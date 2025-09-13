Γιουβέντους – Ίντερ 4-3: Ανατροπή και νίκη στο ντέρμπι για τη «Μεγάλη Κυρία»
Με ανατροπή... στην ανατροπή, η Γιουβέντους νίκησε την Ίντερ με 4-3, με τον Άντζιτς να λυτρώνει τη στο τέλος τη «Μεγάλη Κυρία».
- Εντολή Κικίλια για έρευνα λιμενικού μετά από επεισόδιο με πολίτη με αφορμή παράνομο εμπόριο Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
- Υπεραμύνθηκε και πάλι του πλήγματος στο Κατάρ ο Νετανιάχου - Νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Ισραήλ
- Σοκάρει υπόθεση μαστροπείας 16χρονης - Οι ροζ αγγελίες στο διαδίκτυο και η γυναίκα μαστροπός που αναζητείται
- Έξι χώρες της ΕΕ πιέζουν για περισσότερους περιορισμούς στην κατανάλωση αλκοόλ
Μεγάλο ματς στο Τορίνο ανάμεσα στην Γιουβέντους και την Ίντερ, με την πρώτη να παίρνει τη νίκη στις καθυστερήσεις με γκολ του Βασίλιε Άντζιτς στο 90+1. Η ξεχωριστή ιστορία του Derby d’Italia ήταν πως έπαιζαν αντιμέτωποι στις δύο ομάδες οι αδερφοί Τουράμ, οι οποίο σκόραραν αμφότεροι στο παιχνίδι και μάλιστα πανηγύρισαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δείχνοντας το όνομα στη φανέλα τους.
Το σκορ άνοιξε στο 14» ο Κέλι, έπειτα από ασίστ του Μπρέμερ για την Γιουβέντους, με τον Τσαλχάνογλου να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 30ο λεπτό της συνάντησης. Ο Γιλντίζ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην «Μεγάλη Κυρία» στο 38′, με τον Μπρέμερ να δίνει και δεύτερη ασίστ στην αναμέτρηση. Το 2-1 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με τον Τσαλχάνογλου να ισοφαρίζει και πάλισε 2-2, μετά από τελική πάσα του Ζιελίνσκι.
Ο Μάρκους Τουράμ σκόραρε, για την Ίντερ και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με 2-3 στο 76′, όμως η Γιουβέντους δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο έτερος Τουράμ, ο Κεφρέν έκανε το 3-3 ισοφαρίζοντας το Derby d’Italia, για να έρθει να λυτρώσει την ομάδα του ο Άντζιτς, σκοράροντας ένα τρομερό γκολ στο 90+1, με τον Μαυροβούνιο να έχει περάσει ως αλλαγή στο 73ο λεπτό.
THURAM 👕🤝#JuveInter 3-3 pic.twitter.com/CkhYC49TOq
— Lega Serie A (@SerieA_EN) September 13, 2025
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Κάλιαρι – Πάρμα 2-0
Γιουβέντους – Ίντερ 4-3
13/9 21:45 Φιορεντίνα – Νάπολι
14/9 13:30 Ρόμα – Τορίνο
14/9 16:00 Αταλάντα – Λέτσε
14/9 16:00 Πίζα – Ουντινέζε
14/9 19:00 Σασουόλο – Λάτσιο
14/9 21:45 Μίλαν – Μπολόνια
15/9 19:30 Βερόνα – Κρεμονέζε
15/9 21:45 Κόμο – Τζένοα
Η βαθμολογία
- Η Cadillac μπαίνει στη Φόρμουλα 1 με τίμημα-ρεκόρ
- Ήττα σοκ για την Πάφο πριν τον Ολυμπιακό – Τρεις αποβολές στο παιχνίδι (0-1, vid)
- Οι Ιρανοί αποθεώνουν τον Ταρέμι για το φανταστικό ντεμπούτο στον Ολυμπιακό
- Κίναν Έβανς: Όσα έκανε στο παρκέ, στο πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού στην Κύπρο (vid)
- Άνετο «διπλό» της Τότεναμ στην έδρα της Γουέστ Χαμ
- Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις