Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA

Η Γιουβέντους επιστρέφει στο μικροσκόπιο της UEFA για παραβιάσεις του Financial Fair Play την τελευταία τριετία. Σύμφωνα με τη «Χρηματοοικονομική Έκθεση» της ομάδας για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 30 Ιουνίου 2025, ο σύλλογος του Τορίνο έχει ήδη λάβει επίσημη ειδοποίηση από την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για πιθανή υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου ζημιών — των 60 εκατομμυρίων ευρώ στο τριετές διάστημα 2022/23 – 2024/25.

Η ανακοίνωση εστάλη στις 18 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει συνήθως σε ομάδες που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA. Πρόκειται για πιθανή παραβίαση της λεγόμενης Football Earning Rule, του νέου πυλώνα του αναθεωρημένου συστήματος οικονομικού ελέγχου που αντικατέστησε το παραδοσιακό FFP. Παράλληλα, η Γιουβέντους διαβεβαιώνει ότι για το δεύτερο κριτήριο, τη Squad Cost Ratio (το ποσοστό των εξόδων για μισθούς και μεταγραφές σε σχέση με τα έσοδα), βρίσκεται εντός των ορίων τόσο για το 2024 όσο και, σύμφωνα με τις προβλέψεις της, για το 2025.

Η έκθεση τονίζει ότι η απόφαση της UEFA θα ληφθεί την άνοιξη του 2026, αφού εξεταστούν όχι μόνο τα στοιχεία της περιόδου που ελέγχεται, αλλά και οι προβλέψεις για τη μελλοντική οικονομική πορεία του συλλόγου. Οι πιθανές κυρώσεις αναμένεται να είναι περιορισμένες, με την ίδια τη Γιουβέντους να κάνει λόγο για «ενδεχόμενο πρόστιμο μικρής βαρύτητας» ή περιορισμούς στις εγγραφές παικτών για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Με άλλα λόγια, οι «μπιανκονέρι» μάλλον θα αποφύγουν ποινές αποκλεισμού από την Ευρώπη, πληρώνοντας το τίμημα με οικονομικό πρόστιμο ή μεταγραφικούς περιορισμούς.

Παράλληλα, η ετήσια έκθεση αποδοχών αποκάλυψε το κόστος της αποχώρησης του Κριστιάνο Τζούντολι, πρώην γενικού διευθυντή του συλλόγου. Ο Τζούντολι, ο οποίος απολύθηκε το καλοκαίρι, είχε ετήσιο πάγιο μισθό 2,3 εκατομμυρίων ευρώ μικτά και έλαβε 850.000 ευρώ ως αποζημίωση για τη λύση του συμβολαίου. Επιπλέον, προβλέπεται μπόνους 500.000 ευρώ εφόσον αναλάβει νέα θέση εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, ο πρόεδρος Τζανλούκα Φερέρο λαμβάνει 400.000 ευρώ ετησίως, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Μαουρίτσιο Σκανιαβίνο περίπου 800.000 ευρώ. Τα ποσά επιβεβαιώνουν ότι, παρά την οικονομική στενότητα, η διοίκηση της Γιουβέντους παραμένει ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα διοικητικά επιτελεία της Serie A.

Η υπόθεση Τζούντολι έρχεται σε μια περίοδο όπου ο σύλλογος προσπαθεί να σταθεροποιηθεί μετά από χρόνια διοικητικών αναταράξεων, πειθαρχικών υποθέσεων και πτώσης εσόδων. Μετά τις παλιότερες τιμωρίες για τις υπεραξίες μεταγραφών και τη συμμετοχή σε αμφιλεγόμενες οικονομικές πρακτικές, η Γιουβέντους δείχνει να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των ελέγχων της UEFA, αυτή τη φορά για τη διαχείριση των ζημιών της.

Εν τω μεταξύ, η δικαστική διαμάχη με τον Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει ανοιχτή: η απόφαση για το αίτημα του Πορτογάλου, που διεκδικεί καθυστερούμενες αποδοχές από την περίοδο της πανδημίας, αναβλήθηκε για τις 12 Ιανουαρίου 2026. Έτσι, το πρώτο εξάμηνο του νέου έτους προβλέπεται κρίσιμο για τη «Βέκια Σινιόρα», που καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα το οικονομικό μέτωπο της UEFA, τις δικαστικές εκκρεμότητες και την ανάγκη να επιστρέψει στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου χωρίς νέες «σκιές» στο όνομά της.