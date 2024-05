Ο Σεσκ Φάμπρεγας ανέβασε την Κόμο στη Serie A μετά από 21 χρόνια (vid)

Η αναμονή των φίλων της Κόμο κράτησε 21 χρόνια, όμως πλέον η νέα σεζόν θα βρει την αγαπημένη τους ομάδα στα «σαλόνια» της Serie A.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας( είναι βοηθός και μέτοχος) έμεινε στο ισόπαλο 1-1 με την Κοζέντσα στην 38η και τελευταία αγωνιστική της Serie B, έμεινε τρεις βαθμούς πάνω απ’ τη Βενέτσια που ηττήθηκε με 2-1 απ’ την Σπέτσια και τερμάτισε στη 2η θέση, ακολουθώντας την Πάρμα στην πρώτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Ένα μικρό, ποδοσφαιρικό… θαύμα για την Κόμο η οποία έφτασε στη διάλυση και τη χρεοκοπία, αλλά κατάφερε να ορθοποδήσει και με πρόεδρο τον Ντένις Γουάιζ και μικρομετόχους τους Τιερί Ανρί και Σεσκ Φάμπρεγας, επέστρεψε στη Serie A.

Η 3η Βενέτσια και η 4η Κρεμονέζε έχουν πάρει ήδη θέση στα ημιτελικά των play off ανόδου, ενώ οι ομάδες που τερμάτισαν από την 5η έως την 8η θέση θα παίξουν σε προημιτελικά νοκ-άουτ ανόδου (Καταντζάρο-Μπρέσια και Παλέρμο-Σαμπντόρια) απ’ τις οποίες θα προκύψουν οι αντίπαλοι των δύο πρώτων.

Ο Φάμπρεγας χάρηκε με την ψυχή του την επιτυχία της ομάδας και αφού τρόλαρε τους ποδοσφαιριστές, τους παρέδωσε το πριμ τους.

«Πρώτα απ’ όλα, συγχαρητήρια, είχατε πραγματικά μία σεζόν πρωταθλητών. Ξέρω πως σήμερα δεν τελείωσατε με τον τρόπο που θέλατε, με τη νίκη. Αύριο, προπόνηση στις 10:00!

Ένα πράγμα θέλω να πω πριν βγούμε έξω με τους οπαδούς μας: Σας ευχαριστώ, αλλά να είστε δυνατοί, γιατί η φετινή χρονιά δεν είναι τίποτα. Είναι μονάχα η προθέρμανση. Επόμενη χρονιά: Περισσότερη αποτελεσματικότητα, περισσότερη δουλειά.

Και όπως σας υποσχέθηκα και θέλατε… Θέλει κανείς να πάει στην Ίμπιζα», ανέφερε ξεσηκώνοντας του παίκτες.

Cesc Fabregas had a message for Como players after their Serie A promotion was confirmed 🏆@Como_1907pic.twitter.com/VC3mAd8cGN

— Get Italian Football News (@_GIFN) May 11, 2024