Νάπολι – Γιουβέντους 2-1: Ο Χόιλουντ έστειλε τους «παρτενοπέι» στην κορυφή

Η Νάπολι πήρε το ντέρμπι και νίκησε τη Γιουβέντους με 2-1 στο «Ντιέγκο Μαραντόνα». Μετά την αποψινή επικράτηση, οι «παρτενοπέι» ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο πρώτο μέρος με τον Χόιλουντ, στο δεύτερο ημίχρονο, η Γιουβέντους ισοφάρισε με τον Γιλντίζ, αλλά ο Δανός ήτανν αυτός που διπλασίασε τα τέρματά του στο 78′ και έβαλε την υπογραφή του στη νίκη της ομάδας του.
Οι γηπεδούχοι πήγαν με το προβάδισμα στα αποδυτήρια (1-0)
Η Νάπολι άνοιξε το σκορ από νωρίς στην αναμέτρηση, αφού μόλις στο 7′ ο Χόιλουντ βρήκε δίχτυα σημαδεύοντας στην αριστερή γωνία της εστίας του Ντι Γριγκόριο για το 1-0.
Στη συνέχεια, η Γιουβέντους έψαξε το γκολ πιέζοντας τους παρτενοπέι με κάποιες χαμένες ευκαιρίες του Γιλντίζ και του Κονσεϊσάο στο 21′ και το 31′ αντίστοιχα.
Στο 33′ ο Μπουοντζιόρνο δέχτηκε κίτρινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Κονσεϊσάο και στις καθυστερήσεις, λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους ο ΜακΤομινέι «απείλησε» τη Γηραιά Κυρία με κεφαλιά που κατέληξε στο δοκάρι (45+1′).
Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τη Νάπολι να προηγείται με 1-0.
«Κλείδωσαν» τη νίκη στο δεύτερο μέρος οι παρτενοπέι (2-1)
Η Γιουβέντους ανέβασε στροφές στο δεύτερο μέρος, με τους μπιανκονέρι να ανοίγουν λογαριασμό με τον Γιλντίζ, ο οποίος έκανε το 1-1 στο 59′, με ασίστ του ΜακΚένι.
Η ομάδα του Σπαλέτι, συνέχισε να να πιέζει. Όμως, ο Χόιλουντ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και στο 78′ με κεφαλιά, έβαλε ξανά τη Νάπολι μπροστά με 2-1.
Η Γηραιά Κυρία είχε άλλη μία ευκαιρία με τον Ζεγκρόβα στις καθυστερήσεις (90+4). Ωστόσο, εκείνος δεν κατάφερε να σκοράρει και η αναμέτρηση έληξε με το τελικό 2-1.
ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Μπουοντζιόρνο, Ντι Λορέντζο, Ραχμάνι, Μποϊκέμα, Ολιβέρα (70’ Σπξνατσόλα), ΜακΤόμινεϊ, Ελμάς, Λανχ (86’ Βεργκάρα), Νέρες (80’ Πολιτάνο), Χόιλουντ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Καμπιάζο (71’ Κόστιτς), Κέλι, Κοουπμάινερς, Καμπάλ (46’ Ντέιβιντ), Τουράμ (82’ Ζεγκρόβα), ΜακΚένι, Λοκατέλι, Κονσεϊσάο (76’ Μιρέτι), Γιλντίζ (76’ Οπεντά).
Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής:
Σάββατο 6/12
Σασουόλο-Φιορεντίνα 3-1
(13′ Βολπάτο, 45’+1′ Μουχαρέμοβιτς, 65′ Κονέ – 9′ Μαντράγκορα)
Ίντερ-Κόμο 4-0
(11′ Λαουτάρο, 59′ Τουράμ, 81′ Τσαλχάνογλου, 86′ Αουγκούστο)
Βερόνα-Αταλάντα 3-1
(28′ Μπελγκάλι, 36′ Τζοβάνε, 72′ Μπερνεντέ – 81′ Σκαμάκα)
Κυριακή 7/12
Κρεμονέζε-Λέτσε 2-0
(52′ Μποναζόλι, 78′ Σανάμπρια)
Κάλιαρι-Ρόμα 1-0
(82′ Γκαετάνο)
Λάτσιο-Μπολόνια 1-1
(38′ Ίσακσεν – 40′ Όντγκααρντ)
Νάπολι-Γιουβέντους 2-1
(7’/78′ Xόιλουντ – 59′ Γιλντίζ)
Δευτέρα 8/12
Πίζα-Πάρμα 16:00
Ουντινέζε-Τζένοα 19:00
Τορίνο-Μίλαν 21:45
Η βαθμολογία
Η επόμενη (15η) αγωνιστική:
Παρασκευή 12/12
Λέτσε-Πίζα 21:45
Σάββατο 13/12
Τορίνο-Κρεμονέζε 16:00
Πάρμα-Λάτσιο 19:00
Αταλάντα-Κάλιαρι 21:45
Κυριακή 14/12
Μίλαν-Σασουόλο 13:30
Ουντινέζε-Νάπολι 16:00
Φιορεντίνα-Βερόνα 16:00
Τζένοα-Ίντερ 19:00
Μπολόνια-Γιουβέντους 21:45
Δευτέρα 15/12
Ρόμα-Κόμο 21:45