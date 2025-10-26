Λάτσιο – Γιουβέντους 1-0: Το γκολ του Μπάσιτς έδωσε το ντέρμπι στους γηπεδούχους

Ένα γκολ του Τομά Μπάσιτς στο 9ο λεπτό, έκρινε το ντέρμπι της Λάτσιο με την Γιουβέντους στο Ολίμπικο, για την 8η «στροφή» της Serie A και έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους (1-0).

Με αυτό το τρίποντο η Λάτσιο ανέβηκε στους 11 πόντους και βρίσκεται στην 10η θέση, ενώ η Γιουβέντους έμεινε στους 12 και στην 8η θέση της βαθμολογίας.

Στην πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση, η Λάτσιο ευτύχισε να προηγηθεί με γκολ του Τομά Μπάσιτς. Ο άσος των γηπεδούχων δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση και δικαιώθηκε για την επιλογή του, κάνοντας το 1-0 για τους Λατσιάλι. Στο 34’ η Γιουβέντους έφτασε κοντά στην ισοφάριση, αλλά ο Προβεδέλ είπε «όχι» στον Ντέιβιντ.

Στο 61’ η Λάτσιο απείλησε με κεφαλιά του Μπάσιτς, αλλά ο Ντι Γκρεγκόριο είχε την απάντηση, όπως και στο 65’ σε προσπάθεια του Ντιά. Στο 90+4’ η Γιουβέντους είχε ευκαιρία με τον Τουράμ, αλλά η κεφαλιά του έφυγε άουτ και η Λάτσιο πήρε τη νίκη.

ΛΑΤΣΙΟ: Προβεδέλ, Χισάι, Μάρουσιτς, Τζίλα, Ρομανιόλι, Μπάσιτς(58’ Βεσίνο), Κατάλντι, Γκεντουζί, Ίσακσεν(83’ Πέδρο), Τζακάνι, Ντιά(83’ Νόσλιν)

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Γκάτι(86’ Ζοάο Μάριο), Κέλι, Καλουλού, Λοκατέλι, ΜακΚένι(78’ Οπεντά), Καμπιάσο(46’ Γιλντίζ), Κονσεϊσάο, Κουπμάινερς(66’ Τουράμ), Βλάχοβιτς, Ντέιβιντ (66’ Κόστιτς)

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Μίλαν – Πίζα 2-2

Πάρμα – Κόμο 0-0

Ουντινέζε – Λέτσε 3-2

Νάπολι – Ίντερ 3-1

Κρεμονέζε – Αταλάντα 1-1

Τορίνο – Τζένοα 2-1

Σασουόλο – Ρόμα 0-1

Βερόνα – Κάλιαρι 2-2

Φιορεντίνα – Μπολόνια 2-2

Λάτσιο – Γιουβέντους 1-0

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

28/10 19:30 Λέτσε – Νάπολι

28/10 21:45 Αταλάντα – Μίλαν

29/10 19:30 Κόμο – Βερόνα

29/10 19:30 Γιουβέντους – Ουντινέζε

29/10 19:30 Ρόμα – Πάρμα

29/10 21:45 Ίντερ – Φιορεντίνα

29/10 21:45 Τζένοα – Κρεμονέζε

29/10 21:45 Μπολόνια – Τορίνο

30/10 19:30 Κάλιαρι – Σασουόλο

30/10 21:45 Πίζα – Λάτσιο