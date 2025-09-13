sports betsson
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
13.09.2025 | 21:37
Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο ανήλικων από τη Χαλκιδική
13.09.2025 | 20:30
Αλιευτικό προσέκρουσε σε βράχια στον Θερμαϊκό
13.09.2025 | 18:37
Βίντεο από το τροχαίο με εγκατάλειψη στα Καμίνια - 16 ετών το θύμα
Γιουβέντους – Ίντερ 4-3: Ανατροπή και νίκη στο ντέρμπι για τη «Μεγάλη Κυρία»
Ποδόσφαιρο 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:17

Γιουβέντους – Ίντερ 4-3: Ανατροπή και νίκη στο ντέρμπι για τη «Μεγάλη Κυρία»

Με ανατροπή... στην ανατροπή, η Γιουβέντους νίκησε την Ίντερ με 4-3, με τον Άντζιτς να λυτρώνει τη στο τέλος τη «Μεγάλη Κυρία».

Σύνταξη
Μεγάλο ματς στο Τορίνο ανάμεσα στην Γιουβέντους και την Ίντερ, με την πρώτη να παίρνει τη νίκη στις καθυστερήσεις με γκολ του Βασίλιε Άντζιτς στο 90+1. Η ξεχωριστή ιστορία του Derby d’Italia ήταν πως έπαιζαν αντιμέτωποι στις δύο ομάδες οι αδερφοί Τουράμ, οι οποίο σκόραραν αμφότεροι στο παιχνίδι και μάλιστα πανηγύρισαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δείχνοντας το όνομα στη φανέλα τους.

Το σκορ άνοιξε στο 14» ο Κέλι, έπειτα από ασίστ του Μπρέμερ για την Γιουβέντους, με τον Τσαλχάνογλου να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 30ο λεπτό της συνάντησης. Ο Γιλντίζ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην «Μεγάλη Κυρία» στο 38′, με τον Μπρέμερ να δίνει και δεύτερη ασίστ στην αναμέτρηση. Το 2-1 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με τον Τσαλχάνογλου να ισοφαρίζει και πάλισε 2-2, μετά από τελική πάσα του Ζιελίνσκι.

Ο Μάρκους Τουράμ σκόραρε, για την Ίντερ και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με 2-3 στο 76′, όμως η Γιουβέντους δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο έτερος Τουράμ, ο Κεφρέν έκανε το 3-3 ισοφαρίζοντας το Derby d’Italia, για να έρθει να λυτρώσει την ομάδα του ο Άντζιτς, σκοράροντας ένα τρομερό γκολ στο 90+1, με τον Μαυροβούνιο να έχει περάσει ως αλλαγή στο 73ο λεπτό.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Κάλιαρι – Πάρμα 2-0
Γιουβέντους – Ίντερ 4-3
13/9 21:45 Φιορεντίνα – Νάπολι
14/9 13:30 Ρόμα – Τορίνο
14/9 16:00 Αταλάντα – Λέτσε
14/9 16:00 Πίζα – Ουντινέζε
14/9 19:00 Σασουόλο – Λάτσιο
14/9 21:45 Μίλαν – Μπολόνια
15/9 19:30 Βερόνα – Κρεμονέζε
15/9 21:45 Κόμο – Τζένοα

Η βαθμολογία

World
Goldman Sachs: Τα δύο συστατικά επιτυχίας των μεγάλων family offices 

Goldman Sachs: Τα δύο συστατικά επιτυχίας των μεγάλων family offices 

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ήττα σοκ για την Πάφο πριν τον Ολυμπιακό – Τρεις αποβολές στο παιχνίδι (0-1, vid)

Σε ένα ματς που είχαμε αρκετή ένταση ο Απόλλων Λεμεσού «λύγισε» με 1-0 την Πάφο εκτός έδρας. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα της στο πρωτάθλημα, μόλις τέσσερις μέρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές (vid)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές (vid)

Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες μετά το... σοκ του Παναιτωλικού, επικρατώντας στο Περιστέρι του Ατρόμητου με 2-1, στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο που είχε καθοριστική παρέμβαση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ, για την 4η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Τσέλσι

LIVE: Μπρέντφορντ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Τσέλσι, για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Έτοιμος για Πάφο ο Ροντινέι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό του Ζέλσον»
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Έτοιμος για Πάφο ο Ροντινέι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό του Ζέλσον»

Στην κατάσταση των Ροντινέι και Ζέλσον αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 5-0 επί του Πανσερραϊκού, με τον Βάσκο τεχνικό να δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος από όσα είδε από την ομάδα του.

