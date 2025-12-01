Ρόμα – Νάπολι 0-1: Σπουδαίο «διπλό» πρωτιάς για τους «παρτενοπέι»
Σπουδαία νίκη με 1-0 πήρε η Νάπολι επί της Ρόμα μέσα στο «Ολίμπικο», αποτέλεσμα που της επέτρεψε να πιάσει τη Μίλαν στην κορυφή της Serie A.
Η Νάπολι πήρε μεγάλη νίκη μέσα στο «Ολίμπικο» επί της Ρόμα με 1-0 για την 13η αγωνιστική της Serie A και έβαλε… φωτιά στη μάχη του τίτλου στην Ιταλία.
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Νταβίντ Νέρες, ο οποίος βγήκε τετ α τετ με τον Σβίλαρ και τον νίκησε στο 36ο λεπτό της συνάντησης, έπειτα από ασίστ του Χόιλουντ.
Με αυτή τους τη νίκη οι «παρτενοπέι» έπιασαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 28 βαθμούς έπειτα από 13 αγωνιστικές με την ομάδα του Γκασπερίνι να πέφτει στην τέταρτη θέση, έχοντας 27 βαθμούς.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:
Κόμο – Σασουόλο 2-0
Πάρμα – Ουντινέζε 0-2
Tζένοα – Βερόνα 2-1
Γιουβέντους – Κάλιαρι 2-1
Μίλαν – Λάτσιο 1-0
Λέτσε – Τορίνο 2-1
Πίζα – Ίντερ 0-1
Αταλάντα – Φιορεντίνα 2-0
Ρόμα – Νάπολι 0-1
1/12 21:45 Μπολόνια – Κρεμονέζε
Η βαθμολογία της Serie A
Η επόμενη αγωνιστική:
6/12 16:00 Σασουόλο – Φιορεντίνα
6/12 19:00 Ίντερ – Κόμο
6/12 21:45 Βερόνα – Αταλάντα
7/12 13:30 Κρεμονέζε – Λέτσε
7/12 16:00 Κάλιαρι – Ρόμα
7/12 19:00 Λάτσιο – Μπολόνια
7/12 21:45 Νάπολι – Γιουβέντους
8/12 16:00 Πίζα – Πάρμα
8/12 19:00 Ουντινέζε – Τζένοα
8/12 21:45 Τορίνο – Μίλαν
