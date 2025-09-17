Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!

Ένα από τα πιο «χορταστικά» παιχνίδια στην ιστορία του Champions League πραγματοποιήθηκε στο «Juventus Stadium», καθώς Γιουβέντους και Ντόρτμουντ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 4-4 στη 1η αγωνιστική της League Phase. Και τα οκτώ γκολ σημειώθηκαν στο δεύτερο μέρος, ενώ παρά το γεγονός οτι οι Γερμανοί προηγήθηκαν στο 86′ με 2-4, οι Ιταλοί απάντησαν με δύο τέρματα στις καθυστερήσεις!

Πώς παρατάχθηκαν Γιουβέντους και Ντόρτμουντ

Ο Ιγκόρ Τούντορ παρέταξε την «Γηραιά Κυρία» με με τον Ντι Γκρεγκόριο στην εστία, τους Καλούλου, Μπρέμερ και Κελι στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, στη μεσαία γραμμή τους ΜακΚένι, Κουπμάινερς, Τιράμ, και Καμπιάσο επίσης από τα δεξιά προς τα αριστερά, στην κορυφή τον Οπέντα, και στις πτέρυγες τους Ντέιβιντ και Κενάν Γιλντίζ αριστερά και δεξιά αντίστοιχα.

Από την πλευρά του ο Νίκο Κόβατς παρέταξε τον Κομπελ στο τέρμα, τους Μπενσεμπαϊνί, Αντον και Ράιερσον στην τριάδα της άμυνας, τους Σβένσον, Νμετσά, Ζάμπιτζερ και Γιαν Κόουτο από τα αριστερά προς τα δεξιά, πιο μπροστά τους οι Μπέιερ και Αντεγέμι αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, ενώ στην κορυφή αγωνίστηκε ο Γκιρασί.

Στο πρώτο είχαμε ημίχρονο ωραίο, ανοιχτό ματς, με αμφότερες τις ομάδες να αναζητούν το γκολ, αλλά να μην υπάρχουν πολλές κλασικές φάσεις εκατέρωθεν. Στο δεύτερο ωστόσο δεν είναι υπερβολή να πούμε οτι είχαμε πανδαισία ποδοσφαίρου!

Ανοιχτό ματς αλλά χωρίς γκολ στο πρώτο ημίχρονο

Αρχικά η Ντόρτμουντ λίγο έλειψε να καθαρίσει το παιχνίδι μέσα στα πρώτα 10 λεπτά καθώς είχε δυο μεγάλες ευκαιρίες και ένα γκολ. Οι Γερμανοί έφτασαν κοντά στο γκολ στο 50′ από το πλασέ του Μπέιερ από πολύ πλάγια το οποίο βρήκε το αριστερό δοκάρι!

«Ξέσπασμα» της Ντόρτμουντ με Αντεγέμι

Τελικά το 0-1 έγινε μόλις δύο λεπτά μετά με τον Αντεγέμι o οποίος αφού άδειασε τον προσωπικό του αντίπαλό νίκησε με δυνατό σουτ νίκησε τον Ντι Γκρεγκόριο από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Στο 56′ οι φιλοξενούμενοι «άγγιξαν» το δεύτερο γκολ, όταν ο Γκιρασί βγήκε φάτσα με τον Ντι Γκρεγκόριο όμως ο τερματοφύλακας της Γιούβε του είπε «όχι» με μεγάλη επέμβαση!

Κι αφού οι Ιταλοί δεν το «έφαγαν»μ το έβαλαν 11 λεπτά με τον Κενάν Γιλντίζ με καταπληκτικό ψηλοκρεμαστό πλασέ από τα όρια της περιοχής ισοφάρισε σε 1-1 βάζοντας φωτιά στους οπαδούς των γηπεδούχων!

Κι όμως ακόμη δεν είχαμε δει σχεδόν τίποτα! Πριν καλά καλά χαρούν οι Ιταλοί η Ντόρτμουντ έφτασε στο 1-2 καθώς στο 65′ ο Φέλιξ Νμέτσα – και πάλι από δημιουργία του Αντεγέμι- με σουτ κεραυνό και φάλτσα έστειλε τη μπάλα «συστημένη» στο βάθος της εστίας της Γιούβε.

