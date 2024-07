Η Κόμο ανακοίνωσε τον Φάμπρεγας (pic)

Είναι επίσημο: Ο Ισπανός Σεσκ Φάμπρεγας ανακοινώθηκε σήμερα (19/7) ως πρώτος προπονητής της Κόμο αφού την οδήγησε στην άνοδο στη Serie A ως βοηθός και προσωρινός προπονητής την περασμένη σεζόν, ανακοίνωσε ο ιταλικός σύλλογος.

Ο πρώην μέσος της Άρσεναλ, της Μπαρτσελόνα και της Τσέλσι, τελείωσε την καριέρα του στο Κόμο το 2023 και έγινε βοηθός προπονητή στον σύλλογο. Ανέλαβε προσωρινός προπονητής μετά την απόλυση του προπονητή Μορένο Λόνγκο.

Η Κόμο ανέβηκε από την έβδομη στην τρίτη θέση στη Serie B υπό τον Φάμπρεγας προτού ο Όσιαν Ρόμπερτς διοριστεί ως προσωρινός προπονητής τον Δεκέμβριο, με τον Φάμπρεγας να παραμένει βοηθός του. Η Κόμο εξασφάλισε αυτόματη άνοδο αφού τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα.

Ο Ρόμπερτς θα αναλάβει τώρα ως επικεφαλής ακαδημιών της Κόμο, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος.

Είμαι τόσο χαρούμενος που ξεκινάω αυτή τη σεζόν ως προπονητής και ευχαριστώ την ομάδα που μου εμπιστεύτηκε αυτή τη θέση», είπε ο Φάμπρεγας. «Θα είναι μια δύσκολη και σημαντική σεζόν, αλλά εγώ και το υπόλοιπο προπονητικό επιτελείο είμαστε έτοιμοι και όλοι πιστεύουμε», πρόσθεσε.

Como 1907 is delighted to confirm that @cesc4official will become head coach of the men’s team on a four-year contract.

As planned @Osian_Roberts will now be fully focused on his role as Head of Development for Como 1907, tasked with creating a Como Culture within the… pic.twitter.com/4bs11jPIVu

— Como1907 (@Como_1907) July 19, 2024