Λάτσιο – Νάπολι 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή οι «παρτενοπέι»

Σπινατσόλα (13′) και Ραχμάνι (32′), με τα γκολ τους στο πρώτο ημίχρονο, χάρισαν το «διπλό» στη Νάπολι, στην έδρα της Λάτσιο και έφεραν την ομάδα τους στο -1 από την πρώτη Μίλαν (38 β.), μετά από 18 «στροφές» στην Serie A.

Ένταση στο φινάλε του ματς, με τους Μάρουσιτς και Ματσόκι να αποβάλλονται στο 88ο λεπτό, ενώ νωρίτερα είχε δεχτεί δεύτερη κίτρινη ο Νόσλιν, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να ολοκληρώσουν το ματς με 9 παίκτες και οι φιλοξενούμενοι με 10.

«Αφεντικό» η Νάπολι στη Ρώμη

Η Νάπολι έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της στο ματς, έχοντας τον πρώτο λόγο από τα πρώτα λεπτά. Μάλιστα, οι Ναπολιτάνοι ευτύχησαν να προηγηθούν νωρίς και συγκεκριμένα στο 13ο λεπτό, μετά από ωραία ενέργεια του Πολιτάνο από δεξιά. Ο Ιταλός έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και εκεί ο Σπινατσόλα πλάσαρε στην κίνηση με το δεξί για το 0-1.

Μάλιστα, στο 32′ η ομάδα του Κόντε διπλασίασε το προβάδισμά της , ενώ και ο Πολιτάνο διπλασίασε τις ασίστ του, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ από δεξιά, ο Ραχμάνι πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της μεγάλης περιοχής για το 0-2, που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στην επανάληψη η εικόνα του ματς δεν άλλαξε, ενώ μάλιστα αυτή της Λάτσιο… χάλασε, με τον Νόσλιν να αφήνει την ομάδα του με 10 παίκτες μετά τη δεύτερη κίτρινη που δέχτηκε στο 81ο λεπτό, ενώ επικράτησε… μπάχαλο στο 88ο λεπτό, με τους Ματσόκι και Μάρουσιτς να αποβάλλονται μετά από μεταξύ τους «κοκορομαχία».

Λάτσιο: Προβεδέλ, Τζίλα, Ρομανιόλι, Μάρουσιτς, Πελεγκρίνι (62′ Λάτσαρι), Κατάλντι (71′ Μπελαϊάν), Γκεντουζί, Μπάσιτς, Καντσελιέρι (71′ Ίσακσεν), Ζακάνι (87′ Πέδρο), Νόσλιν.

Νάπολι: Μιλίνκοβιτς- Σάβιτς, Ραχμάνι (79′ Μπουοντζόρνο), Ζεσούς, Ντι Λορέντζο, Λομπότκα, ΜακΤόμινεϊ, Σπινατσόλα (79′ Γκουτιέρεθ), Πολιτάνο, Ελμάς (87′ Αμπροσίνο), Νέρες (70′ λ.τ. Ματσόκι), Χόιλουντ (86′ Λανγκ).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Κάλιαρι – Μίλαν 0-1

Κόμο – Ουντινέζε 1-0

Τζένοα – Πίζα 1-1

Σασσουόλο – Πάρμα 1-1

Γιουβέντους – Λέτσε 1-1

Αταλάντα – Ρόμα 1-0

Λάτσιο – Νάπολι 0-2

4/1 16:00 Φιορεντίνα – Κρεμονέζε

4/1 19:00 Βερόνα – Τορίνο

4/1 21:45 Ίντερ – Μπολόνια

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της επόμενης (19ης) αγωνιστικής

6/1, 16:00 Πίζα – Κόμο

6/1, 19:00 Λέτσε – Ρόμα

6/1, 21:45 Σασουόλο – Γιουβέντους

7/1, 19:30 Μπολόνια – Αταλάντα

7/1, 19:300 Νάπολι – Βερόνα

7/1, 21:45 Λάτσιο – Φιορεντίνα

7/1, 21:45 Πάρμα – Ίντερ

7/1, 21:45 Τορίνο – Ουντινέζε

8/1, 19:30 Κρεμονέσε – Κάλιαρι

8/1, 21:45 Μίλαν – Τζένοα