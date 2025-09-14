Φιορεντίνα – Νάπολι 1-3: Παρέμειναν στην κορυφή οι «παρτενοπέι»

«Διάνα» φαίνεται πώς έχει πετύχει με τις μεταγραφές που έκανε στην καλοκαιρινή περίοδο η Νάπολι. Κέβιν Ντε Μπρόινε και Χόιλουντ σκόραραν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με την Φιορεντίνα και οι «παρτενοπέι» με το 3-1 στο «Αρτέμιο Φράνκι» έκαναν το 3Χ3 στο ξεκίνημα της Serie A και, πλέον, θα προετοιμαστούν απερίσπαστοι για την πρεμιέρα τους στη League Phase του Champions League με τη Μάντσεστερ Σίτι (18/9) στο «Etihad».

Το σκορ άνοιξε από νωρίς ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 0-1. Στο 14΄ήταν η σειρά του Χόιλουντ να σκοράρει στο ντεμπούτο του και να ανοίξει λογαριασμό με τους «παρτενοπέι», όταν βρέθηκε απέναντι από τον Ντε Χέα έπειτα από τρομερή κάθετη του Σπινατσόλα κι εκτέλεσε στη γωνία για το 0-2.

Στο 50’ ο Πολιτάνο έκανε όμορφη ενέργεια και σουτ μέσα από την περιοχή αλλά ο Ντε Χέα έσωσε με τα πόδια και από το κόρνερ ο Ανγκισά πήρε την κεφαλιά και ο Μποϊκέμα με πλασέ εξ επαφής έγραψε το 0-3.

Στο 79′ με αριστερό βολέ ο Λούκα Ρανιέρι διαμόρφωσε το τελικό 1-3, πετυχαίνοντας το γκολ της τιμής για την αντίπαλο της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ: Ντε Χέα, Κομούτσο (87’ Λάμπτεϊ), Πόνγκρατσιτς (90+3′ Βίτι), Ρανιέρι, Ντοντό, Σομ (65’ Φατσίνι), Μαντραγκόρα, Γκόζενς, Φατζιόλι (65’ Νικολούσι Καβίλια), Ντζέκο (46’ Πίκολι), Κεν

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Ντι Λορέντζο, Μποϊκέμα, Μπουοντζιόρνο, Σπινατσόλα (69’ Ολιβέρα), Λομπότκα (90+4′ Γκίλμουρ), Ανγκισά, Ντε Μπρόινε (69’ Ελμάς), Πολιτάνο (69’ Νέρες), ΜακΤόμινεϊ, Χόιλουντ (73’ Λούκα).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Serie A:

Κάλιαρι-Πάρμα 2-0

(33′ Μίνα, 77′ Φελίτσι)

Γιουβέντους-Ίντερ 4-3

(14′ Κέλι, 38′ Γιλντίζ, 83′ Κ. Τιράμ, 90’+1 Ατζιτς – 30′,65′ Τσαλχάνογλου, 76′ Μ. Τιράμ)

Φιορεντίνα-Νάπολι 1-3

(79′ Ρανιέρι – 6′ πέν. Ντε Μπρόινε, 14′ Χόιλουντ, 51′ Μπεκέμα)

Ρόμα-Τορίνο 14/9

Αταλάντα-Λέτσε 14/9

Πίζα-Ουντινέζε 14/9

Σασουόλο-Λάτσιο 14/9

Μίλαν-Μπολόνια 14/9

Βερόνα-Κρεμονέζε 15/9

Κόμο-Τζένοα 15/9

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Νάπολι 9 -3αγ.

Γιουβέντους 9 -3αγ.

Κρεμονέζε 6

Ρόμα 6

Ουντινέζε 4

Κάλιαρι 4 -3αγ.

Λάτσιο 3

Μίλαν 3

Κόμο 3

Μπολόνια 3

Ίντερ 3 -3αγ.

Αταλάντα 2

Φιορεντίνα 2 -3αγ.

Πίζα 1

Τζένοα 1

Πάρμα 1 -3αγ.

Λέτσε 1

Βερόνα 1

Τορίνο 1

Σασουόλο 0