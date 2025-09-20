Βερόνα – Γιουβέντους 1-1: «Γκέλα» για τους Μπιανκονέρι
Η Γιουβέντους «κόλλησε» στη Βερόνα και είχε την πρώτη της απώλεια στη φετινή Serie A.
Πρώτη γκέλα για τη Γιουβέντους στη Serie A! Μετά από τις τρεις νίκες στο ξεκίνημα, η ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Βερόνα για την τέταρτη αγωνιστική και «πέταξε» δύο βαθμούς.
Στο 14′ ο Ντι Γκρεγκόριο έσωσε τη Γιόυβε σε τετ α τετ με τον Όρμπαν και στο 20′ ο Κονσεϊσάο με σουτ έκανε το 0-1. Στο 42΄οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι και ο Όρμπαν το εκτέλεσε εύστοχα για το 1-1. Το σκορ αυτό έμεινε μέχρι το τέλος αφού παρά την πίεση που άσκησε η Γιουβέντους δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της ενώ στο 67′ ακυρώθηκε ως οφσάιντ ένα γκολ του Σερντάρ.
Βερόνα: Μοντιμπό, Νούνιεθ, Νέλσον, Φρίζε, Μπελγκάλι (76’ Κάστανος), Μπράνταριτς, Σερντάρ (89’ Σαντιάγκο), Άκπα Άκπρο (76’ Νιάς), Μπερνεντέ, Τζιοβάνε (63’ Σαρ), Ορμπάν (89’ Ατζάγι)
Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Γκάτι, Κέλι, Ζοάο Μάριο (83’ Ζέργκοβα), Λοκατέλι(46’ Κοουπμάινερς), Τουράμ (57’ Άντζιτς), Καμπιάσο, Κονσεϊσάο (70’ Ντέιβιντ), Γιλντίζ, Βλάχοβιτς (57’ Οπεντά)
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:
Παρασκευή (19/09)
Λέτσε-Κάλιαρι 1-2
Σάββατο (20/09)
Μπολόνια-Τζένοα 2-1
Βερόνα-Γιουβέντους 1-1
Ουντινέζε-Μίλαν 21:45
Κυριακή (21/09)
Λάτσιο-Ρόμα 13:30
Τορίνο-Αταλάντα 16:00
Κρεμονέζε-Πάρμα 16:00
Φιορεντίνα-Κόμο 19:00
Ίντερ-Σασουόλο 21:45
Δευτέρα (22/09)
Νάπολι-Πίζα 21:45
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (5η) αγωνιστική:
Σάββατο (27/09)
Κόμο-Κρεμονέζε 16.00
Γιουβέντους-Αταλάντα 19.00
Κάλιαρι-Ίντερ 21.45
Κυριακή (28/09)
Σασουόλο-Ουντινέζε 13.30
Ρόμα-Βερόνα 16.00
Πίζα-Φιορεντίνα 16.00
Λέτσε-Μπολόνια 19.00
Μίλαν-Νάπολι 21.45
Δευτέρα (29/09)
Πάρμα-Τορίνο 19.30
Τζένοα-Λάτσιο 21.45
