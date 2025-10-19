Κόμο – Γιουβέντους 2-0: Αήττητο ήταν και πάει…

«Καθάρισε» τη Γιουβέντους η απίθανη Κόμο! Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νίκο Παζ που είχε γκολ και ασίστ η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας επικράτησε με 2-0 της «Κυρίας» για την 7η αγωνιστική της Serie A. Έτσι μπήκε τέλος στο αήττητο των «μπιανκονέρι», με τις δύο ομάδες να είναι ισόβαθμες πλέον στους 12 βαθμούς.

Μόλις στο τέταρτο λεπτό η Κόμο άνοιξε το σκορ όταν ο Παζ εκτέλεσε κόρνερ και ο Κεμπφ με πλασέ στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 1-0. Στο 29′ ο Μοράτα με σουτ απείλησε, αλλά ο Ντι Γκρεγκόριο απέκρουσε, όπως έκανε και πέντε λεπτά μετά σε πλασέ του Μορένο. Ένα γκολ του Ντέιβιντ στο 36′ ακυρώθηκε για οφσάιντ ενώ στο 38′ ο Τουράμ αστόχησε από θέση βολής.

Στο δεύτερο μέρος η Κόμο είχε διπλή ευκαιρία με Βοϊβόντα και Κακερέ ενώ στο 61′ και στο 63′ η Γιούβε απείλησε με τον Κουπμάινερς. Τελικά στο 79′ ο Παζ με εξαιρετικό πλασέ έκανε το 2-0 σφραγίζοντας τη μεγάλη νίκη της ομάδας του.

Οι συνθέσεις:

Κόμο: Μπουτέζ, Σμόλτσιτς (86′ Πος), Ντιέγκο Κάρλος (46′ Ραμόν), Κεμπφ, Βοϊβόντα, Περόνε, Κακερέ (68′ Δουβίκας), Ντα Κούνια, Μορένο (68′ Βαγιέ), Παζ, Μοράτα

Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Καλούλου, Ρουγκάνι (83′ Κόστιτς), Κέλι, Καμπιάσο (83′ Ζοάο Μάριο), Κουπμάινερς (77′ ΜακΚένι), Λοκατέλι (77′ Βλάχοβιτς), Τουράμ, Κονσεϊσάο, Γιλντίζ, Ντέιβιντ

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Σάββατο (18/10)

Λέτσε-Σασουόλο 0-0

Πίζα-Βερόνα 0-0

Τορίνο-Νάπολι 1-0

(32′ Σιμεόνε)

Ρόμα-Ίντερ 0-1

(6′ Μπονί)

Κυριακή (19/10)

Κόμο-Γιουβέντους 2-0

Τζένοα-Πάρμα 16:00

Κάλιαρι-Μπολόνια 16:00

Αταλάντα-Λάτσιο 19:00

Μίλαν-Φιορεντίνα 21:45

Δευτέρα (20/10)

Κρεμονέζε-Ουντινέζε 21:45

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (8η) αγωνιστική:

Παρασκευή (24/10)

Μίλαν-Πίζα 21:45

Σάββατο (25/10)

Πάρμα-Κόμο 16:00

Ουντινέζε-Λέτσε 16:00

Νάπολι-Ίντερ 19:00

Κρεμονέζε-Αταλάντα 21:45

Κυριακή (26/10)

Τορίνο-Τζένοα 13:30

Βερόνα-Κάλιαρι 16:00

Σασουόλο-Ρόμα 16:00

Φιορεντίνα-Μπολόνια 19:00

Λάτσιο-Γιουβέντους 21:45