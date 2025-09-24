Μίλαν – Λέτσε 3-0: Εύκολη πρόκριση των «ροσονέρι» και τώρα… Λάτσιο

Εύκολο έργο είχε στο Κύπελλο η Μίλαν που επικράτησε με 3-0 της Λέτσε και προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης όπου θα παίξει με τη Λάτσιο.

Στο 16′ οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι με τον Ενκουνκού και τρία λεπτά μετά η Λέτσε έμεινε με δέκα λόγω αποβολής του Ζίεμπερ. Στο 20 η Μίλαν άνοιξε το σκορ με προβολή του Χιμένες και στο 30′ είχε νέο δοκάρι με τον Ραμπιό. Το 2-0 ήρθε τελικά στο 51′ με τρομερό βολέ του Ενκουνκού και το 3-0 διαμόρφωσε ο Πούλισικ στο 64′.

Πρόκριση για Κάλιαρι και Ουντινέζε

Νωρίτερα, ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για την Ουντινέζε που σκόραρε δύο φορές απέναντι στην Παλέρμο (Serie B) και με το τελικό 2-1 «τσέκαρε» το «εισιτήριο» για τη φάση των «16» του Coppa Italia. Στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης το έργο της ομάδας του Ρούνγιαϊτς θα είναι σαφώς δυσκολότερο, καθώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Γιουβέντους.

Ο Ζανιόλο στο 41′ και ο Μίλερ στο 45′ πέτυχαν τα γκολ των γηπεδούχων, που έφτασαν σχετικά εύκολα στην πρόκριση, παρά τη μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους στο 90’+3 με τον Πεντά.

Στη Σαρδηνία η Κάλιαρι πέτυχε τρία γκολ σε διάστημα λιγότερο των 20 λεπτών, επικράτησε με 4-1 της Φροζινόνε (Serie B) και στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα παίξει εκτός έδρας με την πρωταθλήτρια, Νάπολι.

Ο Γκαετάνο στο 2′ άνοιξε το σκορ για τους «νησιώτες», στο 36΄ο Βεργκάνι ισοφάρισε, αλλά από το 67′ έως το 85′ οι Μπορέλι, Φελίτσι και Καβουότι έδωσαν διαστάσεις θριάμβου σην πρόκριση των γηπεδούχων.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της φάσης των «32»:

Κάλιαρι-Φροζινόνε 4-1

Ουντινέζε-Παλέρμο 2-1

Μίλαν-Λέτσε 3-0

Πάρμα-Σπέτσια 24/9

Βερόνα-Βενέτσια 24/9

Κόμο-Σασουόλο 24/9

Τζένοα-Έμπολι 25/9

Τορίνο-Πίζα 25/9

Τα ζευγάρια στους «16»:

Μπολόνια – Πάρμα ή Σπέτσια

Νάπολι – Κάλιαρι

Ίντερ – Βερόνα ή Βενέτσια

Αταλάντα – Τζένοα ή Έμπολι

Γιουβέντους – Ουντινέζε

Ρόμα – Τορίνο ή Πίζα

Φιορεντίνα – Κόμο ή Σασουόλο

Λάτσιο – Μίλαν