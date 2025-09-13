Γιουβέντους – Ίντερ 4-3: Ανατροπή και νίκη στο ντέρμπι για τη «Μεγάλη Κυρία»

Μεγάλο ματς στο Τορίνο ανάμεσα στην Γιουβέντους και την Ίντερ, με την πρώτη να παίρνει τη νίκη στις καθυστερήσεις με γκολ του Βασίλιε Άντζιτς στο 90+1. Η ξεχωριστή ιστορία του Derby d’Italia ήταν πως έπαιζαν αντιμέτωποι στις δύο ομάδες οι αδερφοί Τουράμ, οι οποίο σκόραραν αμφότεροι στο παιχνίδι και μάλιστα πανηγύρισαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δείχνοντας το όνομα στη φανέλα τους.

Το σκορ άνοιξε στο 14» ο Κέλι, έπειτα από ασίστ του Μπρέμερ για την Γιουβέντους, με τον Τσαλχάνογλου να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 30ο λεπτό της συνάντησης. Ο Γιλντίζ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην «Μεγάλη Κυρία» στο 38′, με τον Μπρέμερ να δίνει και δεύτερη ασίστ στην αναμέτρηση. Το 2-1 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με τον Τσαλχάνογλου να ισοφαρίζει και πάλισε 2-2, μετά από τελική πάσα του Ζιελίνσκι.

Ο Μάρκους Τουράμ σκόραρε, για την Ίντερ και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με 2-3 στο 76′, όμως η Γιουβέντους δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο έτερος Τουράμ, ο Κεφρέν έκανε το 3-3 ισοφαρίζοντας το Derby d’Italia, για να έρθει να λυτρώσει την ομάδα του ο Άντζιτς, σκοράροντας ένα τρομερό γκολ στο 90+1, με τον Μαυροβούνιο να έχει περάσει ως αλλαγή στο 73ο λεπτό.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Κάλιαρι – Πάρμα 2-0

Γιουβέντους – Ίντερ 4-3

13/9 21:45 Φιορεντίνα – Νάπολι

14/9 13:30 Ρόμα – Τορίνο

14/9 16:00 Αταλάντα – Λέτσε

14/9 16:00 Πίζα – Ουντινέζε

14/9 19:00 Σασουόλο – Λάτσιο

14/9 21:45 Μίλαν – Μπολόνια

15/9 19:30 Βερόνα – Κρεμονέζε

15/9 21:45 Κόμο – Τζένοα

