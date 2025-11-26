Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 4-0: Σαν σε… προπόνηση! (vid)

Πάρτι με καλεσμένη τη Βιγιαρεάλ για την Ντόρτμουντ στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ»! Οι Βεστφαλοί ήταν κυρίαρχοι και διέλυσαν με 4-0 το «κίτρινο υποβρύχιο» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League αφήνοντας πίσω τους τη βαριά ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Αυτοί που σκόραραν πρώτοι στο ματς ήταν οι φιλοξενούμενοι, αλλά το γκολ του Μπιουκάναν ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 31′ ο Πεπέ έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 0-1 και στο 45+2′ η Ντόρτμουντ άνοιξε το σκορ με κοντινή κεφαλιά.

Στο 50′ οι «κιτρινόμαυροι» κέρδισαν πέναλτι σε χέρι του Φόιθ πάνω στη γραμμή, με τον άσο της Βιγιαρεάλ να δέχεται και κόκκινη κάρτα. Ο Ζούνιορ απέκρουσε αρχικά την εκτέλεση του Γκιρασί, αλλά ο ίδιος πήρε το ριμπάουντ και έκανε το 2-0. Στο 58′ ο Αντεγέμι έκανε το 3-0 και στο 90+5′ ο Σβένσον διαμόρφωσε το τελικό 4-0 με κεφαλιά. Ενδιάμεσα ο Σίλβα είχε χάσει ένα ακόμη πέναλτι για την Ντόρτμουντ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Στο πρώτο μέρος η Βιγιαρεάλ στάθηκε καλά, αλλά δεν κατάφερε να προηγηθεί και το πλήρωσε. Το πέναλτι και η αποβολή του Φόιθ την αποτελείωσαν…

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ

Ο Γκιρασί «καθάρισε» το ματς και άνοιξε τον δρόμο για μία εύκολη νίκη της Ντόρτμουντ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Φόιθ καταδίκασε την ομάδα του σε βαριά ήττα, ενώ μέχρι εκείνο το σημείο το παιχνίδι ήταν ανοιχτό.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Σωστά και τα δύο πέναλτι που υπέδειξε ο Μάσα ο οποίος χρειάστηκε όμως το VAR για να δείξει κόκκινη στον Φόιθ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR χρειάστηκε ουσιαστικά μόνο για την αποβολή του Φόιθ καθώς στην αρχή ο Μάσα είχε δείξει μόνο κίτρινη.

ΣΚΟΡΕΡ:

Γκιρασί (45+2′, 51′), Αντεγέμι (58′), Σβένσον (90+5′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Σλότερμπεκ, Αντόν(84’ Τσαν), Ανσελμίνο, Σβένσον, Κόουτο, Ενμετσά(77’ Γκρος), Ζάμπιτσερ(77’ Μπέλιγχαμ), Μπραντ(68’ Σίλβα), Αντεγέμι, Γκιρασί(68’ Τσουκουεμέκα)

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ: Λουίς Ζούνιορ, Φόιθ, Μουρίνιο, Καρδόνα, Βέιγκα, Παρτέι(65’ Μαρίν), Κομεσάνια, Γκέιγ, Μπιουκάναν(81’ Ακχομάς), Πεπέ(65’ Μολέιρο), Ολουβασέγι

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ (10/12, 22:00)

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη (10/12, 19:45)