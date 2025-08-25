Φεντερίκο Μπονατσόλι: Ο οπαδός της Ίντερ που… σκότωσε τη Μίλαν
Ο... δηλωμένος «ιντερίστι» Φεντερίκο Μπονατσόλι οδήγησε στην πρώτη εκτός έδρας νίκη την Κρεμονέζε εδώ και... έναν αιώνα!
Δεν ξεχνάς ποτέ την πρώτη σου φορά. Πόσο μάλλον όταν την περιμένεις εδώ και… έναν αιώνα. Η Κρεμονέζε δεν είχε καταφέρει ποτέ να κερδίσει σε πρεμιέρα της στη Serie A. Ούτε καν ισοπαλία. Από την ήττα με 4-2 με την Προ Πάτρια το 1929, μέχρι το 3-2 με τη Φιορεντίνα το 2022.
Όμως φέτος έμελλε να είναι η σειρά της. Μια ιστορία πολύ φρέσκια, γραμμένη στη «Scala del Calcio» του Μιλάνου, από προσωπικότητες της πρωτεύουσας της Λομβαρδίας. Στο Σαν Σίρο απέναντι στη μεγάλη Μίλαν.
Το σκορ άνοιξε ο Φεντερίκο Μπασκιρότο, ο οποίος ξεκινούσε την καριέρα του πριν από δέκα χρόνια στη Serie D με την Μπριάντσα.
Με τους ροσονέρι να έχουν ισοφαρίσει προς στιγμήν με τον Χιμένες, το ψαλιδάκι του Φεντερίκο Μπονατσόλι όρισε τη μοίρα του ματς. 503 ημέρες μετά την τελευταία του εμφάνιση στην κορυφαία κατηγορία της Ιταλίας. Και τί γκολ. Και σε ποιο γήπεδο. Εκεί που έκανε το ντεμπούτο του στα 16 του με τη φανέλα της αγαπημένης του Ίντερ.
Μία νίκη που οδήγησε στην πρώτη εκτός έδρας για την Κρεμονέζε μετά από το 1925!
Μετά το γκολ τα μηνύματα από πρώην προπονητές και συμπαίκτες έφταναν σωρηδόν. «Φίλοι, πρώην συμπαίκτες. Ακόμα και πρώην προπονητές και προπονητές ομάδων νέων. Όμορφα μηνύματα. Ένα δυνατό συναίσθημα που κρατάω για τον εαυτό μου» δήλωσε στην Gazzetta dello Sport.
Το βάρος ενός γκολ στο Σαν Σίρο εναντίον της Μίλαν είναι πάντα ξεχωριστό για έναν οπαδό της Ίντερ. «Το Μιλάνο μου φέρνει τύχη, αλλά η αντιπαλότητα δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Έκανα το ντεμπούτο μου στο Σαν Σίρο, είναι ένα μαγικό στάδιο. Στην Ίντερ, δημιούργησα σχέσεις που είναι ακόμα ζωντανές σήμερα».
Δυστυχώς οι μνήμες του φορώντας τα νερτζούρι της Ίντερ περιορίζονται πριν από μια δεκαετία. Μία και μοναδική σεζόν έμεινε εκεί και έκτοτε άρχισε το… ταξίδι στην Ιταλία. Οι επιρροές στο παιχνίδι του είναι κυρίως από τον Φρανκ Ριμπερί και τον Φάμπιο Κουαλιαρέλα.
Όσον αφορά στο μέλλον του, ο Μπονατσόλι είναι σαφής: «Η Ίντερ μου είναι η Κρεμονέζε. Είμαι χαρούμενος εδώ και θέλω να μείνω εδώ.»
