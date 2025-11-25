Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα (vid)

«Είναι η επέτειος θανάτου του Μαραντόνα, ξέρουμε τι σημαίνει για τη Νάπολι και θέλουμε να νικήσουμε γι’ αυτόν. Θα ήταν υπέροχο να φέρουμε ένα αποτέλεσμα στη μνήμη του», ανέφερε ο τεχνικός της Νάπολι Αντόνιο Κόντε, στη συνέντευξη Τύπου, μια μέρα πριν από τον αγώνα με την Καραμπάγκ. Εκτός από τους βαθμούς, ήταν ο πιο σημαντικός λόγος που ήθελε τη νίκη, την οποία η Νάπολι πέτυχε με 2-0, καθώς ο Μαραντόνα πέθανε σαν σήμερα, στις 25 Νοεμβρίου 2020.

Η Νάπολι τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Καραμπάγκ. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν εγκλωβισμένη, ενώ στο 56’ ο Κοχάλσκι απέκρουσε πέναλτι του Χόιλουντ. Όμως, τέλος καλό, όλα καλά για τη Νάπολι, έστω και στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς το σκορ άνοιξε ο ΜακTομινέι στο 65’ και το τρίποντο «κλείδωσε» με αυτογκόλ του Γιάνκοβιτς στο 72’. Η Νάπολι πέτυχε τη δεύτερη νίκη της (μετά από δυο αγώνες) και «μετρά» επτά βαθμούς, μετά την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, όσους έχει και η Καραμπάγκ.

Κάθε άλλο παρά φαβορί έδειξε η Νάπολι στο ξεκίνημα αλλά και σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο. Φάνηκε να ανεβάζει στροφές στο τέλος του 45λεπτου, όμως δεν έφτασε στο γκολ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το πρώτο 20λεπτο η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη καθώς οι γηπεδούχοι είχαν κατοχή μπάλας 53 % για το προαναφερόμενο διάστημα. Μέχρι τότε δεν δημιουργήθηκε κάποια μεγάλη ευκαιρία. Οι Λανχ και Νέρες άλλαζαν θέσεις, όμως… τζάμπα ο κόπος!

Στο 6’ ήταν πολύ καλό το σουτ του Αντάι και η μπάλα κατέληξε άουτ από την εστία της Νάπολι. Στο 17΄έχασε ευκαιρία και η ιταλική ομάδα με τον Μπουοντζόρνο που σούταρε αλλά έκοψε αμυντικός σε κόιρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για την Καραμπάγκ στο 28’ με τον Γιάνκοβιτς που μπορεί να ήταν σε καλή θέση όμως αστόχησε απελπιστικά! Στο 43’ ο Νέρες δεν πρόλαβε σέντρα καθώς ήταν σε καλή θέση για να βάλει τη Νάπολι μπροστά στο σκορ.

Ήρωας, προσωρινά, ο Κοχάλσκι για την Καραμπάγκ. Ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων απέκρουσε πέναλτι του Χόιλουντ στο 56’, το οποίο έκανε ο Γιάνκοβιτς στον Ντι Λορέντζο. Όμως, ο Κοχάλσκι νικήθηκε στο 65’ από τον ΜακTομινέι με κεφαλιά, αφού πήρε το… ριμπάουντ μέσα στην περιοχή της Νάπολι. Ένα γκολ-περιπέτεια, καθώς ο Νόα Λανχ εκτέλεσε κόρνερ και ο Κοχάλσκι απέκρουσε λάθος γύρισμα αμυντικού!

Η Καραμπάγκ έχασε ευκαιρία με τον Αντάι, που έσωσε αμυντικός στο 69’. Μετά το 1-0 η Νάπολι ανέβασε στροφές, ο Νέρες έχασε ευκαιρία στο 71’ και στο 72’ έγινε το 2-0 με αυτογκόλ του Γιάνκοβιτς. Η Καραμπάγκ έχασε ευκαιρία με τον Αντάι στο 81’.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η Νάπολι κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να διασπάσει την άμυνα της Καραμπάγκ, για αυτό και άσκησε πίεση, με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενο να αγχωθούν.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Δεν υπήρχε κάτι που να αλλάξει το ματς. Νίκησε το φαβορί, έστω και με οριακή κατοχή της μπάλας (55 %) η Νάπολι.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Μακράν ο Γιάνκοβιτς της Καραμπάγκ! Εκανε το πέναλτι, έβαλε και το αυτογκόλ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Πολωνός Μαρτσίνιακ καταλόγισε άμεσα το πέναλτι υπέρ της Νάπολι στο 56’.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 18’ ο Ολλανδός Φαν Μπέκελ εξέτασε περίπτωση πέναλτι υπέρ της Νάπολι, στην ευκαιρία του Μπουοντζιόρνο, όμως δεν υπήρξε παράβαση. Επίσης, επιβεβαίωσε το πέναλτι στο 56’.

ΣΚΟΡΕΡ: 65΄ΜακΤομινέι, 72’ (αυτογκόλ) Γιάνκοβιτς

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μπεουκέμα (64’ Πολιτάνο), Ραχμάνι, Μπουοντζιόρνο (90’ Ζεσούς), Ντι Λορέντζο, Λόμποτκα, ΜακTομινέι, Ολιβέρα, Νέρες (90’ Βεργκάρα) , Λανχ (75’ Λάνχ), Χόιλουντ (75’ Λούκα).

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ: Κοχάλσκι, Σίλβα, Μουσταφαζάντα, Μεντίνα (61’ Μάε), Τζαφαργκουλίεβ (76’ Μπαϊράμοφ) (76’ Ντάνιελ), Μπικάλχο, Γιάνκοβιτς, Αντράντε (61΄Καστσούκ), Ζουμπίρ, Αντάι, Ντουράν (76’ Αχουντζάντε).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

10/12: Μπενφίκα-Νάπολι (22:00)

10/12: Καραμπάγκ-Αγιαξ (19:45)