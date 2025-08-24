Κόμο – Λάτσιο 2-0: Σπουδαία νίκη με σούπερ Δουβίκα
Με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Τάσο Δουβίκα η Κόμο επικράτησε με 2-0 της Λάτσιο και μπήκε ιδανικά στο νέο πρωτάθλημα. Εμειναν στο 1-1 Κάλιαρι και Φιορεντίνα.
Ο Σεσκ Φάμπρεγας εμπιστεύθηκε στην πρεμιέρα της Serie A τον Τάσο Δουβίκα και ο Έλληνας σέντερ φορ τον δικαίωσε.
Με το γκολ που σημείωσε ο διεθνής επιθετικός στο 47ο λεπτό άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη νίκη της Κόμο επί της Λάτσιο με 2-0, στη δεύτερη έκπληξη της 1ης αγωνιστικής μετά το «διπλό» της Κρεμονέζε επί της Μίλαν.
Ο Δουβίκας αντικαταστάθηκε στο 70ό λεπτό, ενώ ο έτερος Έλληνας της αναμέτρησης, Χρήστος Μανδάς, έμεινε στον πάγκο των «λατσιάλι», αν και στα φιλικά ο Σάρι έδειχνε πώς θα τον εμπιστευόταν για την θέση κάτω από τα δοκάρια. O Παζ στο 73′ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
ΚΟΜΟ: Μπουτέ, Κεμπφ, Βαγέ, Φαν ντερ Μπρεμτ (71’ Σμόλτσιτς), Ραμόν, Πας (79’ Σέρτζι Ρομπέρτο), Χεσούς Ροντρίγκεθ, Περόνε (78’ Κακερέ), Βόιβοντα, Ντα Κούνια, Δουβίκας (71’ Μοράτα)
ΛΑΤΣΙΟ: Προβεντέλ, Χίλα, Πρόβστγκααρντ, Λατσάρι (61’ Μάρουσιτς), Ταβάρες (66’ Πελεγκρίνι), Γκεντουζί, Ντελέ Μπασιρού (76’ Ντιά), Κατάλντι (66’ Ροβέλα), Καντσελιέρι (61’ Πέδρο), Καστεγιάνος, Τζακάνι
Το γκολ του Μαντράγκορα στο 68′ δεν αρκούσε για την Φιορεντίνα, καθώς στο 90’+4 ο Λουπέρτο «έσωσε την παρτίδα» για την Κάλιαρι (1-1).
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας της Serie A:
Σασουόλο-Νάπολι 0-2
Τζένοα-Λέτσε 0-0
Μίλαν-Κρεμονέζε 1-2
Ρόμα-Μπολόνια 1-0
Κάλιαρι-Φιορεντίνα 1-1
Κόμο-Λάτσιο 2-0
Γιουβέντους-Πάρμα 24/8
Αταλάντα-Πίζα 24/8
Ουντινέζε-Βερόνα 25/8
Ίντερ-Τορίνο 25/8
Η βαθμολογία:
