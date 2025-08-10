Ο Φάμπρεγκας πήρε 36 παίκτες στην Κόμο σε δυο σεζόν
Ο προπονητής της Ιταλικής ομάδας, μόνο το φετινό καλοκαίρι πήρε δέκα παίκτες, δαπανώντας 104 εκατ. ευρώ
Μπορεί η Ιντερ να εξέταζε την περίπτωση του Σεσκ Φάμπρεγκας, όμως ο Αγγλος τεχνικός δεν έφυγε από την Κόμο. «Πιστεύω πραγματικά στο μακροπρόθεσμο σχέδιο της Κόμο, ήρθα εδώ ως παίκτης και είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος γιατί μπορώ να δουλέψω όπως θέλω», δήλωσε ο Φάμπρεγας, πριν από δυο μήνες, όταν «έπαιζε» για τον πάγκο των «νερατζούρι».
Η στήριξη στο σχέδιό του είναι απόλυτη. Απόδειξη ότι από το καλοκαίρι του 2024 που ο Φάμπρεγκας ανέλαβε τα ηνία της Κόμο, η ομάδα της βόρειας Ιταλίας απέκτησε 36 παίκτες. Από τους νεοαποκτηθέντες, μόνο 11 παίκτες έχουν αγωνιστεί σε περισσότερα από 20 παιχνίδια στο γήπεδο: Ασάν Ντιάο, Νίκο Πας, Μαξάνς Κακερέ, Αλμπέρτο Μορένο, Μάξιμο Περόνε, Γιανίκ Ένγκελγκαρντ, Ιγνάσι Φαν ντερ Μπρεμπτ, Αλμπέρτο Ντοσένα, Μαρκ-Όλιβερ Κεμπφ, Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, Αλιού Φαντέρα.
Αυτό το καλοκαίρι, η Κόμο ενέταξε 10 παίκτες στο ρόστερ της, δαπανώντας συνολικά περίπου 104 εκατομμύρια ευρώ. Αναλυτικά οι νέες μεταγραφές της Κόμο, με εισηγήσεις του Φάμπρεγκας, κατά τη θερινή μεταγραφική περίοδο 2025:
Χεσούς Ροντρίγκες (Μπέτις) – 22,5 εκατ. ευρώ
Νικολάς Κουν (Σέλτικ) – 19 εκατ. ευρώ
Μάρτιν Μπατουρίνα (Ντινάμο Ζάγκρεμπ) – 18 εκατ. ευρώ
Τζέιντεν Αντάι (Άλκμααρ) – 14 εκατ. ευρώ
Μάξιμο Περόνε (Μάντσεστερ Σίτι) – 13 εκατ. ευρώ
Άλεξ Βάλε (Μπαρτσελόνα) – 6 εκατ. ευρώ
Ιγνάσι Φαν ντερ Μπρεμπτ (Σάλτσμπουργκ) – 5 εκατ. ευρώ
Χακόμπο Ραμόν (Ρεάλ Μαδρίτης) – 2,5 εκατ. ευρώ
Λούκα Ματσετίλο (Φροζινόνε) – 2 εκατ. ευρώ
Φελίπε Τζακ (Παλμέιρας) – 2 εκατ. ευρώ
