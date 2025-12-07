Νάπολι – Γιουβέντους 2-1: Ο Χόιλουντ έστειλε τους «παρτενοπέι» στην κορυφή

Η Νάπολι πήρε το ντέρμπι και νίκησε τη Γιουβέντους με 2-1 στο «Ντιέγκο Μαραντόνα». Μετά την αποψινή επικράτηση, οι «παρτενοπέι» ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο πρώτο μέρος με τον Χόιλουντ, στο δεύτερο ημίχρονο, η Γιουβέντους ισοφάρισε με τον Γιλντίζ, αλλά ο Δανός ήτανν αυτός που διπλασίασε τα τέρματά του στο 78′ και έβαλε την υπογραφή του στη νίκη της ομάδας του.

Οι γηπεδούχοι πήγαν με το προβάδισμα στα αποδυτήρια (1-0)

Η Νάπολι άνοιξε το σκορ από νωρίς στην αναμέτρηση, αφού μόλις στο 7′ ο Χόιλουντ βρήκε δίχτυα σημαδεύοντας στην αριστερή γωνία της εστίας του Ντι Γριγκόριο για το 1-0.

Στη συνέχεια, η Γιουβέντους έψαξε το γκολ πιέζοντας τους παρτενοπέι με κάποιες χαμένες ευκαιρίες του Γιλντίζ και του Κονσεϊσάο στο 21′ και το 31′ αντίστοιχα.

Στο 33′ ο Μπουοντζιόρνο δέχτηκε κίτρινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Κονσεϊσάο και στις καθυστερήσεις, λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους ο ΜακΤομινέι «απείλησε» τη Γηραιά Κυρία με κεφαλιά που κατέληξε στο δοκάρι (45+1′).

Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τη Νάπολι να προηγείται με 1-0.

«Κλείδωσαν» τη νίκη στο δεύτερο μέρος οι παρτενοπέι (2-1)

Η Γιουβέντους ανέβασε στροφές στο δεύτερο μέρος, με τους μπιανκονέρι να ανοίγουν λογαριασμό με τον Γιλντίζ, ο οποίος έκανε το 1-1 στο 59′, με ασίστ του ΜακΚένι.

Η ομάδα του Σπαλέτι, συνέχισε να να πιέζει. Όμως, ο Χόιλουντ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και στο 78′ με κεφαλιά, έβαλε ξανά τη Νάπολι μπροστά με 2-1.

Η Γηραιά Κυρία είχε άλλη μία ευκαιρία με τον Ζεγκρόβα στις καθυστερήσεις (90+4). Ωστόσο, εκείνος δεν κατάφερε να σκοράρει και η αναμέτρηση έληξε με το τελικό 2-1.

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Μπουοντζιόρνο, Ντι Λορέντζο, Ραχμάνι, Μποϊκέμα, Ολιβέρα (70’ Σπξνατσόλα), ΜακΤόμινεϊ, Ελμάς, Λανχ (86’ Βεργκάρα), Νέρες (80’ Πολιτάνο), Χόιλουντ

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Καμπιάζο (71’ Κόστιτς), Κέλι, Κοουπμάινερς, Καμπάλ (46’ Ντέιβιντ), Τουράμ (82’ Ζεγκρόβα), ΜακΚένι, Λοκατέλι, Κονσεϊσάο (76’ Μιρέτι), Γιλντίζ (76’ Οπεντά).