Ουντινέζε – Μίλαν 0-3: Πέρασε από το Ούντινε με σούπερ Πούλισικ

«Χτίζει» σερί και ανεβαίνει η Μίλαν! Μετά το κάζο της πρεμιέρας από την Κρεμονέζε οι «ροσονέρι» έφτασαν τις τρεις σερί νίκες στη Serie A με το εντυπωσιακό 3-0 στην έδρα της Ουντινέζε για την τέταρτη αγωνιστική. Σπουδαία εμφάνιση από τον Κριστιάν Πούλισικ που πέτυχε δύο γκολ και έφτιαξε άλλο ένα.

Το πρώτο μέρος είχε λίγες καλές στιγμές και στο 40′ μετά από απόκρουση του Σάβα σε προβολή του Κρίστενσεν, ο Πούλισικ έκανε το 1-0 στην επαναφορά. Στο 46′ από ασίστ του Πούλισικ ο Φοφανά έκανε το 2-0 και στο 52′ ο Αμερικανός έγραψε το τελικό 3-0 από ασίστ του Ραμπιό.

ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ: Σάβα, Εχιζίμπουε (59’ Ζανόλι), Κρίστενσεν, Σολέτ, Ζεμούρα, Εκέλενκαμπ (59’ Μοδέστο), Θαράγκα, Κάρλστρεμ, Άτα (86’ Μίλερ), Ντέιβις (59’ Τζανιόλο), Μπράβο (46’ Μπούκσα)

ΜΙΛΑΝ: Τερατσιάνο, Τομόρι, Γκάμπια, Πάβλοβιτς (68’ Ντε Βίντερ), Σαλεμάκερς, Εστουπινιάν, Ραμπιό, Μόντριτς (81’ Ατεκάμε), Φοφανά (68’ Ρίτσι), Χιμένεζ (62’ Ενκουκού), Πούλισικ (62’ Λόφτους Τσικ)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (19/09)

Λέτσε-Κάλιαρι 1-2

Σάββατο (20/09)

Μπολόνια-Τζένοα 2-1

Βερόνα-Γιουβέντους 1-1

Ουντινέζε-Μίλαν 0-3

Κυριακή (21/09)

Λάτσιο-Ρόμα 13:30

Τορίνο-Αταλάντα 16:00

Κρεμονέζε-Πάρμα 16:00

Φιορεντίνα-Κόμο 19:00

Ίντερ-Σασουόλο 21:45

Δευτέρα (22/09)

Νάπολι-Πίζα 21:45

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (5η) αγωνιστική:

Σάββατο (27/09)

Κόμο-Κρεμονέζε 16.00

Γιουβέντους-Αταλάντα 19.00

Κάλιαρι-Ίντερ 21.45

Κυριακή (28/09)

Σασουόλο-Ουντινέζε 13.30

Ρόμα-Βερόνα 16.00

Πίζα-Φιορεντίνα 16.00

Λέτσε-Μπολόνια 19.00

Μίλαν-Νάπολι 21.45

Δευτέρα (29/09)

Πάρμα-Τορίνο 19.30

Τζένοα-Λάτσιο 21.45