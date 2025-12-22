Νάπολι – Μπολόνια 2-0: Οι «παρτενοπέι» σήκωσαν το ιταλικό Σούπερ Καπ με κορυφαίο τον Νέρες

Μετά το πρωτάθλημα, η Νάπολι έκανε δικό της και το Σούπερ Καπ Ιταλίας! Με δύο γκολ του Νταβίντ Νέρες οι «παρτενοπέι» επικράτησαν με 2-0 της Μπολόνια στον τελικό που διεξήχθη στο «Al-Awwal Park» του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και κατέκτησαν το τρόπαιο για τρίτη φορά στην ιστορία τους.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ κακό ποιοτικά, με τη Νάπολι να έχει δύο καλές στιγμές με Ελμάς και Νέρες, με τον δεύτερο να κάνει το 1-0 στο 39′ με τρομερό σουτ. Η Μπολόνια απείλησε πρώτη φορά στο 56′ με τον Φέργκιουσον, αλλά ένα λεπτό αργότερα δέχθηκε το δεύτερο γκολ.

Σκόρερ και πάλι ο Νέρες που έκανε το 2-0 και «καθάρισε» το παιχνίδι. Η Μπολόνια προσπάθησε στο τέλος να βάλει ένα γκολ για να ξαναμπεί στο ματς, αλλά δεν τα κατάφερε ενώ στον πάγκο έμεινε ο Λυκογιάννης για τους «ροσομπλού».

Νάπολι: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ντι Λορέντσο, Ραχμάνι, Ζεσούς (84’ Μπουντζόρνο), Πολιτάνο, Λομπότκα, ΜακΤομινέι, Σπινατσόλα (69’ Γκουτιέρεθ), Νέρες (81’ Ματσόκι), Ελμάς (69’ Λανγκ), Χόιλουντ

Μπολόνια: Ραβάλια, Χολμ, Χέγκεμ, Λουκούμι, Μιράντα, Φέργκιουσον (69’ Νταλίνγκα), Πομπέγκα, Ορσολίνι (81’ Ντομίνγκεζ), Οντγκάαρντ (46’ Μόρο), Καμπιάγκι (69’ Ρόου), Κάστρο (81’ Ιμόμπιλε)