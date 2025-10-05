Γιουβέντους – Μίλαν 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι αλλά με… χαμένους τους «ροσονέρι»
Γιουβέντους και Μίλαν ήρθαν ισόπαλες χωρίς γκολ (0-0) στο Τορίνο, με τον Πούλισικ χάνει πέναλτι και τους «ροσονέρι» να πέφτουν από την κορυφή της βαθμολογίας.
Όλα μηδέν στο ντέρμπι του Τορίνο! Γιουβέντους και Μίλαν έμειναν στο 0-0 για την έκτη αγωνιστική της Serie A με μοιραίο για τους φιλοξενούμενους τον Πούλισικ που έχασε πέναλτι και στέρησε από την ομάδα του τη δυνατότητα να παραμείνει στην κορυφή.
Το ματς ήταν κακό ποιοτικά και η πρώτη ευκαιρία ήρθε στο 32′ όταν ο Χιμένες έκανε ωραία ενέργεια και σουτ, αλλά ο Ντι Γκρεγκόριο απέκρουσε. Στο 48′ ο Μενιάν έβγαλε το γυριστό του Γκάτι και στο 52′ ο Χιμένες κέρδισε πέναλτι από τον Κέλι.
Ο Πούλισικ όμως έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια και το 0-0 δεν άλλαξε μέχρι το τέλος. Αυτό γιατί Οπεντά και Λεάο έχασαν από μία ευκαιρία για κάθε ομάδα στα τελευταία λεπτά.
Οι συνθέσεις
Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Κέλι, Καμπιάζο, Ρουγκάνι (86’ Κόστιτς), Καλουλού, Γκάτι, ΜακΚένι, Λοκατέλι, Κονσεϊσάο (68’ Οπεντά), Γιλντίζ (68’ Βλάχοβιτς), Ντέιβιντ (69′ Τουράμ)
Μίλαν: Μενιάν, Πάβλοβιτς, Γκάμπια, Μπαρτεζάγκι, Τομόρι, Σαλεμάκερς, Μόντριτς, Φοφανά (63’ Λόφτους Τσικ), Ραμπιό, Χιμένες (63’ Λεάο), Πούλισικ (74’ Ενκουνκού).
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:
Παρασκευή (03/10)
Βερόνα-Σασουόλο 0-1
Σάββατο (04/10)
Πάρμα-Λέτσε 0-1
Λάτσιο-Τορίνο 3-3
Ίντερ-Κρεμονέζε 4-1
Αταλάντα-Κόμο 1-1
Κυριακή (05/10)
Ουντινέζε-Κάλιαρι 1-1
Μπολόνια-Πίζα 4-0
Φιορεντίνα-Ρόμα 1-2
Νάπολι-Τζένοα 2-1
Γιουβέντους-Μίλαν 0-0
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (7η) αγωνιστική:
Σάββατο (18/10)
Λέτσε-Σασουόλο 16:00
Πίζα-Βερόνα 16:00
Τορίνο-Νάπολι 19:00
Ρόμα-Ίντερ 21:45
Κυριακή (19/10)
Κόμο-Γιουβέντους 13:30
Τζένοα-Πάρμα 16:00
Κάλιαρι-Μπολόνια 16:00
Αταλάντα-Λάτσιο 19:00
Μίλαν-Φιορεντίνα 21:45
Δευτέρα (20/10)
Κρεμονέζε-Ουντινέζε 21:45