Σύνταξη
Ο Ορτεγκ…όλ και οι μίστερ γκολ
On Field 13.09.25

Ο Ορτεγκ…όλ και οι μίστερ γκολ

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα έκανε και με το παραπάνω την δουλειά του με γκολ και ασίστ, την ώρα που Ελ Κααμπί και Ταρέμι δίδαξαν την… τέχνη του σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Πάρτι επιστροφής στο Καραϊσκάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Πάρτι επιστροφής στο Καραϊσκάκη (vids)

Με μια... καταιγιστική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός διέλυσε 5-0 τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική της Super League, στο πρώτο φετινό ματς με τον κόσμο στο γήπεδό του. Γκολ και ασίστ ο Ποντένσε, δύο γκολ στο ντεμπούτο του και ο Ταρέμι!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Έχασε πέναλτι ο Γιαζίτσι (vid)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Έχασε πέναλτι ο Γιαζίτσι (vid)

Ο Τούρκος άσος του Ολυμπιακού εκτέλεσε πέναλτι αλλά ο γκολκίπερ του Πανσερραϊκού έκανε καλή απόκρουση

Σύνταξη
Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»
Η ρηματική διακοίνωση 13.09.25

Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»

Η Ελλάδα απορρίπτει ως αβάσιμη και παράνομη την «επίσημη θέση της Λιβύης σχετικά με τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας στη Μεσόγειο Θάλασσα»

Σύνταξη
Βαρδής Βαρδινογιάννης: Το όραμα ενός gamer που οδήγησε στη δημιουργία του Couch Heroes
Τεχνολογία 13.09.25

Βαρδής Βαρδινογιάννης: Το όραμα ενός gamer που οδήγησε στη δημιουργία του Couch Heroes

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης είναι ένα πρόσωπο που συζητείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον επιχειρηματικό κόσμο αναπτύσσοντας την πλατφόρμα Couch Heroes, που συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό μέσα από το Gamescom 2025

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη
ΔΕΘ 13.09.25

Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών για να γίνει πραγματικότητα η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και υποστήριξε πως μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την εγγυηθεί

Σύνταξη
Επεισόδιο μεταξύ Παλαιστίνιων και Ισραηλινών μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Πέντε προσαγωγές
Ελλάδα 13.09.25

Επεισόδιο μεταξύ Παλαιστίνιων και Ισραηλινών μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Πέντε προσαγωγές

Ένα ζευγάρι από το Ισραήλ και τρεις νεαροί από την Παλαιστίνη ενεπλάκησαν στο επεισόδιο με συνέπεια και οι πέντε να οδηγηθούν στο ΑΤ Συντάγματος

Σύνταξη
Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες
Κλιμάκωση ανταγωνισμών 13.09.25

Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες

Το ΝΑΤΟ στέλνει την «Ανατολική Φρουρά» μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία, ποιες χώρες συμμετέχουν - Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε νέους όρους για να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο
«Ποιος ειναι ασφαλής;» 13.09.25

Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο

Η ηθοποιός Αμέρικα Φερέρα, μίλησε πρόσφατα για την αντιμεταναστευτική πολιτική που ακολουθούν οι ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι είναι «εξοργισμένη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μελόνι: Προβοκατόρικη τοποθέτηση για τη δολοφονία Κερκ – «Προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα»
Σάλος στην Ιταλία 13.09.25

Προβοκατόρικη τοποθέτηση της Μελόνι για τη δολοφονία Κερκ - «Προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα»

«Πρέπει να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξουν ηπιότερες ποινές, για όποιον πυροβολεί στελέχη της δεξιάς;», αναρωτήθηκε η Τζόρτζια Μελόνι, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί παίρνει πίσω την κατάργηση των αργιών – Δίνει «τυράκια» στα συνδικάτα
«Τέλος σε προνόμια» 13.09.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί παίρνει πίσω την κατάργηση των αργιών – Δίνει «τυράκια» στα συνδικάτα

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί κάνει πίσω από βασική επιλογή του προκατόχου του. Δήλωσε ότι θα αποσύρει την κατάργηση των αργιών, αλλά ότι θα «αναζητήσει αλλού» τους πόρους που θα απέδιδαν στο δημόσιο ταμείο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βurnout, χταπόδια, φετίχ, χρυσό OnlyFans: Η πορνό βιομηχανία της Ευρώπης γυμνή – «Μας καταπίνει ολόκληρους»
Συνέδριο 13.09.25

Βurnout, χταπόδια, φετίχ, χρυσό OnlyFans: Η πορνό βιομηχανία της Ευρώπης γυμνή – «Μας καταπίνει ολόκληρους»

Από το «ερασιτεχνικό» περιεχόμενο στο απόλυτο burnout και από την οικονομική ανασφάλεια στη σκλαβιά του OnlyFans, η πορνογραφική βιομηχανία της Ευρώπης μοιάζει να τσακίζει τις ζωές των δημιουργών σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αποκάλυψη: Ο 42χρονος μαστροπός έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν
Υπόθεση μαστροπείας 13.09.25

Ο «Κοντός» έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών είναι ο 42χρονος μαστροπός που βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του, γνωστός με το ψευδώνυμο «Κοντός».

Σύνταξη
Απόρρητο