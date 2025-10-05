Γιουβέντους – Μίλαν 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι αλλά με… χαμένους τους «ροσονέρι»

Όλα μηδέν στο ντέρμπι του Τορίνο! Γιουβέντους και Μίλαν έμειναν στο 0-0 για την έκτη αγωνιστική της Serie A με μοιραίο για τους φιλοξενούμενους τον Πούλισικ που έχασε πέναλτι και στέρησε από την ομάδα του τη δυνατότητα να παραμείνει στην κορυφή.

Το ματς ήταν κακό ποιοτικά και η πρώτη ευκαιρία ήρθε στο 32′ όταν ο Χιμένες έκανε ωραία ενέργεια και σουτ, αλλά ο Ντι Γκρεγκόριο απέκρουσε. Στο 48′ ο Μενιάν έβγαλε το γυριστό του Γκάτι και στο 52′ ο Χιμένες κέρδισε πέναλτι από τον Κέλι.

Ο Πούλισικ όμως έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια και το 0-0 δεν άλλαξε μέχρι το τέλος. Αυτό γιατί Οπεντά και Λεάο έχασαν από μία ευκαιρία για κάθε ομάδα στα τελευταία λεπτά.

Οι συνθέσεις

Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Κέλι, Καμπιάζο, Ρουγκάνι (86’ Κόστιτς), Καλουλού, Γκάτι, ΜακΚένι, Λοκατέλι, Κονσεϊσάο (68’ Οπεντά), Γιλντίζ (68’ Βλάχοβιτς), Ντέιβιντ (69′ Τουράμ)

Μίλαν: Μενιάν, Πάβλοβιτς, Γκάμπια, Μπαρτεζάγκι, Τομόρι, Σαλεμάκερς, Μόντριτς, Φοφανά (63’ Λόφτους Τσικ), Ραμπιό, Χιμένες (63’ Λεάο), Πούλισικ (74’ Ενκουνκού).

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (03/10)

Βερόνα-Σασουόλο 0-1

Σάββατο (04/10)

Πάρμα-Λέτσε 0-1

Λάτσιο-Τορίνο 3-3

Ίντερ-Κρεμονέζε 4-1

Αταλάντα-Κόμο 1-1

Κυριακή (05/10)

Ουντινέζε-Κάλιαρι 1-1

Μπολόνια-Πίζα 4-0

Φιορεντίνα-Ρόμα 1-2

Νάπολι-Τζένοα 2-1

Γιουβέντους-Μίλαν 0-0

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (7η) αγωνιστική:

Σάββατο (18/10)

Λέτσε-Σασουόλο 16:00

Πίζα-Βερόνα 16:00

Τορίνο-Νάπολι 19:00

Ρόμα-Ίντερ 21:45

Κυριακή (19/10)

Κόμο-Γιουβέντους 13:30

Τζένοα-Πάρμα 16:00

Κάλιαρι-Μπολόνια 16:00

Αταλάντα-Λάτσιο 19:00

Μίλαν-Φιορεντίνα 21:45

Δευτέρα (20/10)

Κρεμονέζε-Ουντινέζε 21:45