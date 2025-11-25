Τσέλσι – Μπαρτσελόνα 3-0: Θρίαμβος των Λονδρέζων με φανταστική εμφάνιση (vid)

Η Τσέλσι έκανε… πάρτι στο μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα, για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς η ομάδα του Λονδίνου δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στους Καταλανούς, επικρατώντας με 3-0.

Το τελικό σκορ μάλιστα είναι… φτωχό για να περιγράψει την ανωτερότητα των γηπεδούχων και πρέπει να σημειωθεί πως ακυρώθηκαν και τρία γκολ των Λονδρέζων. Μετά το σημερινό αποτέλεσμα, η Τσέλσι έφτασε τους δέκα βαθμούς ενώ η Μπαρτσελόνα έμεινε στους εφτά.

Οι Λονδρέζοι πήραν σπουδαία νίκη και έδειξαν από το πρώτο κιόλας λεπτό της αναμέτρησης, ότι ήταν αποφασισμένοι για την κατάκτηση των τριών βαθμών, καθώς πίεσαν τους Καταλανούς ψάχνοντας το γκολ.

Θα πρέπει άλλωστε να σημειωθεί η αγγλική ομάδα σκόραρε στο 4’ αλλά και στο 22’, με τον Έντσο Φερνάντες αλλά και τα δύο γκολ ακυρώθηκαν μετά από εξέταση της φάσης στο VAR. Το πρώτο για χέρι του Φοφανά και το δεύτερο για οφσάιντ του Τσάλομπα.

Φανταστικός Κοκουρέγια

Η Τσέλσι όμως δεν επηρεάστηκε από τα δύο γκολ που ακυρώθηκαν και συνέχισε να πιέζει την άμυνα των Καταλανών.

Ο Κουκουρέγια έκανε εξαιρετική εμφάνιση και προκάλεσε πολλά προβλήματα στους φιλοξενούμενους, με τα ανεβάσματα που έκανε και σε μια τέτοια φάση, έγινε το 1-0.

Ο διεθνής άσος έκανε ωραία σέντρα από δεξιά, ο Νέτο σούταρε αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα από τα πόδια του Κουντέ στο 27’. Οι Λονδρέζοι πήραν έτσι το προβάδισμα με το αυτογκόλ του αμυντικού της Μπάρτσα.

Οι «μπλαουγκράνα» είχαν πολλά προβλήματα και δεν κατάφεραν ν’ ακολουθήσουν τον ρυθμό της Τσέλσι ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα στο 44’, όταν οι Καταλανοί έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Αραούχο.

Γκολάρα του Εστεβάο και… τέλος

Η Τσέλσι είχε ιδανικό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς η ομάδα του Λονδίνου πίεσε για να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα και τα κατάφερε. Αρχικά της ακυρώθηκε και τρίτο γκολ (σωστά) για οφσάιντ του Γκαρνάτσο στο 51′ αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα ο Εστεβάο έβαλε την… υπογραφή του στο ματς.

Ο Βραζιλιάνος άσος της Τσέλσι «χόρεψε» την άμυνα της Μπαρτσελόνα και με «κεραυνό» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 2-0 για την ομάδα του Λονδίνου στο 55′.

Η Τσέλσι δεν σταμάτησε όμως να πιέζει και οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κάνουν το 3-0 στο 73′, με τον Ντέλαπ να σκοράρει σε υποδειγματική αντεπίθεση της ομάδας του.

Οι Άγγλοι πανηγύρισαν μια τεράστια νίκη, πραγματοποιώντας φανταστική εμφάνιση ενώ από την άλλη πλευρά η εικόνα της Μπάρτσα ήταν απογοητευτική.

Το «κλειδί» του ματς:

Το δεύτερο γκολ που πέτυχε η Τσέλσι στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, τελείωσε ουσιαστικά κάθε ελπίδα των Καταλανών γι’ αντίδραση.

Άλλαξε το ματς:

Η αποβολή του Αραούχο στο 44’ άφησε την Μπαρτσελόνα με δέκα παίκτες κι έκανε ακόμα πιο δύσκολη την αποστολή των «μπλαουγκράνα».

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Ο Αραούχο φέρθηκε απερίσκεπτα, αποβλήθηκε στο φινάλε του πρώτου μέρους κι αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα για τους Καταλανούς.

Ο διαιτητής:

Ο Σλάβκο Βίντσιτς χρειάστηκε την βοήθεια του VAR σε πολλές περιπτώσεις.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Η Τσέλσι πέτυχε γκολ στο 4’, με τον Έντσο Φερνάντες το οποίο όμως ακυρώθηκε μετά από εξέταση της φάσης στο VAR, για χέρι του Φοφανά. Ο ίδιος παίκτης σκόραρε και στο 22’ αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Τσάλομπα. Και αυτή η φάση εξετάστηκε στο VAR.

Στο 51’ ακυρώθηκε και τρίτο γκολ της Τσέλσι για οφσάιντ, με το VAR να εξετάζει και αυτή την φάση και δικαιώνει τον βοηθό που είχε υποδείξει παράβαση στον Γκαρνάτσο. Στο 73′ το VAR τσέκαρε και το γκολ του Ντέλαπ, το οποίο τελικά μέτρησε καθώς δεν υπήρχε οφσάιντ.

Σκόρερ:

Κουντέ 27’ (αυτογκόλ), Εστεβάο 55′, Ντέλαπ 73′.

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσες, Γκούστο (46′ Σάντος), Φοφάνα, Τσάλομπα, Κουκουρέγια, Τζέιμς (82′ Ατσεαμπόνγκ), Καϊσέδο, Εστεβάο (83′ Τζορτζ), Φερνάντες, Γκαρνάτσο (59′ Ντέλαπ), Νέτο (76′ Γκίτενς).

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γκαρσία, Κουντέ, Αραούχο, Κουμπαρσί, Μπαλντέ (80′ Χεράρδ), Γκαρσία, Ντε Γιονγκ, Γιαμάλ (80′ Όλμο), Φερμίν Λόπες (62′ Κρίστενσεν), Τόρες (46′ Ράσφορντ), Λεβαντόβσκι (62′ Ραφίνια).

Η επόμενη αγωνιστική των δύο αντιπάλων:

Η Τσέλσι θα κοντραριστεί εκτός έδρας με την Αταλάντα (9/12) και η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (9/12).