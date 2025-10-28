Η Γιουβέντους σε περίοδο κρίσης: Έξι προπονητές σε πέντε χρόνια

Η Γιουβέντους βρίσκεται σε μια από τις πιο δύσκολες και περίπλοκες φάσεις της σύγχρονης ιστορίας της. Από το 2020 έως σήμερα, έχουν διαδεχθεί πέντε προπονητές, με τον Ίγκορ Τούντορ να αποτελεί τον έκτο στην προσπάθεια να αναστραφεί η κατάσταση — ωστόσο χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι Μάουριτσιο Σάρι, Αντρέα Πίρλο, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, Τιάγκο Μότα και Ίγκορ Τούντορ πέρασαν από τον πάγκο, αλλά η σταθερότητα και η επιτυχία που ζητεί η ιστορία και το μέγεθος της ομάδας απουσιάζουν.

Η διοίκηση φαίνεται αποπροσανατολισμένη, καθώς οι μεταγραφές των τελευταίων ετών έγιναν χωρίς σαφή στρατηγική και με υπέρογκα ποσά, ενώ μεγάλο τμήμα των παικτών δεν κατάφερε να προσφέρει τις προσδοκίες. Ταυτόχρονα, η εξάρτηση από τεχνολογικά εργαλεία-αλγορίθμους για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, όπως οι μεταγραφές, απέδειξε τα όριά της, με ορισμένους παίκτες να μην δένουν με το αγωνιστικό πλάνο και το γήπεδο.

Η απομάκρυνση του Τούντορ έρχεται μετά από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων και μία περίοδο 40 ημερών χωρίς νίκη, παρά τις αρχικές ελπίδες πως θα ήταν η λύση στην κρίση. Παράλληλα, η απουσία ενός παίκτη που να διορθώνει και να κατευθύνει το παιχνίδι στον άξονα αποτελεί τροχοπέδη για όποιον προπονητή αναλάβει, υπονομεύοντας το σχέδιο επανεκκίνησης της ομάδας.

Τα προβλήματα της Γιουβέντους υπερβαίνουν την απλή αλλαγή τεχνικού και αγγίζουν βαθύτερα επίπεδα οργάνωσης, αποτελεσματικής διαχείρισης και σαφών αγωνιστικών στόχων. Η αναζήτηση του επόμενου προπονητή, με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι να θεωρείται πιθανή επιλογή, συνοδεύεται από την ανάγκη ριζικής αναδόμησης τόσο της ομάδας όσο και της διοίκησης.

Στην Ιταλία θεωρούν ότι η Γιουβέντους πρέπει να βασιστεί σε συντονισμένες και μακροχρόνιες στρατηγικές, να δημιουργήσει σταθερότητα και να ενισχύσει καίριες θέσεις, πριν επιστρέψει με αξιώσεις στην κορυφή του ιταλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μετά από πέντε χαμένες σεζόν και έξι προπονητές, η ώρα των μεγάλων αποφάσεων και της συνοχής είναι πιο κρίσιμη από ποτέ.

Αυτά για την Γιουβέντους. Αλλού έξι προπονητές αλλάζουν σε μια χρονιά…