Από το 2-2 στο 2-4 για τη Ντόρτμουντ

Αυτή τη φορά ωστόσο ήταν η σειρά των Γερμανών να μην χαρούν το τέρμα που σημείωσαν, μιας και στο 68′ η ομάδα του Τούντορ να βρει και πάλι δίχτυα. Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς έφυγε στην πλάτη της άμυνας (από ασίστ του Γιλντίζ) για να κάνει το 2-2 και να «φουντώσει» εκ νέου τους πανηγυρισμούς των ασπρόμαυρων οπαδών!

Δεν χρειάζεται να σας πούμε οτι το υπερθέαμα δεν είχε τελειώσει στο Τορίνο. Στο 74′ ο Γιαν Κόουτο «εισέβαλε» στην περιοχή μετά από κλέψιμο λίγο έξω από αυτή και με δυνατό σουτ νίκησε τον Ντι Γκρεγκόριο για το 2-3!

Η Ντόρτμουντ έκανε και το 2-4 στο 86′, όταν σε συρτο σουτ του Γιρασί μέσα στην περιοχή ο Κέλι έκανε χέρι,. ο διαιτητής έδειξε τη βούλα σωστά και ο Μπενσεμπαϊνί μετουσίωσε την εσχάτη των ποινών σε γκολ.

«Κοιμήθηκαν» οι Γερμανοί, έκλεψαν βαθμό οι Ιταλοί

Κι ενώ φαινόταν πως δεν υπάρχει επιστροφή για την Γιουβέντους, ο… ύπνος που έπιασε τους παίκτες των φιλοξενούμενων, δεν είχε προηγούμενο. Στα έξι λεπτά των καθυστερήσεων… κατάφεραν να δεχθούν δύο γκολ, το ένα στο 94′ από τον Βλάχοβιτς (2ο προσωπικό) και το άλλο στο 90+6 από τον Κέλι που πήρε το… αίμα του πίσω για το πέναλτι στο οποίο υπέπεσε.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:Μεσοεπιθετικά οι δύο ομάδες ήταν απολαυστικές. Εξαιρετικές συνεργασίες, εντυπωσιακές ατομικές ενέργειες, με το ένα γκολ να είναι καλύτερο από το άλλο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Καρίμ Αντεγέμι έκανε άνω κάτω την άμυνα της Γιουβέντους. Σκόραρε, μοίραζε ασίστ και γενικά τα έκανε όλα για την ομάδα του. Ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου, όμως τον πρόδωσε η άμυνα της ομάδας του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Οι άμυνες και των δύο ομάδων. Δεν μπορούμε να βρούμε ποια ήταν χειρότερη, αν και το… βατόμουρο πάει μάλλον σε αυτή της Ντόρτμουντ που δέχθηκε δύο τέρματα στις καθυστερήσεις.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γάλλος Φρανσουά Λετεξιέ υπέδειξε σωστά πέναλτι στο χέρι του πεσμένου Κέλι στο έδαφος από το σουτ του Γιρασί στο 84′

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR επιβεβαίωσε σωστά την παράβαση πέναλτι στο χέρι του Κέλι, ενώ σωστά μέτρησε και το γκολ του Κέλι στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.

ΣΚΟΡΕΡ: 63′ Κενάν Γιλντίζ, 68’, 90+4′ Βλάχοβιτς, 90+6′ Κέλι – 52′ Αντεγέμι, 65′ Νμέτσαμ 74′ Γιαν Κόουτο, 86πεν. Μπενσεμπαϊνί

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Καλούλου, Μπρέμερ, Κέλι, Μακένι (59′ Μάριο), Τουράμ, Κουπμάινερς (69′ Άτζιτς), Καμπιάζο, Ντέιβιντ (59′ Βλάχοβιτς), Γιλντίζ (87′ Ζέγκροβα), Οπέντα (69′ Λοκατέλι).

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Ρίερσον, Άντον, Μπενσεμπαϊνί, Κόουτο, Ενμετσά (71′ Μπέλιγχαμ), Ζάμπιτσερ, Σβένσον, Αντεγέμι, Μπέγερ (71′ Μπραντ), Γκιρασί (90′ Γκρος).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου η Γιουβέντους φιολοξενείται από τη Βιγιαρεάλ στις 22:00, ενώ οι Γερμανοί την ίδια μέρα επίσης στις 22:00 υποδέχονται την Αθλέτικ Μπιλμπάο.