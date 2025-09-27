«Βράχος» η Αταλάντα με Γιουβέντους (1-1) αν και έμεινε με δέκα παίκτες
Η Γιουβέντους έφερε ισοπαλία (1-1) κόντρα στην Αταλάντα, σε ένα ματς που οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να πιέσουν και δεν επηρεάστηκαν από ότι έμειναν με δέκα παίκτες
Η Γιουβέντους έφερε ισοπαλία (1-1) κόντρα στην Αταλάντα, σε ένα ματς που οι φιλοξενούμενοι παρόλο που έπαιξαν με παίκτη λιγότερο προσπάθησαν να πιέσουν τους γηπεδούχους ασκώντας πίεση, ενώ προηγήθηκαν και με γκολ του Σουλεμάνα στο 45′.
Η «Γηραιά Κυρία» προσπάθησε να κυριαρχήσει στο γήπεδο δημιουργώντας φάσεις από τα πρώτα λεπτά του αγώνα και απείλησε τους «Ντέα» στο 14′ με σουτ του Άντζιτς. Μετά το πρώτο εικοσάλεπτο, η Αταλάντα αντέδρασε και έκαμψε την αντίσταση των μπιανκονέρι, με τον Άντζιτς να απειλεί ξανά στο 31′ χωρίς όμως να καταφέρνει να «βρει δίχτυα».
Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ, λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου, από λάθος στην μεσαία γραμμή των παικτών της Γιουβέντους.
Η ομάδα του Κοντόρ, ισοφάρισε στο 78′ με γκολ του Καμπάλ και οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα, παρόλο που στο 80′ η Αταλάντα έμεινε με παίκτη λιγότερο και έτσι το παιχνίδι έληξε στο 1-1.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι αν η Γιουβέντους έπαιρνε τη νίκη στο σημερινό ματς, θα είχε την ευκαιρία να προσπεράσει τη Νάπολι στη βαθμολογία στη Serie A, ωστόσο, αυτό δεν έγινε.
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Γκάτι (63’ Ζοάο Μάριο), Κέλι, Μπρέμερ (76’ Καμπάλ), Καλουλού, Καμπιάσο, Κοουπμάινερς, Τουράμ (ΜακΚένι), Άντζιτς (57’ Βλάχοβιτς), Γιλντίζ, Οπεντά (63’ Ζεργκόβα)
ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεζέκι, Κοσουνού, Τζιμσίτι, Αχανόρ, Μπελανόβα, Τζαπακόστα, Ντε Ρουν, Πάσαλιτς, Σουλεμανά(61’ Ντε Κετελάρε), Σάμαρτζιτς (76’ Μούσα), Κρστόβιτς (82’ Μπρεσιανίνι)
Η βαθμολογία
