταλία, ήταν δύσκολο για μένα στην αρχή, αλλά πάντα πίστευε σε μένα».

Ακόμη, ο Ζιντάν έσταζε μέλι και για τον Αντσελότι: «Πρώτα είχα τον Αντσελότι ως προπονητή μου, μετά έγινα βοηθός του. Είναι φίλος. Ήταν σημαντικός για την καριέρα μου. Ήταν καλός προπονητής επειδή άκουγε εμάς τους παίκτες».