Μίλαν – Νάπολι 2-1: Άντεξε και ανέβηκε στην κορυφή

Με νικήτρια τη Μίλαν έληξε το ντέρμπι της αγωνιστικής στο Σαν Σίρο, με την ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι να επικρατεί της Νάπολι με 2-1, για την 5η αγωνιστική της Serie A.

Με αυτό το τρίποντο οι Ροσονέρι έφτασαν τους 12 βαθμούς και έπιασαν στην κορυφή της βαθμολογίας τους Παρτενοπέι και τη Ρόμα, που έχουν επίσης τους ίδιους πόντους.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν το παιχνίδι με τον καλύτερο τρόπο, καθώς άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με πλασέ του Σαλεμάκερς. Στο 11’ η Νάπολι απείλησε με τους Γκουτιέρεθ και ΜακΤόμινεϊ, αλλά ο Μενιάν είχε τις απαντήσεις. Είκοσι λεπτά αργότερα (31’) η Μίλαν έκανε το 2-0 με σουτ του Πούλισικ. Στο 39’ μάλιστα έφτασαν κοντά στο 3-0, αλλά ο Μερέτ είπε «όχι» στον Σαλεμάκερς. Στο 57’ ο Εστουπινιάν έκανε πέναλτι στον Ντι Λορέντζο και αποβλήθηκε. Ο Ντε Μπρόινε εκτέλεσε εύστοχα και μείωσε σε 2-1. Στο 75’ η Νάπολι έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 2-2 με τον Ντι Λορέντζο, ενώ στο 90+1’ το σουτ του Νέρες βρήκε στον Μόντριτς κι έφυγε εκατοστά δίπλα από την εστία του Μενιάν. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι και η Μίλαν πήρε τη νίκη με 2-1.

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Τομόρι (80’ Ντε Βίντερ), Γκάμπια, Εστουπινιάν, Πάβλοβιτς, Μόντριτς, Ραμπιό, Φοφανά (80’ Λότους Τσικ), Πούλισικ (59’ Μπαρτεζάγκι), Χιμένες (69’ Λεάο), Σαλεμάκερς (69’ Ατεκάμε).

ΝΑΠΟΛΙ: Μερέτ, Ντι Λορέντζο, Μαριανούτσι, Ζεσούς, Γκουτιέρες, Λομπότκα (90+3’ Γκίλμουρ), Ανγκισά, Πολιτάνο (77’ Λανχ), Ντε Μπρόινε (72’ Ελμάς), ΜακΤόμινεϊ (73’ Νέρες), Χόιλουντ (73’ Λούκα)

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Κόμο – Κρεμονέζε 1-1

Γιουβέντους – Αταλάντα 1-1

Κάλιαρι – Ίντερ 0-2

Σασουόλο – Ουντινέζε 3-1

Ρόμα – Βερόνα 2-0

Πίζα – Φιορεντίνα 0-0

Λέτσε – Μπολόνια 2-2

Νάπολι – Μίλαν 2-1

29/9 19:30 Πάρμα – Τορίνο

29/9 21:45 Τζένοα – Λάτσιο

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

03/10 21:45 Βερόνα – Σασουόλο

04/10 16:00 Λάτσιο – Τορίνο

04/10 16:00 Πάρμα – Λέτσε

04/10 19:00 Ίντερ – Kρεμονέζε

04/10 21:45 Αταλάντα – Κόμο

05/10 13:30 Ουντινέζε Κάλιαρι

05/10 16:00 Μπολόνια – Πίζα

05/10 16:00 Φιορεντίνα – Ρόμα

05/10 19:00 Νάπολι – Τζένοα

05/10 21:45 Γιουβέντους – Μίλαν