Νάπολι – Πίζα 3-2: Δύσκολη νίκη πριν το ντέρμπι με την Μίλαν

Δύσκολη, αλλά σημαντική νίκη για τη Νάπολι απέναντι στην Πίζα, με την ομάδα του Αντόνιο Κόντε να επικρατεί εντός έδρας με 3-2, για την 4η αγωνιστική της Serie A.

Οι πρωταθλητές Ιταλίας μπορεί να ζορίστηκαν, αλλά έκαναν το 4Χ4 και συνεχίζουν την απόλυτα νικηφόρα πορεία τους στο φετινό πρωτάθλημα, όπου την επόμενη αγωνιστική (5η) θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Μίλαν (28/9, 21:45). Μόνη πρώτη η Νάπολι με 12 πόντους, 19η και προτελευταία με 1 η Πίζα.

Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά η Νάπολι ανέβασε την απόδοσή της και άρχισε να πιέζει για το γκολ. Στο 26’ σκόραρε με τον Ελμάς, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Στο 39’ τελικά έκανε το 1-0 με τον Γκίλμουρ, μετά από γύρισμα του Σπινατσόλα, ενώ στο 45’ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Χόιλουντ για το 2-0. Στο 59’ η Πίζα κέρδισε πέναλτι, σε χέρι του Μποϊκέμα και ο Ενζολά με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ισοφάρισε σε 1-1.

Η χαρά των φιλοξενούμενων, όμως, δεν κράτησε για πολύ, καθώς στο 73’ ο Σπινατσόλα έκανε το 2-1 με σουτ έξω από την περιοχή. Στο 82’ ο Λούκα με όμορφο σουτ από κοντά ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1.

Όλα έδειχναν ότι θα ήταν το τελικό σκορ, αλλά στο 90′ η Πίζα μείωσε σε 3-2, μετά από λάθος του Ντι Λορέντζο και πάσα του Ανγκόρι. Στο 90+2’ μάλιστα είχε ευκαιρία για το 3-3, αλλά ο Μερέτ απέκρουσε την κεφαλιά του Ανγκόρι και έδωσε τη νίκη στη Νάπολι.

ΝΑΠΟΛΙ: Μερέτ, Ντι Λορέντζο, Μποϊκέμα, Μπουοντζιόρνο (81’ Ζεσούς), Σπινατσόλα, Γκίλμουρ (58’ Λομπότκα), Πολιτάνο, Ελμάς (58’ Ανγκισά), Ντε Μπρόινε, ΜακΤόμινεϊ, Χόιλουντ (78’ Λούκα)

ΠΙΖΑ: Σέμπερ, Κανεστρέλι, Καράτσιολο, Λουσουάρντι, Μαρίν (80’ Λοράν), Λερίς (61’ Κουαδράδο), Αεμπίσερ, Μπονφάντι (74’ Ανγκόρι), Ακινσανμίρο, Ενζολά (74’ Τραμόνι), Μορέο.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Λέτσε – Κάλιαρι 1-2

Μπολόνια – Τζένοα 2-1

Βερόνα – Γιουβέντους 1-1

Ουντινέζε – Μίλαν 0-3

Λάτσιο – Ρόμα 0-1

Τορίνο – Αταλάντα 0-3

Κρεμονέζε – Πάρμα 0-0

Φιορεντίνα – Κόμο 1-2

Ίντερ – Σασουόλο 2-1

Νάπολι – Πίζα 3-1

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

27/9 16:00 Κόμο – Κρεμονέζε

27/9 19:00 Γιουβέντους – Αταλάντα

27/9 21:45 Κάλιαρι – Ίντερ

28/9 13:30 Σασουόλο – Ουντινέζε

28/9 16:00 Ρόμα – Βερόνα

28/9 16:00 Πίζα – Φιορεντίνα

28/9 19:00 Λέτσε – Μπολόνια

28/9 21:45 Νάπολι – Μίλαν

29/9 19:30 Πάρμα – Τορίνο

29/9 21:45 Τζένοα – Λάτσιο