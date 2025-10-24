Η εκτός γραμμής δήλωση του Τούντορ που δυσαρέστησε τη Γιουβέντους

Επτά αγώνες χωρίς νίκη, σε Ιταλία και Champions League, είναι πολλοί για τη Γιουβέντους. Όμως, η διοίκηση της ομάδας δεν θέλει να περάσουν λάθος μηνύματα στους παίκτες ότι η «Μεγάλη Κυρία» δεν είναι πρωταγωνίστρια και παράλληλα να προκαλέσει μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στους φιλάθλους.

Τα αναφέρουμε με αφορμή ότι η Gazzetta dello Sport αποκάλυψε ότι ο τεχνικός της Γιουβέντους Ιγκόρ Τούντορ προκάλεσε δυσαρέσκεια στην διοικητική ηγεσία της ομάδας, η οποία θεωρεί ότι έδωσε αφορμή για συνειρμούς ότι χαμήλωσε ο πήχης, με δήλωσή του πριν από τον αγώνα με την Ρεάλ η οποία νίκησε τη Γιουβέντους με 1-0 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, όπου η Γιουβέντους έχει μια ήττα και δυο ισοπαλίες και είναι στην 25η θέση, άρα εκτός στόχων. Η δήλωση του Τούντορ που έδωσε «τροφή» για σχόλια είναι η εξής: «Αν η ανάλυση είναι ότι είμαστε η Γιουβέντους και πρέπει πάντα να κερδίζουμε, τότε δεν είναι σωστή ανάλυση». Επίσης, ο Κροάτης προπονητής παραπονέθηκε για τη διαιτησία σε συνδυασμό και με τις συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Σύμφωνα πάντα με τη Gazzetta dello Sport, η διοίκηση της Γιουβέντους, μεταξύ άλλων οι Νταμιέν Κομολί, Τζόρτζιο Κιελίνι και Φρανσουά Μοντέστο, ζήτησε από τον Τούντορ να είναι πιο προσεκτικός στο μέλλον. Ο λόγος είναι ότι ανησυχεί μην επαναπαυθούν οι παίκτες και χρησιμοποιήσουν ως άλλοθι τη διαιτησία και το βαρύ πρόγραμμα. «Βρες λύσεις για να πάει καλά η ομάδα και λιγότερα λόγια για δικαιολογίες», είναι οι συστάσεις προς τον Τούντορ.

Μήπως ο Κροάτης δεν νιώθει άνετα στο πάγκο της Γιουβέντους; Μήπως θεωρεί ότι δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους; Τον Αύγουστο, ο Τούντορ είχε δηλώσει: «Λένε ότι θα τερματίσουμε τέταρτοι, πέμπτοι ή έκτοι – αυτό είναι μόνο ένα κίνητρο. Η Γιουβέντους δεν ξεκινά ποτέ μια σεζόν απλώς για να προκριθεί στο Champions League». Τώρα, τι άλλαξε και ο Τούντορ είπε διαφορετικά πράγματα, με τα οποία, αν κρίνουμε από τον ρεπορτάζ της Gazzetta dello Sport, η διοίκηση της Γιουβέντους δεν συμφωνεί;