Λέτσε – Μίλαν 0-2: «Καθάρισε» στο δεύτερο μέρος

Την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πανηγυρίζει η Μίλαν, η οποία επιβλήθηκε εκτός έδρας της Λέτσε με 2-0, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Serie A. Οι «ροσονέρι» δυσκολεύτηκαν αρκετά, όμως με δύο γκολ στο δεύτερο μέρος κατάφεραν να πάρουν τους τρεις βαθμούς.

Μόλις στο 5′, η Μίλαν σκόραρε με τον Γκάμπια, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ, ενώ το ίδιο συνέβη και στο 62′ με τον Χιμένες. Τέσσερα λεπτά μετά όμως ο Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ άνοιξε το σκορ κάνοντας το 1-0 για την ομάδα του. Το παιχνίδι… καθάρισε ο Κρίστιαν Πούλισικ στο 86ο λεπτό διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Ματσάρα με νικήτρια την Κρεμονέζε

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Κρεμονέζε πήρε τη νίκη με 3-2 στο φινάλε, απέναντι στη Σασουόλο, εντός έδρας. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με δύο γκολ χάρη στους Τερατσιάνο (37′) και Βάσκες (39′) μέσα σε δύο λεπτά, με το ημίχρονο να κλέινει στο 2-0.

Με τη συμπλήρωση μίας ώρας (63′), η Σασουόλο μείωσε σε 2-1. Σκόρερ ο Πιναμόντι. Λίγο αργότερα, συγκεκριμένα στο 73′ οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι και ο Μπεράρντι ισοφάρισε σε 2-2. Το τελικό 3-2 για την Κρεμονέζε, διαμόρφωσε ο Ντε Λούκα, επίσης με πέναλτι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

ΛΕΤΣΕ: Φαλκόνε, Βέιγκα, Γκασπάρ, Γκάμπριελ, Γκάλο, Κουλιμπαλί, Κάμπα (63′ Μπερίσα), Ραμαντάνι (81′ Χέλγκασον), Μορέντε (81′ Εν’ Ντρι), Πιερότι (63′ Σοτίλ), Καμάρντα (46′ Στούλιτς).

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Τομόρι, Γκάμπια, Πάβλοβιτς, Εστουπινιάν, Μούσα, Φοφανά, Λόφτους-Τσικ (76′ Ρίτσι), Μόντριτς, Σαλεμάκερς (77′ Πούλισικ), Χιμένες (88′ Μουλ).

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Κρεμονέζε – Σασουόλο 3-2

Λέτσε – Μίλαν 0-2

30/8 19:30 Μπολόνια – Κόμο

30/8 19:30 Πάρμα – Αταλάντα

30/8 21:45 Νάπολι – Κάλιαρι

30/8 21:45 Πίζα – Ρόμα

31/8 19:30 Τορίνο – Φιορεντίνα

31/8 19:30 Τζένοα – Γιουβέντους

31/8 21:45 Ίντερ – Ουντινέζε

31/8 21:45 Λάτσιο – Βερόνα